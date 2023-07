Die Stammkundschaft wird älter

Einblick in die Arbeit im Sauerlacher Jugendzentrum

Von: Raffael Scherer

Der Juze-Container wurde in einer Ferienaktion mit den Jugendlichen gemeinsam bemalt. Der Treffpunkt am Otterloher Feld ist eine wichtige Anlaufstelle. © sb

Thomas Vollmer und Leonie Schaipp von der offenen Jugendarbeit in Sauerlach präsentierten in der Gemeinderatssitzung die Entwicklung der Strukturen und Besucher im Jugendzentrum-Container.

Sauerlach – Eigentlich heißt er Thomas Vollmer, stellt sich der Leiter der Sozialarbeit im Sauerlacher Jugendzentrum dem Gemeinderat vor, aber praktisch nennen ihn alle, egal ob Kinder oder Kollegen, nur Tom. Er übernahm bereits im September 2021 die Leitung des Jugendzentrums: „Es ist wie eine Kneipe für junge Erwachsene, nur ohne Alkoholausschank“, führte der Jugendzentrumsleiter zum Verständnis der Strukturen seiner Arbeit für den Gemeinderat aus.

704 Stunden hatte das Jugendzentrum vergangenes Jahr geöffnet und zählte insgesamt 4269 Teilnehmer an den Angeboten, wobei darin Jugendliche, die etwa an einem Tag an mehreren Kursen teilnahmen, mehrmals mitgezählt wurden.

Und genau wie in der Gastronomie gab es auch im Jugendzentrum bei wenig Personal viel zu tun: Denn bis Vollmer im vergangenen November durch Leonie Schaipp Unterstützung bekam, kümmerte Tom sich allein um die offene Kinder- und Jugendarbeit. Darunter fiel nicht nur das Managen des Jugendzentrums selbst, auch etwa der Teil der Ferienbetreuung, der in den Räumlichkeiten des Jugendzentrums stattfand, befand sich unter seiner Leitung, da die dafür zuständige Kollegin in Mutterschutz und Elternzeit ging. Zeitweise musste die Ferienbetreuung daher ausfallen.

Ausflüge waren allein ebenfalls kaum stemmbar. Stattdessen wurde sich mit Aktionen wie etwa dem Tresenbau oder dem Bemalen des Containers, in dem das Jugendzentrum beherbergt ist, beholfen. Zum Glück ging ihm eine ehrenamtliche, sehr engagierte Helferin zur Hand, resümiert er: „Die war der Rettungsanker in der Zeit“.

Gleichzeitig war der Redebedarf der Jugend groß. Viele Beratungsgespräche begannen, genau wie beim Stammbarkeeper, am Tresen, bis dann der Leiter das Gespräch ins abgeschirmte Büro verlagerte. Gerade in den Zeiten der Pandemie war der Redebedarf groß: Ängste, Depressionen, aber auch Themen rund um Eltern oder Schule kamen haufenweise zu Tage.



„2021 haben wir nicht einmal Öffnungszeiten an das Jugendzentrum gehängt, da standen schon die Jugendlichen vor der Tür“, erinnert sich der Leiter. Und genau wie bei einer Kneipe orientieren sich die Öffnungszeiten an den Stammgästen: So herrscht der größte Besucherandrang immer donnerstags von 16 bis 20 Uhr und Freitag und Samstag von 16 bis 22 Uhr, ermittelte das Jugendzentrum.

Im Gegensatz zu den Kneipen, die pandemiebedingt geschlossen bleiben mussten, konnte das Jugendzentrum aber Anfang 2022 wieder öffnen. Und es kamen gleich viele Besucher: Bis zu 66 Jugendliche besuchten zwischen Januar und März pro Öffnungstag die Einrichtung, im Durchschnitt waren es rund 40.

Die Stammkundschaft wird älter

Mit Barkeeper Tom einher ging seine Stammkundschaft: Waren die meisten Jugendlichen, als er 2021 anfing, noch durchschnittlich 13 Jahre alt, alterten sie eben mit, weswegen der Durchschnitt mittlerweile bei etwa 15 Jahren liegt.



Als dann ab April 2022 die pandemiebedingten Einschränkungen nachließen, zeigte sich auch im Jugendzentrum deutlich, dass die Jugend wieder andere Anlaufstellen wahrnehmen konnte: „Dadurch gingen die Zahlen runter, was aus meiner Perspektive auch ganz angenehm war, weil man kaum noch einen Überblick hatte“, erklärt Tom mit einem Seufzen und verweist auf den Durchschnitt von nur noch 24 Besuchern im April.

Der Juni stellte dann einen weiteren Einbruch bei den Besucherzahlen auf durchschnittlich 22 pro Öffnungstag dar. Laut Vollmer lag dies an mehreren medialen Berichten über Drogen und Vandalismus, bei welchen das Jugendzentrum im Zusammenhang genannt wurde. Daher schaute der Leiter künftig noch genauer hin und wurde aus Sicht der jungen Besucher mehr zum „Kontrolleur“ als zum lockeren Barkeeper.

Die wegen der Berichterstattung im Juli ausgebaute Videoüberwachung verschreckte die Jugendlichen ebenfalls, weswegen sie sich lieber andere Orte wie etwa Spielplätze und Veranstaltungen zum Verweilen suchten. Dementsprechend nahm die mögliche Einflussnahme der Jugendarbeiter ab. Auch die Befürchtung, dass in diesem Jahr die Zahlen weiter abnehmen, stand bereits im Raum, erklärt Vollmer.



Doch die Statistik für 2023 zeigte den Jugendarbeitern: Bereits die nächste Generation an Stammkunden, zwischen 13 und 14 Jahren, beginnt derzeit „den Raum neu für sich zu entdecken“.

