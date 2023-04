Zu erfolgreich, um ganz aufzuhören

Teilen

Beweisen immer wieder, wie viel Leidenschaft im Boogie Woogie steckt: Cornelia Versteegen und Stephan Eichhorn. © oh

Ihre Konkurrenten auf der Tanzbühne sind teilweise 23 Jahre jünger. Doch das schmälert nicht den Erfolg nicht von Cornelia Versteegen und Stephan Eichhorn vom TSV Hohenbrunn-Riemerling beim Boogie-Woogie-Paartanz. Nun verabschieden sich die Oberhachingerin und ihr Schweizer Partner von der internationalen Tanzbühne.

Hohenbrunn – Im Jahr 2010 begann die Turniertanz-Karriere im Boogie-Woogie-Paartanz in der Seniorclass für Cornelia Versteegen aus Oberhaching und Stephan Eichhorn aus Luzern.



Bereits im ersten Turnierjahr starteten die beiden mit einem Vize-Weltmeistertitel durch und tanzten sich im Laufe der vergangenen Jahre immer wieder ganz nach oben aufs Siegertreppchen. So waren sie Europameister, dreimal Vizeweltmeister, gewannen sechs Worldcups und waren zweimal Weltranglisten-Gesamtsieger.



Bei ihrem letzten Worldcup Finale im Dezember 2022 in Prag gewannen sie mit überwältigender Stimmung die Silbermedaille und bestätigten damit in ihrer Klasse den Weltranglisten-Platz 2, den sie aktuell noch immer innehaben. Doch nun beschlossen Conny und Steff mit einem weinenden Auge, der internationalen Turniertanz-Bühne Lebewohl zu sagen und den um bis zu 23 Jahre jüngeren Konkurrenten das Feld zu überlassen.



Das allerdings heißt nicht, dass die beiden das Boogie-Woogie-Tanzen komplett an den Nagel hängen. Neben ihrer Trainertätigkeit wollen sie auch weiterhin aktiv am nationalen Turniergeschehen teilnehmen. Der Spaß und die Lebensfreude des Boogie Woogie sind einfach zu groß auf den Brettern, die die Welt bedeuten. In Deutschland sind Conny & Steff von den Boogie Magic‘s (TSV Hohenbrunn-Riemerling) seit 2013 ungeschlagen Deutsche Meister in der Seniorclass und damit das wohl erfolgreichste Turnierpaar in der deutschen Boogie-Woogie-Geschichte. So gewannen sie im vergangenen Jahr bereits zum achten Mal in Folge den begehrten Titel – und der möchte auch in diesem Jahr gern wieder verteidigt werden.



Ebenso sind die beiden mehrfache und amtierende Schweizer Meister. Auch hier werden sie — nach der aktuellen Verletzungspause — noch das eine oder andere Turnier tanzen und damit dem Publikum zeigen, wie viel Leidenschaft im Boogie Woogie steckt.