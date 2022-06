CSU-Antrag zu Solarpark in Unterhaching

Von: Iris Janda

Photovoltaik-Anlagen entlang der A995 und A8 fordert die Unterhachinger CSU. © Daniel Bockwoldt/dpa

Den CO2-Ausstoß reduzieren und von den Importen von fossilen Brennstoffen vermindern – das ist das Ziel eines Antrags, den die Unterhachinger CSU nun eingereicht hat.

Die Unabhängigkeit vom russischen Gas wird seit Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine immer lauter gefordert. Doch nicht nur auf bundespolitischer, sondern auch auf kommunaler Ebene gibt es Handlungsmöglichkeiten – da ist sich die Unterhachinger CSU sicher. „Wir müssen unseren Beitrag leisten, die Finanzierung der russischen Aggression trockenzulegen“, betont die Fraktion. Der Handlungsbedarf sei „absolut akut“.



Einen konkreten Vorschlag zur Abkehr vom Gast haben die Christsozialen in der April-­Sitzung des Gemeinderates in Form eines Antrags eingereicht. Sie fordert darin, die Errichtung eines Solarparks in der Gemeinde zu prüfen. Mögliche Flächen für Photovoltaik-Anlagen sieht die CSU-Fraktion entlang der Autobahnen A995 und A8. Laut Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) seien Seitenstreifen längs von Autobahnen und Schienen­trassen auf einer Breite von bis zu 200 Metern für Solarparks geeignet. Für eine mittelfristige Errichtung nachhaltiger Energieerzeugung seien diese Flächen eine sehr gute Option.



Als kurzfristige, schnell umsetzbare Lösung haben die Christsozialen den Autobahndeckel der A8 im Landschaftspark sowie dessen Seitenflächen in den Blick genommen. Auf der bereits versiegelten Fläche könne nach Meinung der CSU sofort eine Photovoltaik-Anlage errichtet werden. Bei der Errichtung der Anlagen würden die Landebahn sowie ökologisch hochwertige Gebiete und Wiesenflächen ausgespart werden. „Der Freizeitwert des Landschaftsparks soll unangetastet sein“, heißt es in dem CSU-Antrag. Allerdings könnte die geplante Sanierung des Autobahndeckels im Landschaftspark den kurzfristigen Plänen einen Strich durch die Rechnung machen, wie die Gemeindeverwaltung bereits zu Bedenken gibt.



Wenn es künftig möglich sein sollte, den Solarpark entlang der Autobahnen zu realisieren, könnte die Anlage vom Landschaftspark dorthin umziehen. Durch den Vorstoß könne laut CSU nicht nur dem russischen Aggressor der Geldhahn zugedreht werden, sondern es würde auch ein wichtiger Schritt in Richtung der bereits beschlossenen Klimaneutralität 2030 getan werden.



Die Verwaltung soll prüfen, inwieweit sowohl die kurzfristige Lösung über der Autobahnüberführung im Landschaftspark als auch die mittelfristige Option entlang der Autobahnen umsetzbar sind. Dazu sollen auch Gespräche mit den Eigentümern der landwirtschaftlichen Flächen an A995 und A8 geführt werden. Zu prüfen ist dabei auch die Nutzung der Flächen als Agri-Photovoltaik. Dabei werden die PV-Module in einigen Meter Höhe errichtet, sodass die darunterliegenden Ackerflächen erhalten bleibt.

ija

