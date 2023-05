Der neue Schirmherr der Landesgartenschau Kirchheim 2024

Freudige Mienen bei der Pflanzaktion: Gerhard Zäh, Vorsitzender der Bayerischen Landesgartenschau GmbH, Ministerpräsident Markus Söder, Bürgermeister Maximilian Böltl und LGS-Aufsichtsratsvorsitzender Stephan Keck (v.l.). © Franz-Josef Seidl

Ministerpräsident Markus Söder übernimmt die Schirmherrschaft der Landesgartenschau Kirchheim 2024.

Kirchheim – Alles war am 15. Mai im neuen Rathaus perfekt organisiert – die Musikkapelle Kirchheim spielte auf, zahlreiche Bürgermeister und Honoratioren aus den Landkreis-Gemeinden versammelten sich in dem noch nicht fertigen Sitzungs- und Trauungssaal. Selbst die örtlichen Gemeinderäte waren über zahlreiche Stufen in das oberste Stockwerk gekommen und von der Dachterrasse sah man leider nicht das entfernte Alpenpanorama, sondern nur dunkle Regenwolken und auf die Baustelle des Ortsparks.

Drinnen aber richteten sich alle Augen auf den Ehrengast, der mit großer Entourage den Saal betrat: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder war gekommen, um die Schirmherrschaft der Landesgartenschau Kirchheim zu übernehmen. Gleichzeitig mit seinem Erscheinen goss es in Strömen, was jedoch der offiziellen Stimmung drinnen nichts anhaben konnte. Dem Anlass geschuldet kam er statt im feinen Zwirn in wetterfester Kleidung und wurde von beiden Geschäftsführern der Kirchheim 2024 GmbH, Johannes Pinzel und Maximilian Heyland, begrüßt, die nochmals auf das besondere Datum der Veranstaltung hinwiesen: Exakt in einem Jahr öffnet die Landesgartenschau ihre Pforten.



Ortspark als politisches Symbol

Bürgermeister Maximilian Böltl sprach jedoch am Anfang seiner Rede von der Vergangenheit. „Gerne bei Freunden – mit diesen Worten hat sich unser Ministerpräsident Markus Söder vor fünf Jahren an genau dieser Stelle bei uns im Goldenen Buch verewigt“, so Böltl und ging auf die seitdem vergangene Zeitspanne ein. „Die ersten Bewohner haben ihre Wohnungen in Kirchheim 2030 bezogen, das Rathaus mit Bürgersaal ist fast fertig und unsere neue grüne Mitte blüht auf“, sagte stolz der Rathauschef

. Und möchte damit jene überzeugen, die bisher bei der Frage „Warum sind Sie nach Kirchheim gezogen?“ mit „Weil man überall ganz schnell ist. In München, in den Alpen, am Flughafen“, antworteten. „Mich hat das immer beschäftigt. Kann doch nicht sein, dass das Hauptargument für uns ist, dass man gleich woanders ist“, erklärte Böltl, „aber der Ortspark wird das ändern!“ Der steht für ihn zugleich als politisches Symbol für „Zusammen.Wachsen“ – auch für das Zusammen.Wachsen von Kirchheim und Heimstetten.



Projekt kommt gegen Englischen Garten an

Markus Söder griff die Aussage von Böltl: „Gerne bei Freunden“ auf und sprach von „Gerne bei reichen Freunden“. Unterstützt doch der Freistaat Bayern mit über fünf Millionen Euro die Veranstaltung. Söder lobte Kirchheim und seine Umgebung in höchsten Tönen („eine der schönsten Gegenden Deutschlands“) und sieht die Landesgartenschau als „großen Schritt für die Zukunft dieser Gemeinde“.

„Das Projekt muss sich hinter dem Englischen Garten nicht verstecken“, schmeichelte der Ministerpräsident den verantwortlichen Personen und „freue mich schon auf die Eröffnung im nächsten Jahr“. „Ob du dann noch in deiner jetzigen Funktion dabei bist“, sagte Söder in Richtung Maximilian Böltl, der ja bei der Landtagswahl für die CSU im Stimmkreis München-Land Nord kandidiert und dann sein Bürgermeisteramt aufgeben müsste, „wenn nicht, werden sie dich hoffentlich einladen“.



Regenjacke für den Ministerpräsident

Dann bekam Söder – flankiert von den beiden LGS-Enten-Maskottchen Kirk (für Kirchheim) und Stetti (für Heimstetten) vor dem geplanten „Außentermin“ am Parksee von Böltl und LGS-Aufsichtsratsvorsitzender Stephan Keck einen Rechen, einen Regiestuhl, einen Arbeitsausweis für das Gelände und eine LGS-Regenjacke.

Letztere war ideal für den Fototermin am Retentionsbecken, das für den - leider noch leeren - Parksee als Ersatz für das Einsetzen von einigen Schilfpflanzen genutzt wurde. Das übernahmen dann Böltl, Keck und die Landtagsabgeordnete Claudia Köhler im knietiefen Becken – Söder hielt sich lieber am trockenen Ufer auf und überreichte den beiden Kirchheimern die Pflanzen.