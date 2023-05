Ehrenbürger nach 45 Jahren Dienst für Hohenbrunn

Von: Raffael Scherer

Benno Maier (v.l.) wurde nach 45 Jahren ehrenamtlicher Arbeit im Gemeinderat von Bürgermeister Stefan Straßmair verabschiedet. Seine Nachfolgerin wird Christine Gerber. © CSU Hohenbrunn

Ehemaliger Vizebürgermeister Benno Maier verabschiedet sich aus Hohenbrunner Gemeinderat.

Hohenbrunn – Benno Maier wurde 1978 als Mitglied des Gemeinderats vereidigt und gehörte diesem ununterbrochen bis zu seinem jetzigen Ausstieg an. Er hat sich 45 Jahre lang als kommunalpolitischer Mandatsträger für die Gemeinde Hohenbrunn und ihre Bürger eingesetzt. Darüber hinaus diente er seiner Heimatgemeinde zwölf Jahre als Vizebürgermeister. All dies meisterte er in seiner stets ruhigen, besonnen und überlegten Art und Weise, so der CSU-Ortsverband Hohenbrunn-Riemerling.

Angesprochen auf die Wesensart Maiers, erhalte man von seinen politischen Weggefährten immer wieder die Antworten: ruhig und besonnen. „Benno hatte stets eine fundierte und wohlüberlegte Meinung. Seine Argumente hatten immer Kraft. Im Rat herrschte absolute Ruhe, wenn er etwas zu sagen hatte. Einer, der nie viel Aufhebens um seine eigene Person gemacht hat“, so Anton Fritzmaier, Fraktionssprecher der CSU Hohenbrunn-Riemerling. „Benno war immer der Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft wichtig“, ergänzt sein Sohn Josef Maier (stellvertretender Ortsvorsitzender der CSU Hohenbrunn-Riemerling).



Schützenverein und Feuerwehr

Weil ihm das Miteinander in Hohenbrunn so wichtig war, hat Benno Maier das Vereinsleben immer aktiv mitgestaltet. So ist er Mitglied im „Pfeifenclub Wanderfreunde und Stockschützen Hohenbrunn“, im „Schützenverein Gemütlichkeit Hohenbrunn“ und war dort lange Schützenmeister. In der Freiwilligen Feuerwehr Hohenbrunn war er Kommandant und Vorstand. Das Amt des Burschenvorstands übte er in seiner Jugend aus.



Stefan Straßmair (CSU), Bürgermeister der Gemeinde Hohenbrunn, verliert mit dem Austritt Benno Maiers einen engen Vertrauten: „Benno Maier hat sich immer für das Wohl der Gemeinde eingesetzt. Ich durfte ihn jahrelang als zweiten Bürgermeister an meiner Seite wissen. Ich habe sowohl diese vertrauensvolle Zusammenarbeit und seine Meinung immer sehr geschätzt.“



Rücktritt einstimmig angenommen

Einstimmig nahm der Hohenbrunner Gemeinderat das Rücktrittsgesuch von Benno Maier an. In seiner Abschiedsrede sprach er seinen Ratskollegen seinen Dank für die gute Zusammenarbeit aus. Den Bürgern dankte er für das Vertrauen, welches sie ihm seit 1978 aussprachen. Mit großem Applaus und besten Wünschen seiner Ratskollegen scheidet er nun nach 45 Jahren aus dem Gremium aus. Der Gemeinderat würdigte das große ehrenamtliche Engagement Benno Maiers mit der Ernennung zum Ehrenbürger.



Listennachfolgerin ist Christine Gerber. Die 40-jährige Kauffrau ist ebenfalls in Hohenbrunn aufgewachsen und dort stark verwurzelt. Seit 2020 ist sie Mitglied im Vorstand der CSU und seit 2022 die Vorsitzende der Frauen-Union Hohenbrunn-Riemerling. Auch sie möchte den Gemeinschaftsgedanken und das gemeindliche Miteinander weiter fördern. „Als gebürtige Hohenbrunnerin verbinde ich Tradition und Zukunft und mache mich stark für ein gesundes Miteinander aller Generationen in Hohenbrunn und Riemerling“, so die zukünftige Gemeinderätin Christine Gerber.



Großer Dank von CSU

„Die CSU Hohenbrunn-Riemerling bedankt sich sehr herzlich bei Dir, lieber Benno Maier, für 45 Jahre engagierte und konstruktive Arbeit im Gemeinderat und als langjähriger stellvertretender Bürgermeister. Die CSU und die Gemeinde Hohenbrunn haben Deinem ehrenamtlichen Engagement viel zu verdanken. Wir freuen uns sehr, dass Du uns weiterhin als Vorstandsmitglied mit Deinem Wissen und Handeln unterstützt. Wir wünschen Dir für Deine Zukunft von Herzen alles erdenklich Gute“, so die CSU Ortsvorsitzende Silke Trauner zu Benno Maiers Abschied aus dem Gemeinderat.