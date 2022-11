Auftakt für Musikfestival

Die Pianistin Sophie Pacini spielt zum Jubiläum ihres Heimatortes ein Benefizkonzert in Helfendorf

Von: Roland Friedl

Umgeben von Feldern und Wiesen findet Sophie Pacini die nötige Ruhe für ihre Klavierstücke. © Luca Ferrari, fps foto e video

Sophie Pacini spielt in den Konzertsälen der großen Städte dieser Welt. Doch Kraft schöpft sie auf dem Land. Ihr Klavierkonzert in Helfendorf soll der Startschuss sein, die klassische Musik dort mehr und mehr im Alltag zu verankern.

Helfendorf – Die Vermittlung von Musik liege ihr sehr am Herzen, erzählt Sophie Pacini am Telefon. Vermittlung von Klassik über Orte und Worte. In klassischen Stücken steckten so viele Emotionen, so viel Leidenschaft, da wolle sie den Zuhörenden helfen, sich zu orientieren, um Denkanstöße für jeden Einzelnen zu liefern. Für jeden bedeute die Musik etwas Anderes und Sophie Pacini möchte helfen, diese Bedeutungsebenen bewusst zu machen. Es gehe darum, zu erkennen, wie viel Bezug die scheinbar so sperrige klassische Musik doch zu unserem Alltagsleben habe.



Obwohl Pacini aus einer Nicht-Musiker-Familie stammt, hat sie mit sechs Jahren das Klavierspielen begonnen. Ohne es so recht mitzubekommen, durfte sie schon sehr bald in Salzburg am Mozarteum vorspielen. Sie wurde dort ins Hochbegabteninstitut aufgenommen. Als sie elf Jahre alt war, zog ihre Familie nach Helfendorf bei Aying.



Seitdem ist dieses Dorf so etwas wie ihre Heimat geworden. Sie lebte zwar zwischendurch ein paar Jahre in München, doch vor drei Jahren zog es sie wieder hinaus aufs Land. „Ich liebe die Weite der Felder und die Farbigkeit der Natur“, erzählt Pacini. Da fühle sie sich wohl und könne zur Ruhe kommen. Und das habe auch einen sehr großen Einfluss auf die Interpretation ihrer Klavierstücke.



Zum 1250-jährigen Jubiläum Helfendorfs gibt Sophie Pacini am Samstag, 26. November, ein Klavierkonzert in der Aula der Grundschule. Schon zwei Wochen vor der Vorstellung war es ausverkauft. Sie wird dort Stücke von Chopin, Skrjabin, der in diesen selbst Chopin zitiert, und Liszt spielen. Manche der Stücke haben einen unmittelbaren Ayinger Ortsbezug für Sophie Pacini.

Bei ihrem ersten Gemeindekonzert spielte sie unter anderem die „Consolations“ von Franz Liszt. Der damalige Vorsitzende der Ayinger Gmoakultur, Michael Wöllinger, war damals auf die Pianistin zugekommen und habe sie um einen Auftritt gebeten. Und nun also, nach Gastauftritten in den Konzertsälen und mit den Orchestern der ganzen Welt, ist Sophie Pacini zurück in Helfendorf und interpretiert beim Benefizkonzert wieder die „Consolations“ von Liszt.

Die Konzertsituation, also der konkrete Ort, an dem Künstlerin und Publikum zusammenkommen, ist für Pacini sehr wichtig. Denn hier sei für sie ein Ort, an dem sowohl Künstlerin als auch Publikum loslassen könnten, um den Fokus zu finden, den es für klassische Musik brauche. Ein jeder sei mit seinen eigenen Gedanken und Erinnerungen allein und doch sei ein Austausch möglich, weil jeder diese Gedanken und Erinnerungen habe. Jeder könne sich die Zeit nehmen, sich auf die Musik einzulassen. So kann ein gemeinsamer Konzertmoment entstehen, der Konzertsaal gibt den Raum dafür.



Auftakt für Musikfestival

Sophie Pacini moderiert ihre Konzerte, um die Klavierstücke und ihre Interpretation davon etwas zu erläutern. Um dem Publikum näher zu bringen, was sie selbst mit den jeweiligen Stücken verbindet. Damit erleichtert sie den Konzertbesuchern den Zugang zu den Stücken und liefert den Anstoß für deren eigene Auseinandersetzung mit dem Gehörten.



Anfang Januar erscheint ihr neues Album „Puzzle“, auf dem ebenfalls Werke von Chopin und Skrjabin im Zentrum stehen. Das Benefizkonzert in Helfendorf soll der Auftakt für ein Musikfestival in Aying sein, welches vom 14. bis 16. April 2023 mehrere Konzerte und kulturelle Angebote bündelt.



Zusammen mit Ayings Bürgermeister Peter Wagner und der Familie Inselkammer hat Sophie Pacini das Festival „Nuancen“ geplant und wird dort mit den befreundeten Musikern Sebastian Manz (Klarinette) und Maximilian Hornung (Cello) Konzerte spielen. Auch dadurch soll die Klassik zu den Menschen und ins alltägliche Leben gebracht werden.



Sophie Pacini versteht sich als Musikaktivistin. Sie ist keine Künstlerin, die sich zurückzieht und der es reicht, Musik für einige wenige zu machen. Sie möchte viele Leute für die Klassik begeistern. Für sie gehört es zu einer Künstlerin dazu, die Musik ein Stück weit zu erklären und sich beispielsweise als Organisatorin von Festivals hervorzutun.



Ihr Talent, Werke aus vergangenen Zeiten für die Gegenwart fruchtbar und lebendig zu machen, lässt sich auch in ihrer Sendung „Das geheime Leben der Klänge“ im Deutschlandfunk nachhören und -lesen. Dort redet sie auf anschauliche und mit den Sinnen erfahrbare Weise über die Ästhetik und Bedeutung von Tonarten in der Musikgeschichte. Ein Laie kann mit h-Moll nicht besonders viel anfangen, doch durch ihre Ausführungen, welche Gefühle diese Tonart vermitteln kann und durch ihre passenden Musikbeispiele bekommt er vielleicht eine Ahnung davon.



Helfendorf ist draußen auf dem Land, doch Sophie Pacini tut viel dafür, um die klassische Musik auch in den dortigen Alltag zu tragen. An einem Ort mit 1250-jähriger Geschichte, in dem fast ein jeder jeden kennt, ist es für eine dort aufgewachsene und so vielseitige Pianistin wohl auch schwer, sich zu verstecken.

Roland Friedl

