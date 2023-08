Die Hartnäckige

Alma Midasch erhält von Bezirkstagspräsident Josef Mederer die Bezirksmedaille in Gold. © Wolfgang Englmaier

„Sie sind ein Vorbild! Dafür ehren wir Sie!“ Der Bezirk Oberbayern hat Alma Midasch aus Kirchheim mit der Bezirksmedaille in Gold ausgezeichnet.

Haar/Kirchheim – Als Zeichen seiner Anerkennung verleiht der Bezirk Oberbayern an Menschen, die sich in besonderer Weise ehrenamtlich in Oberbayern verdient gemacht haben, die Bezirksmedaille.



„Als Bezirk Oberbayern wollen wir in der Gesellschaft ein Zeichen dafür setzen, wie wichtig das ehrenamtliche Engagement jeder einzelnen Person ist“, betonte Bezirkstagspräsident Josef Mederer bei der Verleihung der Bezirksmedaillen im Sitzungssaal des Oberbayerischen Bezirkstags in München. Mederer bezeichnete ehrenamtlich Tätige als unverzichtbaren Teil der Gesellschaft: „Ohne ihren Einsatz wäre das Leben vieler Menschen entbehrungsreicher, weniger menschlich und einsamer. Sie helfen im sozialen, ökologischen und kulturellen Bereich. Sie springen da ein, wo öffentliche Zuständigkeiten an ihre Grenzen stoßen.“ Vor diesem Hintergrund nannte es Mederer sehr erfreulich, dass es viele Menschen gibt, die sich dank ihrem Engagement für diese Auszeichnung empfehlen. „Stellvertretend für die vielen, die sich ehrenamtlich engagieren, wählt der Bezirk Oberbayern jedes Jahr Persönlichkeiten aus, die sich in unterschiedlichsten Gebieten ehrenamtlich engagieren und ehrt sie mit der Bezirksmedaille.“ Er bezeichnete die Trägerinnen und Träger der Bezirksmedaille als gesellschaftliche Vorbilder.



Zu den Geehrten zählt Alma Midasch aus Kirchheim, die 1960 als Krankenschwester im damaligen Bezirkskrankenhaus Haar anfing, das heute das kbo-Isar-Amper Klinikum ist. Das, was Midasch tue, geschehe mit „Energie und Nachhaltigkeit, die ihresgleichen suchen“, so Bezirkstagspräsident Josef Mederer in seiner Laudatio. „Egal, mit wem man spricht – alle schwärmen von Ihrer Begeisterungsfähigkeit und Ihrem Engagement! Stets fallen Begriffe wie Zuverlässigkeit, Bescheidenheit, aber auch Hartnäckigkeit“, so Mederer zu der Geehrten.



Das berufliche Umfeld sei 1960 anders als heute. Der Umbruch in der Psychiatrie schuf für Midasch allerdings ein ehrenamtliches Betätigungsfeld, in dem sie voll aufgehen konnte: „Im Zuge der Psychiatrieenquete in den 1970er-Jahren musste Altes Platz für Neues machen. (...) Bei der Entrümpelung des Klinikums wollte man wichtige Objekte aussortieren und aufheben. Aber es stellte sich schnell heraus, dass es dafür nicht genug Lagerflächen gab. So manches für die Geschichte der Psychiatrie wichtige Exponat landete deshalb auf dem Sperrmüll.“, berichtet Mederer. Doch: Midasch und ihre Mitstreiter hätten viele wichtige Stücke gerettet. Das Krankenhaus wurde nach Ausstellungsstücken durchsucht und erstaunlich vieles kam wieder zutage. Ob alte Dienstkleidungen, Möbel, Urkunden und Bücher bis Fotos, aber auch Düsteres aus der belasteten Geschichte der Psychiatrie wie Zwangsjacken.



„Dennoch war es ein weiter Weg von der Rettung wichtiger Exponate hin zu einem eigenen Museum“, fährt der Bezirkstagspräsident in seiner Rede fort. „Ungezählt sind die vielen Stunden Freizeit, die Alma Midasch in dieses Projekt investierte.“



Mittlerweile ist das Psychiatrie-Museum eine bekannte Adresse, um sich über die Psychiatrie und vor allem die Geschichte des heutigen kbo-Klinikums Haar zu informieren.



Midasch sei, so Mederer, zudem eine „fantastische Erzählerin“, die viele kleine und große Anekdoten bei Führungen weitergibt. Und sie habe es auch verstanden, an die dunkelsten Kapitel in der Geschichte der Psychiatrie zu erinnern und damit zu ermahnen. „Sie haben viel geleistet: für die Erinnerungskultur, aber auch dafür, dass Vorurteile gegenüber der Psychiatrie abgebaut werden“, sagt Mederer. „Danke dafür, liebe Alma Midasch, und auch für Ihr Engagement, Ihr Herzblut, Ihre Zeit.“



Die Bezirksmedaille in Gold, die Midasch erhielt, ist die höchste Auszeichnung, die der Bezirk Oberbayern für ehrenamtliches Engagement vergibt.