Wo die Reise hingeht

Wo eine Finanz-Reise hingeht, das hängt von vielen Faktoren ab, die eine Verwaltung oft nicht beeinflussen kann. Dennoch hat Kirchheim nun einen Plan für 2023 bis 2026. © Monika Skolimowska

Kirchheim erwartet für das aktuelle Jahr 2023 einen Rekordhaushalt. Im nächsten Jahr ist dann eine Kreditaufnahme in Höhe von 24,5 Millionen Euro geplant.

Kirchheim – Finanzpläne über mehrere Jahre sind für Kämmerin Christine Brunner-Ernst immer ein Blick in die Glaskugel. Denn wo die Reise hingeht, hängt von vielen Faktoren ab, die sie und ihre Kollegen von der Verwaltung oft nicht beeinflussen können. Doch der Plan von 2023 bis 2026 muss gemacht werden und den konnten die Kirchheimer Räte in der Sitzung am 7. März einsehen. Bis 2026 ist dieser in Einnahmen und Ausgaben in allen Jahren nur unter den folgenden Voraussetzungen ausgeglichen: Im aktuellen Jahr ist eine Kreditaufnahme von rund 9,11 Millionen Euro sowie eine Rücklagenentnahme von 16 Millionen Euro erforderlich. Ein Jahr später beläuft sich die Kreditaufnahme auf rund 24,48 Millionen. Im Jahr 2025 müssen rund 8,27 Millionen Euro und ein Jahr später rund 5,54 Millionen Euro den Rücklagen zugeführt werden. Der Gesamthaushalt 2023 mit einem Volumen von 94.262.900 Euro ist gegenüber dem vergangenen Jahr (82.043.600 Euro) um rund 15 Prozent gestiegen und kann somit erneut als Rekordhaushalt bezeichnet werden. Brunner-Ernst nannte auch die voraussichtlichen Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt bis 2026. So sind in diesem Jahr 300.100 Euro, im nächsten Jahr 2.548.200 Euro, 1.227.100 Euro für 2025 und schließlich 167.900 Euro für 2026 geplant. Hier könnte der Stand der allgemeinen Rücklagen rund 13 Millionen Euro liegen.