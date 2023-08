Polizei ermittelt nach Einbrüchen in München ‒ Täter dringen mit Gewalt in Einfamilienhäuser ein

Von: Jonas Hönle

Die Polizei München ermittelt noch Einbrüchen in Häuser in Grünwald. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Die Einbrecher drangen gewaltsam in Häuser in München ein. Die Täter entkamen jeweils unerkannt und sind auf der Flucht. Die Kriminalpolizei ermittelt.

München / Grünwald ‒ Die Münchner Polizei ermittelt in zwei Fällen wegen Einbruchs in Einfamilienhäuser in Grünwald. Die Täter schlugen zwischen Samstag und Montag jeweils in Abwesenheit der Bewohner zu.

Polizei München ermittelt wegen Einbrüchen - Täter steigen in Häuser in Grünwald ein

Im ersten Fall gelangten die Einbrecher gewaltsam über das Kellerfenster in das Anwesen in Grünwald. Anschließend durchsuchten sie das Haus und entwendeten Gegenstände des täglichen Gebrauchs, heißt es von der Polizei. Letztendlich konnten die Täter mit ihrer Beute unerkannt entkommen.

Im zweiten Fall löste am Montag, gegen 12 Uhr, der Alarm in einem Einfamilienhaus in Grünwald aus, als die Bewohner nicht anwesend waren. Laut Polizei stiegen die Täter über ein Fenster ein und durchsuchten die Zimmer.

Der Sicherheitsdienst verständigte den Notruf 110 und teilte mit, dass die Bewegungsmelder im Haus weiter ausgelöst würden. Als die Beamten vor Ort eintrafen, fehlte von den Einbrechern jedoch jede Spur. Ob sie mit Beute entkamen, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die weiteren Ermittlungen in beiden Fällen hat das Kommissariat für Einbruchsdelikte der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

Zeugenaufruf der Polizei Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Perlacher Straße, Heckenrosenstraße, Schlehdornstraße (Grünwald) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

