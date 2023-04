Doch keine über 7 Millionen Euro teure Wohnung für den Hausmeister

Von: Raffael Scherer

Eine Aufstockung um einen vierten Stock bei der Taufkirchner Mittelschule am Lindenring (Archivbild) ist laut Gemeinderat erst einmal nicht vorgesehen. © ija

Der Taufkirchner Gemeinderat hat sich gegen die Ausbaumöglichkeit eines viertes Stocks bei der neuen Mittelschule am Lindenring entschieden.

Taufkirchen – Ein Hausmeister direkt vor Ort wäre praktisch, so in etwa der Gedanke der Gemeindeverwaltung. Das führte bei der vergangenen Gemeinderatssitzung gleich zu vier Abstimmungen — für ein Thema.



Nachdem der Taufkirchner Gemeinderat eigentlich im Dezember vergangenen Jahres bereits beschlossen hatte, dass es bei der Planung der neuen Mittelschule am Lindenring keinen vierten Stock für den möglicherweise steigenden Platzbedarf der Einrichtung braucht, kam nun doch nochmals die Überlegung genau dazu auf. So könnte in einem vierten Stock mit etwa 1000 Quadratmetern übergangsweise eine Hausmeisterwohnung geschaffen werden.



Kosten von rund 7,3 Millionen

Diese Fläche könnte dann später, wenn die Schule wegen des Bevölkerungszuwachses mehr Bedarf an Räumlichkeiten habe, ohne großen finanziellen und baulichen Aufwand umgerüstet werden. Man wäre also für einen potenziellen Erweiterungsbau gewappnet, sagt Stefan Beer, Leiter des Bauamts der Gemeinde Taufkirchen.



Die Kosten für eine Aufstockung belaufen sich unter Berücksichtigung der zu gegebener Zeit dann zu vermeidenden Rückbaukosten des Bestandes auf über 7,3 Millionen Euro. Ein staatlicher Zuschuss hierfür werde aktuell nicht gewährt, stellte das Bauamt dabei klar.



Investition wohl eher unnötig

Das sorgte erst einmal für ungläubige Blicke beim Gemeinderat: Eine Hausmeisterwohnung mit 1000 Quadratmetern für über sieben Millionen? Das wäre schon ein großer Luxus für den dort wohnenden Hausmeister, belächelten die Gemeinderatsmitglieder das Diskussionsthema. Von der hohen und nicht staatlich geförderten Summe zur Errichtung ganz abgesehen, war sich das Gremium weitestgehend einig, dass solch eine Investition mehr als unnötig wäre.

Klar werde früher oder später jeder Raum einer Schule gebraucht und genutzt, wendeten die Gemeinderatsmitglieder ein. Auch eine kostengünstige Aufstockung sei prinzipiell willkommen, aber dafür erschien dem Gremium der Kostenfaktor im Gegensatz zum unklaren Nutzen in der fernen Zukunft deutlich zu hoch.



Weitere Idee: Leere Hülle statt Vollausbau

Daher kam die Überlegung nach einer Zwischenlösung auf. Einer der Vorschläge dabei lautete, ob man nicht lediglich die leere Hülle für das vierte Stockwerk bauen könnte, quasi ohne Wände oder anderen Inhalt. Schließlich sei bei einer späteren Erweiterung das Abreißen und der Neubau des Daches einer der größten Kostenfaktoren. Der Bau jener Hülle würde dann zumindest nur 2,5 Millionen kosten, peilten die Gemeinderatsmitglieder grob über den Daumen.



Ein weiterer Vorschlag des Bauamts war, es lediglich beim Bau des dritten Stockes zu belassen. Dabei sollten jedoch bereits die Leitungen so gelegt und die Treppe bereits so konzipiert werden, dass eine Aufstockung um einen weiteren Stock einfach und möglichst kostengünstig durchzuführen wäre.



Keine Zeit für weitere Beratungen

Gegen den Vorschlag die genauen Kosten für die jeweiligen Varianten vom Architekten ermitteln zu lassen und dann in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen nochmals darüber zu beraten, konterte Beer vom Bauamt mit der Dringlichkeit rund um das Bauprojekt: „Uns läuft die Zeit davon“, stellte er klar.

Sonst würde sich der Neubau der Mittelschule noch weiter verzögern. Umso länger man warte, umso teurer werde schließlich das gesamte Projekt, bekräftigte ihn Erster Bürgermeister Ullrich Sander: Nun nichts zu entscheiden und auf die neuen Kalkulationen zu warten wäre die „letzte“ Entscheidung, die er befürworten würde.



Abstimmung über alle Möglichkeiten

Also entschied sich der Bürgermeister für eine andere Möglichkeit, um Klarheit bei der Frage nach einem möglichen vierten Stock zu schaffen: Die Abstimmung über alle vier Varianten im Ausschlussverfahren. Gesagt, getan. Einstimmig entschied sich der Gemeinderat also zunächst gegen die erste Möglichkeit, der Vollausbau des vierten Stockes. Der Vorschlag, nur die „leere Hülle“ für einen vierten Stock auszubauen, wurde immerhin mit neun zu 13 Gegenstimmen abgelehnt.

Daher kam die Grundsatzfrage, ob überhaupt ein vierter Stock gebaut werden sollte: Hier stimmte eine knappe Mehrheit von 13 Gemeinderäten für den Verzicht auf das Geschoss. In Folge dessen blieb per Ausschlussverfahren noch die Frage, ob denn beim Bau zumindest die Leitungen so gelegt werden sollten und die Treppe so ausgerichtet werden sollte, dass theoretisch ein Anbau in ferner Zukunft kostengünstig möglich sei. 15 der 22 anwesenden Gemeinderatsmitglieder stimmten dabei gegen die Ausbaumöglichkeit.