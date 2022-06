Cramer-Klett-Straße in Neubiberg soll sicherer werden

Von: Iris Janda

In einer Fahrradstraße werden alle Verkehrsarten dem Radverkehr untergeordnet. © dpa/Patrick Seeger

Die Cramer-Klett-Straße in Neubiberg soll zur Fahrradstraße werden. Das fordern nun mehrere Fraktionen in einem Antrag sowie eine Bürgerinitiative. Das Thema ist kein neues, doch nun könnte Bewegung in die Sache kommen.

Eine Fahrradstraße in der Cramer-Klett-Straße – mit dieser Forderung haben sich Sven Lippoldt und Ulrich Weidauer, die Gründer der Initiative „Fahrradstraße Neubiberg“ an den Gemeinderat gewandt, und in dessen Maisitzung Unterschriften von mehr als 1500 Unterstützern eingereicht. „Wer die Cramer-Klett-Straße regelmäßig nutzt, kennt die Situation. Morgens fahren sehr viele Autos. Auf den Bürgersteigen drängen sich Fußgänger, Kinder und Jugendliche mit Skateboard, Rollern und Fahrrad. Die Folge: Viele Fahrradfahrer*innen weichen auf die Straße aus“, begründet Lippoldt den Vorstoß.

Weidauer ergänzt: „Eine Fahrradstraße erlaubt, dass die Radler nebeneinander fahren. Alles, was wir dafür brauchen, ist ein entsprechendes Verkehrszeichen sowie eine Kennzeichnung auf der Fahrbahn, damit die Autofahrer besser auf die radelnden Schüler achten.“



Ihre Forderung ist keine neue, schon 2018 hatten Schüler des Gymnasiums Neubiberg die Verkehrssituation auf der Straße analysiert und dem Gemeinderat eine Fahrradstraße empfohlen. Doch trotz Zustimmung des Gremiums, das die Errichtung im April 2021 auf Empfehlung des Verkehrs­planers Ralf Kaulen erneut befürwortete, machte bisher immer die bis dahin gültige Verwaltungsverordnung zur Straßenverkehr-Ordnung dem Ansinnen einen Strich durch die Rechnung.



Zuletzt lehnte das Landrats­amt im Oktober 2021 das Ansinnen ab, weil in der Verordnung bislang festgelegt war, dass der Radverkehr in Fahrradstraßen die vorherrschende Verkehrsart sein muss. In der Cramer-Klett-Straße, die zum Neubiberger Gymnasium und zur Realschule führt, ist das allerdings nicht der Fall. Doch dieses Hindernis wurde nun abgebaut: mit der Neufassung vom November 2021 ist dieser Punkt in der Verordnung weggefallen.



Nicht nur die Initiative, sondern auch die Fraktionen von Freien Wählern, Bündnis 90 die Grünen-ödp und SPD nahmen das zum Anlass, das Thema erneut auf die Agenda zu bringen. Sie stellten einen Antrag an die Verwaltung, die bereits gestarteten Schritte zur Planung der Ausweisung der Cramer-Klett-Straße als Fahrradstraße wieder aufzunehmen. Nachdem der Gemeinderat in seiner Maisitzung den Antrag einstimmig angenommen hat, wird er in den kommenden drei Monaten über den Inhalt des Antrags verhandeln. Sollte sich eine Mehrheit finden, stehen die Chancen gut, dass auch das Landratsamt das Ansinnen positiv bewertet.

ija

