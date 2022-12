Neue Außenanlagen

Die Kirchheimer Pfadfinder sollen im Jugendzentrum eine neue Heimat finden. © oh

Im Zuge der Vorbereitungen auf die Bayerische Landesgartenschau Kirchheim 2024 sollen die Außenanlagen des Jugendzentrums für rund 265.000 Euro umgebaut werden.

Kirchheim – Neben der Ertüchtigung des Hauptzufahrtsweges zum JUZ und zum Nebeneingang der Landesgartenschau werden 16 dringend benötigte Parkplätze plus ein behindertengerechter Parkplatz für das JUZ geschaffen. Nachdem die bestehenden Lagerflächen durch die unterschiedlichen Nutzergruppen stark ausgelastet sind und an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen, sind zudem zwei Garagen als Außenlager eingeplant. Darüber hinaus soll wieder eine feste, abschließbare Feuerstelle auf den Freiflächen entstehen, die somit auch externen Nutzern nach vorheriger Anmeldung zur Verfügung gestellt werden kann.



Wie bekannt, ist die Gemeindeverwaltung seit längerer Zeit in der Abstimmung mit den Pfadfindern, damit diese langfristig auf das JUZ-Gelände umziehen und deren Wunsch nach einem eigenen Bauwagen dort umsetzen können. Im Juni 2017 hat der Gemeinderat bereits einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 25.000 Euro für einen Bauwagen für die Pfadfinder für eine alternative und naturnahe Unterbringung beschlossen. In der Planung ist daher auch, eine entsprechende Stellfläche für den Bauwagen zwischen den Parkplätzen und den Garagen aufgenommen. Die Pfadfinder sollen eine der beiden Garagen als Außenlager erhalten. Damit die Pfadfinder ihre Kindergruppen entsprechend auch bei nassem und kaltem Wetter abhalten können, sollen sie zusätzlich den bisherigen Werkraum im Untergeschoss zur Miete erhalten.



Dies ist eine gute Ergänzung zu den derzeitigen Mietern Rülps und den externen Nutzern der Disco. Dadurch kann die im Untergeschoß vorhandene Infrastruktur mit Küche und Toiletten mitgenutzt werden. Vor der Nutzung der Werkstatt als Gruppenraum ist noch ein Antrag auf Nutzungsänderung beim Landratsamt zu stellen, dessen Bescheid einige Zeit dauern kann.



Da die Tafel aufgrund der aktuellen Situation kurzfristig in die Räumlichkeiten der Frischepost umgezogen werden soll, wäre es möglich, dass die Pfadfinder nach dem Auszug der Tafel diese Räumlichkeiten im JUZ übergangsweise mitnutzen. Ein entsprechender Mietvertrag wird dem zuständigen Gremium nach Erstellung zum Beschluss vorgelegt.



Bei der Diskussion über diesen Tagesordnungspunkt in der jüngsten Gemeinderatsitzung monierte Berit Vogel (Grüne) die hohe Zahl der Parkplätze. „Man sollte mehr Raum in die Natur investieren“, so Vogel und ihr Ratskollege Christian Zenner möchte, dass „kein Baum wegen der Stellflächen gefällt wird“. Mit drei Gegenstimmen wurde die vorgestellte Kostenberechnung (rund 265.000 Euro) genehmigt und die Verwaltung kann die Planungen inklusive die damit verbundenen Aufträge erteilen und Verträge abschließen.