ERSC auf dem Podium

Anastasie Hettich (13) sicherte sich in der Kategorie Nachwuchs B Mädchen Kür den ersten Platz bei den Bayerischen Nachwuchsmeisterschaften. © Lucas Photo

Bemerkenswerte Leistungen zeigte der ERSC Ottobrunn bei den Bayerischen Nachwuchsmeisterschaften in Oberstdorf. Mit fünf talentierten Eiskunstläuferinnen nahm der Verein an verschiedenen Kategorien teil und sicherte sich in jeder davon die begehrten Podiumsplätze.

Ottobrunn – Trotz der Herausforderungen, denen sich die Läuferinnen aufgrund der Trainingsbedingungen eines Freieisstadions immer wieder stellen müssen – wie dem wechselhaften Wetter, begrenzter Eiszeit und frühes Saisonende – erzielten die Eiskunstläufer des ERSC Ottobrunn herausragende Ergebnisse. Die Trainerin Vera von Meyeren äußerte sich zurecht voller Stolz über die Leistungen ihrer Schützlinge.

Anastasie Hettich (13) sicherte sich in der Kategorie Nachwuchs B Mädchen Kür den ersten Platz. In ihrer Kategorie ist sie nun Bayerische Nachwuchsmeisterin. Auch Yuma Yanagitani (13) zeigte eine starke Performance und erreichte den dritten Platz in derselben Gruppe.

Am selben Tag noch spät abends, eroberte Alexandra Alscher (21) den zweiten Platz in der Kategorie Young Adults und ist damit Bayerische Vizemeisterin. Ein erster erfolgreicher Tag mit zwei Titeln für alle Aktiven und ihre Betreuungsteams.

Weiter ging es am nächsten Tag mit der zehnjährigen Mia Yanagitani, eine der Kaderläuferinnen des Ottobrunner Vereins. Yanagitani erreichte in der stark umkämpften Gruppe der Anfänger Mädchen Kür den dritten Platz.

Am Sonntag zeigte Rebecca Russo (zwölf Jahre alt), eine weitere Kaderläuferin des Vereins, mit ihrer persönlichen Bestleistung eine herausragende, bezaubernde Kür. Damit wandelte sie ihren bisher guten vierten Platz vom Vortag in den ersten Platz um. Diese außergewöhnliche Leistung spiegelt ihr Talent, ihre harte Arbeit und ihre beeindruckende Nervenstärke wider und wurde mit einem Titel Bayerische Nachwuchsmeisterin belohnt.

Rebecca Russo hat sich durch diese herausragende Leistung beim Bayerischen Eissportverband qualifiziert und wird den Verband BEV und den Verein ERSCO bei den Deutschen Nachwuchsmeisterschaften im Dezember und dem Deutschlandpokal im März kommenden Jahres vertreten. Es scheint so, als habe die

ERSCO-Trainerin Vera von Meyeren eine bewundernswerte Herangehensweise entwickelt, um trotz begrenzter Eiszeiten, unter oft widrigen Wetterbedingungen, effektiv zu trainieren.

„Eiskunstlauf ist eine faszinierende Kombination aus Sport, Gestaltung und Leidenschaft“, ist sich das Team einig. Stärke, Ausdauer, technisches Können aber auch Kreativität, Ausdruck und Hingabeseien wichtig. „Diese einzigartige Disziplin, die Athletik und Ästhetik auf dem Eis vereint, ist sehr faszinierend und die Gemeinde Ottobrunn und der Landkreis München können sich glücklich schätzen diese Sportart als Teil ihres lokalen Angebots zu haben, um diesen Sport vor Ort erleben und ausüben zu können.“