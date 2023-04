Eine Ortsgruppe für drei: LBV Kirchheim, Aschheim und Feldkirchen gegründet

Franz Graf ist der Erste Vorstand der frisch gegründeten LBV-Ortsgruppe Kirchheim-Aschheim-Feldkirchen. © Foto: Daniela Graf

Die LBV-Mitglieder von Kirchheim, Aschheim und Feldkirchen haben eine neue Ortsgruppe gegründet. Franz Graf aus Kirchheim ist Vorsitzender.



Landkreis – Die Landesgartenschau in Kirchheim, der oft naturferne Zustand vieler Gärten und mangelndes Grün im Siedlungsbereich — es gibt viele Gründe, sich in den drei Gründungsgemeinden Kirchheim, Aschheim und Feldkirchen für den Vogel- und Naturschutz zu engagieren.



So folgten am Dienstag, 28. März, rund 30 LBV-Mitglieder dem Aufruf zur Ortsgruppengründung mit Vorstandswahlen. Die ins Leben gerufene Ortsgruppe ist zudem die erste in Oberbayern, in der sich drei Gemeinden gleichzeitig zusammengeschlossen haben. Zum ersten Vorsitzenden wurde Franz Graf, zur zweiten Vorsitzenden Dr. Irmgard Paikert-Schmid gewählt. Feldkirchen ist im Vorstand durch Olivia Poocza, Aschheim durch Annika Mulki und Walter Wiedenhofer vertreten.

Interkommunales Zusammenarbeiten

Die Vorsitzende des LBV München Stadt und Land, Christina Schneider, gratulierte den gewählten Vorständen der neu gegründeten Ortsgruppe: „Ich finde es ganz toll, dass sich in Aschheim, Feldkirchen und Kirchheim so viele engagierte Leute zusammengefunden haben, die sich für den Naturschutz einsetzen.“



Franz Graf bedankte sich für die Glückwünsche und ergänzte: „Es freut mich, dass wir nun interkommunal zusammenarbeiten und dadurch schlagkräftiger sind und noch mehr bewegen können. Ich freue mich auf meine neue Aufgabe als erster Vorsitzender.“



Erstes großes Projekt: Die Landesgartenschau

Die Neugründung und der Zusammenschluss der drei benachbarten Gemeinden im Landkreis München war nach Meinung aller Anwesenden wichtig, da dadurch die Anliegen des Arten- und Biotopschutzes im östlichen Landkreis München noch besser als bisher vertreten werden können.

Ein großes Projekt wartet auch schon auf die Ortsgruppe: Die Bayerische Landesgartenschau Kirchheim 2024. Die Planung eines, von den LBV-Mitgliedern auf der Landesgartenschau betreuten Infostandes, ist im vollen Gange. Interessierte, die die Arbeit und die Naturschutzprojekte der LBV-Ortsgruppe unterstützen möchten oder noch weitere Informationen benötigen, können sich per E-Mail an irmgard.paikert.schmid@lbv.de wenden.