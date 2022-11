Fachstellen-Bericht im Gemeinderat zur Kinderbetreuung in Hohenbrunn

Von: Iris Janda

Hohenbrunn steht bei der Kinderbetreuung im bayernweiten Vergleich überdurchschnittlich gut da. Damit das auch so bleibt, ist die Personalgewinnung zentrales Thema. © pixabay

Die Gemeinde Hohenbrunn ist derzeit bei der Kinderbetreuung gut aufgestellt, wie kürzlich ein Bericht im Gemeinderat zeigte. Perspektivisch steht vor allem die Gewinnung und Erhalt des Personals im Vordergrund.

Gute Nachrichten hatte Friederike Langwieder, Leitung der Fachstelle Kinderbetreuung und Soziales, in der Oktober-Sitzung des Gemeinderates im Gepäck. „Wir konnten im Krippen- und Kindergartenbereich allen Familien mit Rechtsanspruch einen Platz anbieten“, so die Verwaltungsangestellte gleich zu Beginn ihres Berichts zur Kinderbetreuung in der Gemeinde. „Bei der Versorgungsquote toppen wir sogar in allen Bereichen den bayernweiten Durchschnitt“, so Langwieder weiter.

Was die Entwicklung der Kinderzahlen betrifft, habe es laut Fachfrau in der relativ kinderarmen Gemeinde keinen starken Anstieg gegeben. Das zeigt auch der Zehn-Jahres-Überblick zur Entwicklung der Betreuungsplätze. Die Zahl der betreuten Kinder bewegt sich zwischen 2012 und 2022 im Durchschnitt bei rund 670. Am meisten Kinder wurden 2014 mit 722 betreut, 2021 lag die Zahl mit 625 am niedrigsten. Familien haben in Hohenbrunn die Wahl zwischen gemeindlichen und externen Anbietern bei Kindergrippe, Kindergarten sowie der Nachmittagsbetreuung in der Grundschule. Besonders hohe Nachfrage bestehe beim Waldhort Outback, der seit Januar diesen Jahres auch als Integrationseinrichtung anerkannt ist.



Hohenbrunn sei laut Langwieder im Vergleich zu anderen Kommunen personell gut aufgestellt und musste bislang noch nicht dauerhaft Betreuungszeiten verkürzen. Dennoch treiben die Fachstellen-Leiterin Sorgen um die Personallage in den kommenden Jahren um. So würden bayernweit bereits jetzt 100.000 Erzieher fehlen, Studien rechnen bis 2030 sogar mit 230.000 fehlenden Fachkräften.



„Über herkömmliche Stellenanzeigen bekommen auch wir kaum Bewerbungen“, so Langwieder. Zudem würden über die Hälfte der Mitarbeiter in Teilzeit arbeiten, sodass längere Betreuungszeiten, wie es sich einige Eltern wünschen, nicht möglich sind. Langwieder betonte, dass es nicht die finanziellen Rahmenbedingungen sind, die die Personalsuche erschweren. Vielmehr würden die hohen Anforderungen an die Erzieher und die großen Gruppengrößen die Mitarbeiter schlauchen. Zudem sei der mangelnde Wohnraum in München und der Region ein großes Problem. „Wenn die Bewerber nicht von hier sind, ist es immer eine der ersten Fragen, ob wir auch eine Wohnung für sie haben“, so Langwieder. Sie appellierte daher an den Gemeinderat, bei künftigen Entscheidungen zu Bauvorhaben immer auch das Thema Mitarbeiterwohnungen mitzudenken.



Ein weiteres Problem bei der Personalgewinnung sei die hohe Konkurrenz auf dem Markt. Viele private Träger würden Mitarbeiter mit attraktiven Angeboten locken. Die Fachfrau hatte aber auch sogleich Lösungen für diese Schwierigkeiten parat. So müsse auf alternative, moderne Bewerbungsplattformen und soziale Netzwerke bei der Mitarbeitersuche gesetzt werden. Zudem soll verstärkt der Weg der Ausbildung genutzt werden, etwa durch das Modell Optiprax, einer praxisorientierten Ausbildung zur pädagogischen Fachkraft. Neben der Schaffung von Wohnraum, vor allem auch für überregionale Ausschreibungen, soll beim Personal großzügig geplant werden.



Perspektivisch müsse die Kinderbetreuung nicht nur wegen der Prognosen zur Wohnraumerweiterung und der demografischen Entwicklung in Hohenbrunn weiter ausgebaut werden. Auch der Rechtsanspruch auf eine Nachmittagsbetreuung von Schulkindern ab 2026/27 bringe weitere Herausforderungen.



Über diese und weiter Perspektiven sollen sich auch die pädagogischen Mitarbeiter der Gemeinde bei einem Fachtag 2023 über die „Zukunft Kinderbetreuung“ informieren können. Dazu werden in Kooperation mit Höhenkirchen-Siegertsbrunn Workshops, Vorträge und Podiumsdiskussionen angeboten.

