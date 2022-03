Die Sicherheit geht vor

Auch die Sicherheit der Sportler, die das Gelände des SV Heimstetten nutzen, hat der Kirchheimer Gemeinderat im Blick. © SVH

Die Straßenverengungen am Heimstettener Moosweg bleiben – zumindest vorerst.

Bereits im November vergangenen Jahres beantragte die Fraktion Junge Union im Kirchheimer Gemeinderat, dass die Straßenverengungen am Heimstettener Moosweg rückgebaut werden. Im gleichen Zuge solle ein Fußgängerüberweg zwischen dem Spielplatz am Sportpark und der Räterwiese entstehen. In der Begründung wies JU-Gemeinderat Michael Dirl auf die gefährlichen Situationen und Unfälle durch die Fahrbahnverengungen am Heimstettener Moosweg hin. Nicht nur Busse, Müllwagen und Einsatzfahrzeuge seien hiervon besonders stark betroffen. Des Weiteren entstünden durch die Verengungen und die damit einhergehenden ständigen Anfahr- und Abbremsvorgänge erhebliche Lärm- und Umweltbelastungen. Darüber hinaus werde durch den bereits bestehenden und den zusätzlich zu errichtenden Fußgängerüberweg die Fahrgeschwindigkeit reduziert.



In der Bauausschuss-Sitzung Ende Dezember 2021 hatte das Gremium beschlossen, dass die Verengungen am Heimstettener Moosweg abgebaut werden. In einer kontrovers geführten Diskussion wurde teilweise gegen den Rückbau und andererseits dafür plädiert.



Eine Klärung gab es dann in der jüngsten Gemeinderatsitzung, wo ebenfalls über das Für und Wider beraten wurde. Ausgangspunkt war ein Nachprüfungsantrag von Marianne Hausladen (CSU), die im Bauausschuss gegen den Rückbau der Verengungen am Heimstettener Moosweg gestimmt hatte. Michael Dirl brachte nochmals seinen Antrag vom November ins Spiel und bezeichnete die Verengungen „als reine Schikane für den Verkehrsfluss.“ Dieser Meinung waren auch Beate Neubauer (CSU) und ihr Fraktionskollege Franz Graf.



Entschieden gegen den Rückbau war Michaela Harlander (SPD). Sie wies auf eine Gefahrenquelle für die zahlreichen Sportler hin, die mehrmals in der Woche zum Training auf das Gelände des SV Heimstetten wollen und dabei den Heimstettener Moosweg queren. Unterstützung bekam Harlander von ihren Kollegen Stephan Keck und von Gerd Kleiber (Volt).



Am Ende beschloss das Gremium, den Rückbau vorläufig nicht zu vollziehen. Bürgermeister Maximilian Böltl will prüfen, „welche Auswirkungen der Rückbau auf den Verkehr, vor allem die Radler, hat und welche anderen Möglichkeiten es gäbe, die Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger zu gewährleisten.“