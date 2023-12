Frauen entkommen nach Einbruch mit Beute – und laufen der Münchner Polizei in die Arme

Nach einem Einbruch in Pullach ermittelt die Münchner Polizei gegen zwei Frauen. (Symbolbild) © dpa/Friso Gentsch

Die Münchner Polizei ermittelt gegen zwei Frauen, die in ein Haus in Pullach eingebrochen waren. Die Täterinnen werden dem Haftrichter vorgeführt.

München / Pullach – Zwei Frauen drangen in ein Haus in Pullach ein und entkamen mit ihrer Beute. Nach dem Einbruch liefen sie jedoch der Münchner Polizei in die Arme.

Münchner Polizei ermittelt gegen Frauen nach Einbruch in Pullach

Die 18- und 14-Jährige gelangten am Dienstag über ein Fenster in das Wohnhaus, welches sie mit Gewalt geöffnet hatten. Anschließend durchsuchten sie die Zimmer und entwendeten Bargeld sowie Handys im Wert von mehreren hundert Euro, berichtet die Polizei.

Die Täterinnen konnten zunächst unerkannt flüchten. Am selben Tag fiel einer Streife in Grünwald jedoch zwei weibliche Personen auf, deren Beschreibung zu einem versuchten Einbruch am Montag in Waldperlach passte.

Täterinnen laufen der Polizei in die Arme - Vorführung vor Haftrichter

Die Beamten kontrollierten die beiden Frauen, wobei sie ihnen den Einbruch in das Wohnhaus in Pullach nachweisen konnten.

Die Polizei nahm die Verdächtigen vorläufig fest. Sie werden im Laufe des Tages dem Haftrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt.

Das Münchner Kommissariat für Einbruchsdelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

