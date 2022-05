Planung stets verfolgt

Von: Anna Redinger

Richtig groß zeigt sich der Innenraum zwischen den drei unterschiedlichen Gebäuden. © hr

Zum Richtfest eines solch prominenten kommunalen Bauprojektes kommt auch Münchens Landrat Christoph Göbel. Doch nicht erst jetzt, sondern schon viel früher hatte Göbel ein Auge auf Feldkirchens Filet-Grundstück an der S-Bahn geworfen.

Was hätte der Landkreis dort in S-Bahn-Nähe nicht alles errichten können? Es geht ihm noch heute durch den Kopf. Mit Gesamtkosten in Höhe von rund 34 Millionen Euro ist die Bebauung auf dem „ehemalige Raiffeisen-Lagerhaus-Gelände“ das bisher größte Bauprojekt in Feldkirchen. Sogar nach dem Rohbau liegt man noch immer innerhalb des Kostenrahmens.



An der Raiffeisenstraße, auf dem „ehemaligen Raiffeisen-Lagerhaus-Gelände“, entsteht derzeit eine außergewöhnliche, rein kommunale Bebauung mit einer Wohnanlage mit 79 Wohnungen, teils für Senioren und teils für Familien unterschiedliche Größe, sowie einer Schüler-Mittagsbetreuung und nicht zuletzt auch mit einer Art Bürger-Café.



Gefühlt gingen Jahrzehnte der Planungen ins Land. Planer wie Investoren gaben sich im Feldkirchner Rathaus die Türklinke in die Hand. „Viel bezahlbarer Wohnraum“ sollte es nach dem Willen von Altbürgermeister Werner van der Weck werden. Hoher Wohnkomfort kombiniert mit öffentlichen Einrichtungen und Platz für Senioren wollten andere Fraktionen haben und seitens der Grünen wünschte man eine gewisse autofreie Zone und einen begrünten Innenraum.



Nach langen Diskussionen brachte erst die Aussicht auf eine günstige staatliche Mitfinanzierung und ein Architektenwettbewerb den gewünschten Erfolg. „Im Frühjahr/Sommer 2023 wird Feldkirchen hier um ein attraktives Wohngebiet reicher sein“, so Feldkirchens Bürgermeister Andreas Janson nicht ohne Stolz. „Hier auf dem ehemaligen Raiffeisen-Lagerhaus-Gelände entstehen insgesamt 79 Wohnungen, davon zwei Wohngemeinschaften mit je zehn Wohneinheiten für Senioren. Hinzu kommen Räume für die Mittagsbetreuung sowie ein Multifunktionsraum, der von vielen zu nutzen ist. In der Tiefgarage werden 82 Stellplätze errichtet, die übrigens alle mit E-Ladesäulen ausgestattet werden können“, betonte Janson. Zusätzlich werden drei Schnellladesäulen errichtet sowie 119 Fahrradabstellplätze.



Die drei Gebäude haben alle zusammen eine Grundfläche von rund 5200 Quadratmetern. Sie sind nicht nur zueinander von erheblichem Höhenunterschied, sondern auch in sich selbst höhenmäßig über mehrere Stockwerke abgestuft. Die 79 Wohneinheiten bilden gemeinsam eine Wohnfläche von über 5120 Quadratmetern. Hinzu kommt der Multifunktionsraum mit 93 Quadratmetern Nutzfläche und die Mittagsbetreuung mit 435 Quadratmetern.



Das Gesamtinvestitionsvolumen von rund 34 Millionen Euro wird wie folgt finanziert: Die Gemeinde bringt das Grundstück im Wert von etwa fünf Millionen Euro ein. Es wird ein Kredit über 15,4 Millionen Euro in der Bauphase aufgenommen zu einem aktuellen Zinssatz von null Prozent. Die Regierung gewährte nach Prüfung aller Pläne und erfüllten Vorgaben einen Zuschuss über 13,4 Millionen Euro. Mit den Mieteinnahmen will die Gemeinde den Kredit tilgen.



Anlässlich der Hebfeier lobte Bürgermeister Andreas Janson Planer und Handwerker für ihr Engagement und die gute, bisher unfallfreie Arbeit. Auch mit Abschluss der Rohbauarbeiten und des Richtfestspruchs möge es unfallfrei und zielstrebig weitergehen, denn: Nach Vollendung des Bauprojekts sollen hier „Brücken zwischen den Generationen geschlagen werden. Jung und Alt unter einem Dach sich wiederfinden. Kurzum: ein Platz für Gemeinschaft in Feldkirchen sein“.