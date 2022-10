Expertenrunde an der Universität der Bundeswehr in Neubiberg diskutiert zur WM in Katar

Von: Iris Janda

Jan Busse (links) von der Universität der Bundeswehr diskutiert mit Peter Tauber (2. von links), Moritz Baumstieger (2. von rechts) und Anna Reuß über die Macht des Fußballs und die WM in Katar. Stephan Stetter moderierte das Gespräch. © UniBwM/Siebold

Boykottieren oder zuschauen? Diese Frage beschäftigt angesichts der bevorstehenden Fußballweltmeisterschaft in Katar viele. Jan Busse von der Universität der Bundeswehr in Neubiberg hat zur Macht des Fußballs im Nahen Osten ein Buch veröffentlicht. Dazu fand nun eine Podiumsdiskussion statt.

Noch gut vier Wochen, dann startet die Fußballweltmeisterschaft in Katar. Pünktlich dazu hat Jan Busse vom Institut für Politikwissenschaften an der Universität der Bundeswehr in Neubiberg gemeinsam mit René Wildangel das Buch „Das rebellische Spiel – Die Macht des Fußballs im Nahen Osten und die Katar-WM“ veröffentlicht. Vergangene Woche stellte der wissenschaftliche Mitarbeiter an der Professur für Internationale Politik und Konfliktforschung das Werk bei einer Veranstaltung an der Bundeswehr-Uni vor.



Im Anschluss an die Buchvorstellung diskutierte er zusammen mit Peter Tauber, Parlamentarischer Staatssekretär a.D. und Habilitand an der Bundeswehr-Uni, Anna Reuß vom Institut für Politikwissenschaften sowie dem Journalisten Moritz Baumstieger über die Rolle des Sports in den Golfstaaten und die WM. Stephan Stetter vom Institut für Politikwissenschaft moderierte das Gespräch.



Für alle Podiumsmitglieder war dabei klar: Sport ist politisch. Inwieweit beides miteinander verwoben ist, zeigt Busse in seinem Buch an zahlreichen Beispielen. Dabei muss diese Verflechtung nicht automatisch etwas Negatives bedeuten. Denn die Beispiele beleuchten, wie der Fußball sowohl ein Element von Unterdrückung als auch von Emanzipation sein kann.

Diese Funktion des Fußballs sei zeitgenössisch genauso wie historisch zu beo­bachten. Beispielsweise lenkte Udai Hussein, der älteste Sohn Saddam Husseins, den Fußballbund im Irak. Nach verlorenen Spielen soll er Nationalspieler verhaften und foltern haben lassen. Auf der anderen Seite nennt Busse die Ultras, radikale Fußballfans, in Ägypten, die 2011 maßgeblich den „Arabischen Frühling“ geprägt haben.



Schon seit einigen Jahren würden Katar und andere Golfstaaten versuchen, durch den Sport ihre Reputation zu steigern, erklärte Anna Reuß. Es werde „Sportwashing“ betrieben, also versucht, sich angesichts von Menschenrechtsverletzungen und Unterdrückung durch den Sport auf internationaler Bühne positiv darzustellen. Das betreffe auch andere Bereiche wie Tourismus oder Kunst, wie etwa der 2017 eröffnete Louvre Abu Dhabi zeige.



Peter Tauber plädierte für einen differenzierten Blick auf die WM in Katar und mahnte, gleich nach Boykott zu rufen. Denn wer boykottiert, würde lediglich die eigene moralische Überlegenheit demons­trieren wollen. Doch auch die Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland sei für unsere politischen Zwecke, die Botschaft von einem weltoffenen Deutschland, instrumentalisiert worden. „Wir sollten daher nicht die Moralkeule schwingen“, so Tauber.

Statt eines Boykotts sei Sportdiplomatie entscheidend. Dem Journalisten Baumstieger, der Politik- und Islamwissenschaften studiert hat sowie für längere Studienaufenthalte in Ägypten und Israel war, ging das nicht weit genug. „Es braucht eine deutliche Wende in der Sportpolitik“, forderte Baumstieger. Sportdiplomatie sei zwar sinnvoll, aber für ihn wären die Funktionäre bei Fifa und Internationalem Olympischen Komitee (IOC) eher Werbeträger als Diplomaten.



„Mein Blick auf die Katar-WM ist durch die Arbeit am Buch nuancierter geworden“, meinte Jan Busse. Der Ukraine-Krieg habe gezeigt, wie stark Europa von autokratischen Ländern abhängig sei und wie intensiv die wechselseitigen Verflechtungen sind. „Ein Boykott der Spiele hilft niemandem“, stellte der Politikwissenschaftler klar. Wichtiger sei der mediale Fokus auf den Staat und die damit einhergehende kritische Berichterstattung über die Bedingungen im Land. „Da bietet die WM eine Chance“, so Busse abschließend.

