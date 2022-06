CSU Unterhaching fordert Orte für Jugendliche

Von: Iris Janda

Teilen

Den ersten der Container weihte Münchens Bürgermeisterin Verena Dietl am Bolzplatz am Ackermannbogen in Schwabing ein. © Landeshauptstadt München/Sozialreferat

Mehr überdachte und kostenlose Treffpunkte für Jugendliche fordert die CSU in Unterhaching. Nach dem Beispiel der Landeshauptstadt soll umgebaute Container aufgestellt werden.

Wer ab und an in Ostpark unterwegs ist, hat ihn womöglich bereits entdeckt – den umgebauten Seecontainer an der Basketballanlage, der für die Jugendlichen als Treffpunkt dienen soll. Vergangenes Jahr hat die Stadt München an diesem und weiteren Standorten zehn der Container verteilt.

Die Container sind mit Holzbänken ausgestattet und bieten so neben Unterstand auch Sitzgelegenheiten. Weil das Angebot so gut angenommen werde, sollen sogar fünf weitere Container im Stadtgebiet aufgestellt werden, wie jüngst der Kinder- und Jugendhilfeausschuss der Stadt beschlossen hat. Auch werden die bisherigen Anlagen mit mobilen Toiletten und größeren Mülleimern ausgestattet.



Die CSU-Fraktion in Unterhaching möchte diesem positiven Beispiel folgen und fordert, in der Gemeinde ebenfalls solche Container für Jugendliche aufzustellen. Einen entsprechenden Antrag hat die Fraktion in der jüngsten Gemeinderatssitzung eingereicht. Demnach solle die Verwaltung eine Errichtung der Container zum Aufenthalt für Jugendliche prüfen und mögliche Orte für deren Aufstellung vorschlagen. Um den Aufwand gering zu halten und von den Erfahrungen aus der Landhauptstadt zu profitieren, soll die Verwaltung sich mit den Verantwortlichen der Stadt austauschen.



In der Begründung heißt es, dass auch in Unterhaching überdachte und kostenfreie Treffpunkte für Jugendliche rar seien. „Nach Jahren der kollektiven Vernachlässigung junger Menschen in der Pandemie, aller Initiativen und Engagements – gerade auch in Unterhaching – zum Trotz, halten wir es für unerlässlich alles dafür zu tun, um die ausgebliebenen Begegnungen und sozialen Verbindungen zu fördern und deren Nachholung soweit es in unserer Macht steht, zu ermöglichen“, so die Erklärung im Antrag. Das Container-Konzept könne demnach eine gute Ergänzung zu den bisherigen Angeboten in Unterhaching sein.

Iris Janda

Weitere Nachrichten aus der Region finden Sie in unserer Übersicht.

Besuchen Sie HALLO auch auf Facebook.