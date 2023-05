Erstmals in Bayern: Pflanzentauschbörse in Deisenhofen gestartet

Von: Raffael Scherer

Am Eröffnungstag fand Bayerns erster Pflanzenschrank bereits großen Zuspruch, freut sich Organisatorin Ulrike Sauer. © privat

Die ISUS Stiftung startet mit dem Pflanzenschrank ein neues Kooperationsprojekt mit dem Verkehrs- und Gartenbauverein Oberhaching.



Oberhaching – In Deisenhofen gibt es ab sofort den Bayernweit ersten öffentlichen Pflanzenschrank als Tauschplattform für Pflanzen und Gartenbedarf, organisiert von der InnovationsStiftungUmweltSchutz (ISUS). n der Fichtenstraße 5 in Deisenhofen funktioniert der öffentliche Pflanzenschrank wie die Bücherschränke, die sich mittlerweile vielerorts etabliert haben. Statt Büchern ist der Pflanzenschrank in Deisenhofen mit Jungpflanzen, geteilten Stauden, Kräutern, Saatgut und vielem mehr bestückt. Dazu kommen Gartengeräte, Gartenbücher und Pflanzgefäße.



Das Projekt ist zunächst zeitlich befristet: „Wir öffnen den Pflanzenschrank erst einmal bis Ende Mai. Bis dahin können hier Pflanzen und Samen abgegeben und mitgenommen werden. Man kann sich austauschen und neue Pflanzen für den eigenen Garten zu entdecken. Wenn unsere Idee gut angenommen wird, haben wir schon viele Pläne, wie wir den Pflanzenschrank zu einem interaktiven Ort rund ums Gärtnern ausbauen können, der die Gartler dann über eine komplette Gartensaison begleiten kann“, sagt Ulrike Sauer, geschäftsführende Vorständin der ISUS-Stiftung, begeistert von dem regen Interesse bei der Eröffnung.



Angebot saisonal ausgerichtet

Warum erst einmal nur bis Ende des Monats? „Weil wir unser Angebot saisonal ausrichten möchten“, erklärt sie. Daher hat sie auch noch eine Bitte an alle Interessierten: „Zimmerpflanzen bitte aktuell nicht zum Tausch anbieten: Dafür werden wir zu einem späteren Zeitpunkt ein Angebot machen. Jetzt geht es vor allem um all das, was jetzt im Garten Platz hat beziehungsweise jetzt im Garten angepflanzt werden kann.“



„Als Stiftung liegt uns die Förderung von Nachhaltigkeit und die Bewahrung der Vielfalt in der Natur am Herzen. Das Ziel des Projekts ist es, Informationen rund um nachhaltiges Gärtnern und den Schutz der Biodiversität weiterzugeben. Dabei spielen naturnah gestaltete Gärten eine große Rolle“, fügt sie hinzu.



Projekt für mehr Nachhaltigkeit

Mit dem öffentlichen Pflanzenschrank in Deisenhofen möchte die ISUS Stiftung auch dazu beitragen, dass Gebrauchtes nicht einfach im Abfall landet. Und sie möchte vermitteln, wie sich aus selbstgezogenem Gemüse und Obst gesunde Lebensmittel herstellen und haltbar machen lassen.



Der Pflanzenschrank ist ein Kooperationsprojekt der ISUS Stiftung und des Verkehrs- und Gartenbauvereins Oberhaching. Gemeinsam sorgt man dafür, dass es den angebotenen Pflanzen gut geht und stellt die vorbereiteten Informationen rund ums Garteln bereit. Auch um die Erstbestückung haben sich beide Organisationen gekümmert. Auch wer keine eigenen Pflanzen, Gartengeräte oder Bücher zum Tauschen anbieten kann, darf sich bedienen. Dann bitten die Macher, das Projekt mit einer Spende zu unterstützen. Mehr Infos gibt es online unter www.isusstiftung.de.