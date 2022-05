Entscheidung abermals vertagt

Von: Iris Janda

Mehr Platz fürs Freibad statt Wohnungen – so sah der Verwaltungsvorschlag für ein Grundstück an der Schrenkstraße in Unterhaching aus. © pixabay

Freibaderweiterung oder Wohnbebauung? Nachdem im März der Gemeinderat die Entscheidung über das Gebiet an der Schrenkstraße gegenüber des Freibads wegen ungeklärter Fragen vertagte, gab es nun auch bei der erneuten Vorlage im Bauausschuss keinen Entschluss.

Am Ende der Schrenkstraße, zwischen Kassenhäuschen des Freibads und Hachinger Bach, befindet sich ein großes Grundstück, auf dem lediglich ein Wohnhaus steht. Dass ein Investor hier 22 Wohneinheiten mit Tiefgarage errichten möchte, ist Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) und der Verwaltung ein Dorn im Auge. Die Befürchtung ist, dass der Anwohnerverkehr in der ohnehin schon engen Sackgasse den Freibad-Betrieb massiv behindern würde. Deshalb entschied der Gemeinderat bereits im Herbst 2021 mehrheitlich, für die Fläche eine Veränderungssperre zu erlassen und sich das Vorkaufsrecht zu sichern. Lediglich die CSU-Räte stimmten dagegen (HALLO berichtete).



Die CSU-Fraktion hat in den vergangenen Monaten nichts an dieser Haltung geändert und auch die Grünen bemängelten in der März-Sitzung des Gemeinderates mehrere offene Fragen. So konnte diese schwarz-grüne Mehrheit in der Sitzung dafür sorgen, dass das Thema vertagt wurde und die noch offenen Fragen geklärt werden.



Der Verwaltungsvorschlag sah vor, das Grundstück als Grünfläche für die Freibadnutzung zuzuordnen, um mehr Liegefläche und womöglich auch Betriebsgebäude wie etwa ein Wasserwachthaus oder Umkleiden zu schaffen. Dafür soll das Grundstück als Gemeinbedarfsfläche ausgewiesen werden. Durch diesen Schritt würden Entschädigungszahlungen an den Eigentümer fällig werden. Wie hoch diese ausfallen könnten, wollte Stefan König (Grüne) eine Woche vor dem Gemeinderat im Bauausschuss wissen. Die Höhe eventueller Entschädigungen sei noch nicht feststellbar, erklärte der Rathauschef. Ein Gutachter müsse diese erfassen.



Für Franz Felzmann (CSU) sind diese Entschädigungszahlungen ein „abschreckendes Argument“ gegen die Maßnahme. Er forderte, mit den Eigentümern zusammenzuarbeiten. Sein Fraktionskollege Korbinian Rausch bemängelte, dass das Vorhaben nicht verantwortungsvoll und wirtschaftlich mit den Steuergeldern der Bürger umgehe. Eine Liegewiese sorge beispielsweise nicht für mehr bezahlbaren Wohnraum. Zusätzlich kritisierte er den erheblichen Eingriff in das verfassungsmäßig garantierte Grundrecht auf Eigentum.



SPD-Fraktionsvorsitzender Peter Wöstenbrink betonte, dass es sich um eine Abwägungsfrage handle und das Freibad für die Unterhachinger unbedingt erhalten bleiben müsse. Bürgermeister Panzer erinnerte daran, dass im Sinne der beschlossenen Klimaneutralität bis 2030 Grünflächen freigehalten werden müssen. Außerdem seien natürliche Hochwasserschutzflächen nötig und an dieser Stelle in unmittelbarer Nähe zum Hachinger Bach sinnvoll.



Im vorberatenden Bauausschuss stimmten die Grünen-Räte noch für den Beschluss, aber zur Gemeinderatssitzung beantragten sie dann die Vertagung des Tagesordnungspunkts. Als Begründung nannten sie die offenen Fragen aus dem Bauausschuss, etwa zur Höhe der Entschädigungszahlungen. Zusätzlich hätte die Fraktion in der Zwischenzeit von der Eigentümervertretung drei Varianten einer Bauvoranfrage erhalten, die ihr vorher nicht vorlagen. Im Speziellen bat die Fraktion zu prüfen, welche weiteren Möglichkeiten es gibt, die Bebauung mit 22 Wohneinheiten zu verhindern ohne Entschädigungszahlen leisten zu müssen. Ihrer Ansicht nach würde das derzeitige Baurecht die geplante Bebauung nicht hergeben. Da die Gemeinde das Vorkaufsrecht hat, wäre auch eine milde Bebauung durch die GWU zusätzlich zur Schwimmbad-Erweiterung denkbar.



Die Verwaltung machte sich daran, diese Fragen zu beantworten und legte das Thema im April erneut dem Bauausschuss vor. Der Beschlussvorschlag wurde dahingehend überarbeitet, dass lediglich das noch größtenteils unbebaute Grundstück als Gemeinbedarfsfläche ausgewiesen wird. Das Grundstück an der Schrenkstraße 1 soll anders als ursprünglich gedacht nicht als Gemeinbedarfsfläche, sondern als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen werden.



Doch auch mit diesem abgeänderten Entwurf konnte das Gremium nicht überzeugt werden. Stefan König erklärte, dass die Grünen-Fraktion den Erhalt des Freibads zwar für unerlässlich erachte, allerdings die Ausweisung einer Gemeinbedarfsfläche dafür nicht das richtige Mittel sei. Unter anderem sei gesetzlich geregelt, dass sich das Bauvorhaben in die nähere Umgebung einfügen müsse. Das sei ein wirksames Werkzeug, um den Bau der 22 Wohneinheiten zu verhindern. Darüber hinaus würde die Ausweisung als Gemeinbedarfsfläche wegen der Entschädigungszahlung Ausgaben in ungeahnter Höhe nach sich ziehen.



Der Argumentation folgend sprach sich der Ausschuss auf Antrag von Korbinian Rausch hin mit zwölf gegen zwei Stimmen dafür aus, den Tagesordnungspunkt abzusetzen. Stattdessen soll das Thema im Rahmen einer Besprechung der Baubeauftragten mit den Grundstückseigentümers und der Verfügungsberechtigten erneut erörtert werden.