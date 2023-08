Sein Metier war der Umweltschutz im Würmtal ‒ Langjähriger Bund-Naturschutz-Vorstand Dieter Kubisch verstorben

Von: Jonas Hönle

So kannte man Dieter Kubisch: Mit seinem Hund in der Natur unterwegs – wie hier 2018 am Neurieder Weg. © Archivfoto: rea

Dieter Kubisch ist überraschend gestorben. Er war langjähriger Bund-Naturschutz-Vorstand im Würmtal und setzte sich viele Jahrzehnte für den Umweltschutz ein.

Würmtal ‒ Viele Jahrzehnte war der Umweltschutz im Würmtal mit einem einzigen Namen verbunden: Dieter Kubisch.

Der Gräfelfinger war bereits seit den 80ern beim Bund Naturschutz (BN) aktiv, stand viele Jahre der Ortsgruppe Planegg/Gräfelfing vor, bis diese sich Mitte der 90er Jahre auflöste und erst 2019 neu gegründet wurde. In der Zwischenzeit war vor allem Kubisch zur Stelle, wenn es im Würmtal Stellungnahmen zu Bau- oder Verkehrsprojekten aus Sicht des Naturschutzes brauchte.

Jetzt ist er überraschend verstorben. Er wurde 73 Jahre alt.

„Der Natur im Würmtal geht mit Dieter Kubisch ein wichtiger Mahner und Kämpfer verloren“, kondoliert die Neuriederin Dorit Zimmermann, Mitglied der BN-Kreisgruppe München, in einem persönlichen Nachruf. „Er ließ nie locker, blieb immer hartnäckig und streitbar.“

Zu seinen frühen Erfolgen als Naturschützer gehörten die Realisierung des Grünzugs am Lichtweg in Planegg und die Anlage des Lichtwegweihers. Weiterhin engagierte sich der Diplom-Ingenieur etwa für eine Renaturierung der Trinkl-Kiesgrube oder die „Münchner Umland Bahn“ – eine Mischung aus S-Bahn und Tram, die ringförmig um München führen sollte. Beide Projekte fanden letzten Endes aber nicht genug Anklang, um verwirklicht zu werden.

In den vergangenen fünf Jahren war Kubisch als Vorkämpfer des Bürgerentscheids für den Erhalt des Schulwäldchens am Campus Lochham oder als Berater im Streit um die Fällung zweier alter Linden in Neuried in Erscheinung getreten. Zuletzt hatte Kubisch beim Landratsamt München eine Beschwerde gegen das Gräfelfinger Kiesunternehmen Glück vorgebracht, weil dieses nährstoffreiches Niederschlagswasser in die Wälder austragen würde.

Umweltschützer kämpfte gegen Kiesabbau und für den Erhalt von Wäldern

Auch zur jüngsten BN-Beschwerde gegen den Kiesabbau im Douglaswäldchen habe Kubisch viele Informationen beigesteuert, erklärt Herbert Stepp vom Grünzug-Netzwerk-Würmtal an den Gräfelfinger. Dessen Tod habe ihn bestürzt. „Man konnte ihn zu Umweltbelangen im Würmtal so gut wie alles fragen und bekam erschöpfende Antwort. Er hat die lokale Naturschutzarbeit sehr maßgeblich mitgeprägt“, betont Stepp.

In einem gemeinsamen Nachruf mit der Initiative „Bürger gegen Industriegebiet Kiesgrube Glück“ und der Gruppe „Lokale Agenda 21“ wird an Kubisch als „Stütze, Ratgeber und wegweisender Fachmann in allen Fragen des Natur- und Umweltschutzes“ erinnert.

Der Planegger Gemeinderat Peter von Schall-Riaucour (PP&M) sei zwar nicht immer einer Meinung mit Kubisch gewesen: „Seine Ansichten habe ich aber immer respektiert und konnte von seinem umfangreichen Wissen durchaus viel lernen. Dieter, sein Fahrrad und seine getreue Hündin Susi waren für mich Sinnbild für Umweltschutz im Würmtal.“

Eine Trauerfeier ist für Donnerstag, 17. August, um 14 Uhr auf dem Gräfelfinger Friedhof angedacht.

