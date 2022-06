Ergebnisse der Potenzialuntersuchung für Windenergie in Taufkirchen

Von: Iris Janda

Teilen

Ein Windrad in Taufkirchen? Mögliche Potenzialflächen sind dafür zumindest vorhanden. © dpa/Daniel Karmann

Die Windkraft gilt als einer der entscheidenden Faktoren bei der Energiewende. Auch in Taufkirchen gibt es Flächen, um eine solche Anlage zu errichten. Nun soll geprüft werden, ob das Projekt wirtschaftlich wäre.

„Das Potenzial für Windkraftanlagen ist da“, lautet das positive Fazit von Patricia Friedlmeier. Die Taufkirchner Klimaschutzmanagerin stellte jüngst die Ergebnisse ihrer Potenzialanalyse von Windkraftanlagen im Gemeindegebiet vor. Das bedeutet allerdings noch keineswegs, dass schon bald Windräder auf Taufkirchner Gemeindegebiet in den Himmel ragen. Ob sie am Ende auch wirtschaftlich sind, müsse eine genaue Wirtschaftlichkeitsprüfung zeigen.

Geeignet seien laut Friedlmeier unbewaldete Flächen im Wald westlich der A8. Auf diesen Flächen gebe es keine k.o.-Kriterien, beispielsweise zu geringe Abstände zu Gebäuden, ein bekanntes Vorkommen geschützter Tierarten wie beispielsweise den Rotmilan oder ein zu geringes Windvorkommen.

Auch die vieldiskutierte 10-H-Regel, die den Abstand der Windräder zur Wohnbebauung festlegt, mache laut Friedlmeier den Plänen in Taufkirchen keinen Strich durch die Rechnung. „Trotz der 10-H-Regelung können Gemeinden durch die Bauleitplanung Baurecht für Windenergieanlagen schaffen“, erklärt die Fachfrau.



Auf den Potenzialflächen in Taufkirchen ist von einer mittleren Windgeschwindigkeit zwischen 5,1 und 5,7 Metern pro Sekunde auszugehen. Angenommen, es würden dort drei Windenergieanlagen errichtet werden, könnten diese mit 30.000 Megawattstunden pro Jahr den Stromverbrauch von 8500 Haushalten abdecken. Die CO2-Einsparung durch den grünen Strom würde 23.000 Tonnen betragen.



Für Taufkirchen als Windkraft-Standort würden darüber hinaus begünstigende Faktoren wie etwa das eigene Umspannwerk und die kurze Strecke dorthin sprechen. Zudem gebe es gut befahrbare Wege und gute Zuwegungen. In einem nächsten Schritt wollen die Gemeinderäte eine Windkraftanlage besuchen und sich vor Ort beim Betreiber über Vor- und Nachteile informieren. Weiter soll eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt werden, um herauszufinden, ob die Anlagen ökonomisch rentabel sind.

„Ganz wichtig ist die Bürgerbeteiligung“, betont Friedlmeier. „Wir wollen den Bürgern keine Windenergieanlage aufzwingen, die sie nicht wollen.“ Sicher sei bereits, dass sich die Taufkirchner an einer solchen Anlage auch finanziell beteiligen könnten. „Für mich macht es keinen Sinn, wenn man den Leuten ein Windrad vor die Nase stellt, und andere davon profitieren“, erklärt die Klimaschutzmanagerin.

Solche Modelle der finanziellen Beteiligung seien beliebt und würden die Akzeptanz der Windräder unter der Bürgerschaft erhöhen. Bürger könnten bereits mit niedrigen Beträgen einsteigen, außerdem sei die Beteiligung gedeckelt.Auch eine Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden sei denkbar, insofern diese Interesse hätten.



Im Gemeinderat fiel die Resonanz auf die Ergebnisse gemischt aus. Vor allem an der Wirtschaftlichkeit gebe es Zweifel. Deshalb sei die Wirtschaftlichkeitsprüfung nun der nächste Schritt. Noch in diesem Jahr soll laut Friedl­meier eine Entscheidung für oder gegen die Weiterverfolgung des Projekts fallen. Sollte die Entscheidung positiv ausfallen, wird es noch einige Jahre dauern, bis tatsächlich ein Windrad in Taufkirchen stehen könnte. Abhängig von den Ergebnissen der Windmessung und der Artenschutz­untersuchung könne der Prozess im best case fünf Jahre dauern – im schlechtesten Fall aber auch doppelt so lange.

Iris Janda

Weitere Nachrichten aus der Region finden Sie in unserer Übersicht.

Besuchen Sie HALLO auch auf Facebook.