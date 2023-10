„Perfektes Angebot für alle“

Das Team der Landesgartenschau 2024 beim Baustellenfest vergangenen Samstag in Kirchheim.11.500 Besucher schauten neugierig auf dem Gelände vorbei.Foto: Graf von Luckner © Graf von Luckner

Beim Baustellenfest auf dem Gelände der Landesgartenschau 2024 in Kirchheim warfen 11.500 Besucher einen Blick hinter die Kulissen. Und rund 900 nutzen die Gelegenheit, bereits eine Dauerkarte zu kaufen. Am 15. Mai 2024 wird die Landesgartenschau in Kirchheim eröffnet.

Kirchheim – Die Bayerische Landesgartenschau Kirchheim 2024 blickt auf ein fantastisches Wochenende zurück: Zum großen Baustellenfest waren trotz Regens zu Beginn der Veranstaltung über den Tag verteilt 11.500 Besucher gekommen, die gemeinsam auf der Baustelle gefeiert haben. Ebenfalls sehr erfolgreich angelaufen ist der Dauerkartenvorverkauf, vor Ort und im Online-Shop.



Das Baustellenfest ist ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender von Landesgartenschauen – und das schon acht Monate vor dem offiziellen Start der Großveranstaltung.Neugierige waren auf die Landesgartenschau-Baustelle gekommen, um das Gelände besser kennenzulernen und einen Tag lang gemeinsam zu feiern. Durch das Bühnenprogramm, unter anderem mit der Musikkapelle Kirchheim, „Hanni & Stefan“, „Kasita Kanto“, den „Trouble Shooters“ und dem Tanz der Landesgartenschau-Maskottchen Stetti und Kirk, führte Radio-Arabella-Moderatorin Steffi Schaller, die selbst in Kirchheim lebt. Höhepunkt zum Abschluss des Baustellenfestes war die Darbietungen der Abraxas Musical Akademie aus dem Musical „Hair“.



Großen Anklang bei den 11.500 Gästen fanden die Foodtruck- und Getränkestände, die Baustellenführungen und die vielen Mitmach-Angebote. In allen künftigen Ausstellungsflächen (mit Ausnahme der Inselwelt und der „Schule im Grünen“ in der Sphäre Wildnis) boten über 40 Mitwirkende Programmpunkte an: Ob Comiczeichnen, Herzsteine basteln, Biertische bemalen, Minibagger fahren oder Schätze ausbuddeln; ob Körbe bepflanzen, Pflanzen erraten oder einen Rundum-Blick mit dem Roto-Teleskoplader genießen: der Mitmach-Tag auf der Baustelle war ein voller Erfolg! „Wir freuen uns sehr, dass wir so vielen Besuchern einen Einblick in unser Landesgartenschau-Gelände geben konnten – und ihnen schon einmal einen Vorgeschmack auf das vielseitige Programm 2024 gegeben haben“, sagte Maximilian Heyland, einer der beiden Geschäftsführer der Kirchheim 2024 GmbH, im Nachgang der Veranstaltung.



Kirchheims Bürgermeister Maximilian Böltl hatte in seiner Begrüßungsrede den „Zusammenhalt“ hervorgehoben, den der neue Ortspark, der zwischen den Gemeindeteilen Kirchheim und Heimstetten entsteht, bieten soll. Erstmals werden Kirchheim und Heimstetten, die gemeinsam mit Hausen seit 1978 die Gemeinde Kirchheim bilden, durch einen ein Kilometer langen Park räumlich miteinander verbunden. Höhepunkte in dem vom Landschaftsarchitekturbüro SINAI Gesellschaft von Landschaftsarchitekten mbH geplanten Park sind der neue Parksee, die Park-Kanzel mit Blick bis in die Alpen, der Parkpavillon und der 3000 Quadratmeter große Spielplatz „Keltenwelten“. Die Ausdehnung von Nord nach Süd beträgt einen Kilometer und umfasst die fünf unterschiedlich gestalteten Naturräume „Garten“, „Wildnis“, „Wasser“, „Wald“ und „Wiese“.



Beim Baustellenfest boten die Mitarbeiter der Kirchheim 2024 GmbH (Durchführungsgesellschaft der Bayerischen Landesgartenschau Kirchheim 2024) Baustellenführungen über das Gelände an. Der Andrang war auch hier riesengroß. An insgesamt acht Führungen nahmen rund 500 Besucher teil.



Teil des offiziellen Bühnenprogramms war der Startschuss für den Dauerkartenvorverkauf. Die ersten beiden Dauerkarten gingen an die Vertreter der beiden Gesellschafter der Kirchheim 2024 GmbH – an Kirchheims Bürgermeister Maximilian Böltl für die Gemeinde Kirchheim und den Vorsitzenden der Bayerischen Landesgartenschau GmbH, Gerhard Zäh, für die Bayerische Landesgartenschau GmbH.



Sehr viele Besucher nutzten das Angebot, ihren Dauerkartengutschein direkt beim Baustellenfest zu erwerben, oder sich online eine Dauerkarte zu holen. „Die Dauerkarte ist das perfekte Angebot für alle, die die Gartenschau 2024 intensiv kennenlernen und erleben wollen“, so Johannes Pinzel, einer der beiden Geschäftsführer der Kirchheim 2024 GmbH.



Zum Kauf jeder Dauerkarte gibt es zusätzlich ein Gutscheinheft mit Vergünstigungen von mehr als 35 Geschäften und Freizeitdestinationen. Alle Informationen zur Dauerkarte gibt es unter www.kirchheim2024.de/dauerkarte.



