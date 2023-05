Essenstausch jetzt auch im Würmtal: Kraillinger plant öffentlichen Kühlschrank für alle

Von: Romy Ebert-Adeikis

Udo Guizetti will den „Food-Share-Schrank“ für Krailling realisieren. Geplant ist dieser an einer Wand des Feuerwehrgebäudes an der Margaretenstraße. © Romy Ebert-Adeikis

Udo Guizetti plant in Krailling einen sogenannten Lebensmittel-Tauschschrank aufzustellen. Nach diesem Prinzip soll das Food-Sharing-Angebot funktionieren:

Krailling ‒ 80 Kilogramm Lebensmittel wirft jeder Deutsche im Schnitt pro Jahr weg. „Und gleichzeitig gibt es auch im vermeintlich reichen Würmtal viele Leute, die sich nicht immer was zu Essen leisten können“, sagt Udo Guizetti. Beide Probleme will der Kraillinger, der für die SPD im Gemeinderat sitzt, auf einen Schlag angehen: mit einem sogenannten Lebensmittel-Tauschschrank.

Kraillinger plant öffentlichen Kühlschrank: So soll das Sharing-Angebot funktionieren

Ähnliche Angebote gibt es bereits zahlreich in München, ebenso in Utting und Schondorf, wo sich Guizetti hat inspirieren lassen. Für das Würmtal ist so eine Einrichtung aber ganz neu. Das Prinzip: Ein Team von Lebensmittelrettern holt Waren von Supermärkten, Bäckereien, Metzgern oder Kantinen und bringt es zu einem öffentlich zugänglichen Kühlschrank.

Dort kann sich jeder rund um die Uhr Produkte herausnehmen ‒ oder auch neue hineinstellen. Der Schrank wird von den freiwilligen Helfern regelmäßig kontrolliert.

Einen passenden Ort gibt es bereits: Ende März hat der Gemeinderat zugestimmt, eine Stelle am Feuerwehrhaus an der Margaretenstraße zur Verfügung zu stellen und zu ertüchtigen. „Das ist schön zentral, aber auch ein bisschen versteckt, für Menschen, die sich vielleicht schämen, wenn sie etwas rausnehmen.“

Öffentlicher Kühlschrank in Krailling: Es fehlen noch Lebensmittel-Sponsoren

Auch finanzielle Unterstützung hat Guizetti schon bekommen etwa vom Kraillinger Gewerbeverband, um einen echten Gastro-Kühlschrank anschaffen zu können.

Was dem Initiator noch fehlt ist ein Team ‒ und Lebensmittel-Sponsoren. Neben Supermärkten in der Region will er auch bei derWebasto-Kantine in Stockdorf anfragen. Allerdings bemühen sich inzwischen nicht nur der Würmtal-Tisch, sondern auch andere Food-Sharing-Angebote (siehe Kasten) um Waren von lokalen Lebensmittelhändlern.

Guizetti ist dennoch optimistisch. Er hofft, dass sein Schrank noch diesen Sommer in Betrieb geht.

270 Verteilungen in zehn Monaten Seit Juli 2022 sind die „Lebensmittelretter“ auch im Würmtal aktiv. Dabei können registrierte Mitglieder kostenlos Essen abholen, welches Geschäfte sonst wegwerfen würden, wobei die Tafeln zuerst zum Zuge kommen. „Die Aktion ist im Würmtal super angelaufen“, sagt Initiatorin Daniela Schnagl-Vitak. In den zehn Monaten seit Start habe es 270 Verteilungen gegeben. Dabei seien 2030 Kisten á zehn Kilogramm Lebensmittel gerettet worden. In der Würmtal-Community der Lebensmittelretter seien inzwischen über 200 Personen registriert. Waren bezieht die Gruppe von lokalen Märkten und Bäckereien. Mehr Infos zu den Lebensmittelrettern gibt es online unter: https://sta.lebensmittelretter.org.

