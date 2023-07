Eine Reise durch Zeit und Kurse: Feldkirchner VHS feiert Geburtstag

Geschäftsführerin Carmen Stahl (am Pult) begrüßte die vielen Ehrengäste bei der Feier. © vhs

Mit etwa 200 Gästen feierte die Vhs im Osten des Landkreises München, Vhs olm, ihr 50-jähriges Jubiläum.

Feldkirchen – Im Frühling 1973 wurde die Vhs olm als Kommunaler Zweckverband gegründet – ein Verband, der damaligen Mitgliedsgemeinden Aschheim, Feldkirchen, Kirchheim und Heimstetten. Es war ein Bürgerentscheid im Januar 1973, der den Anstoß dazu gab. So wie 50 Jahre später das Semestermotto „Für dich, für mich, für alle“. Schon damals wollte man in den fünf Mitgliedergemeinden ein Bildungsprogramm für alle realisieren.

Im Oktober 1973 ging es dann los. Das erste Vhs-Programm bestand aus 29 Kursen und hatte auf einer DIN-A4-Seite Platz, berichtet Vhs-Geschäftsführerin Carmen Stahl. Themen dieser Zeit waren „Mengenlehre für Eltern“, Stenographie oder ein Kochkurs für „Hausfrauen“.



Jazz, Aerobic und Yoga

Im Laufe der Zeit dann änderten sich Themen, Trends, Zeitgeschehen und die Kurse. So waren im Programm der 1980er- und 1990er-Jahre zahlreiche EDV-Kurse zu finden, die damals stark nachgefragt waren. Jazz-Dance und Aerobic waren bei den Gymnastik und Bewegungskursen angesagt. Seit dem Jahrtausendwechsel bis heute liegen Yoga und Pilates im Trend.



Derzeit stark nachgefragt sind Sprachkurse. Nicht nur alle möglichen Fremdsprachen, sondern auch Deutschkurse — und das schon lange bevor es große Flüchtlingszahlen im Landkreis München gab. 100 Programmhefte sind in 50 Jahren entstanden. Und mittlerweile besteht das Programm aus etwa 1000 Veranstaltungen pro Jahr. Rund 300 Kursleiter bieten diese an. Und so freut sich die Vhs olm über ihr Programm, das damals wie heute „für dich, für mich, für alle“ ist.

Veränderung der Formate

Aber nicht nur das Programm und die Themen haben sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt — auch die Unterrichtsformate. So gibt es zahlreiche Online-Formate und ein hybrides Programmangebot hat sich etabliert. Ein Programm unter dem Motto „Für dich, für mich, für alle“ soll aber auch für Chancengleichheit stehen und jedem die Teilhabe ermöglichen. Das bedeutet erschwingliche Kursgebühren und Kurse, die für alle zugänglich sind.

50 Jahre Vhs-Tradition heiße aber auch, dass man immer mal wieder mit Vorurteilen konfrontiert und nicht selten nur auf das Angebot von Koch- und Backkursen reduziert werde. Selbstverständlich seien Kochkurse im Programm, die sich bei weitem nicht mehr an die „alltägliche Aufgabe der Hausfrau“ richten. Vielmehr seien es Kurse, in denen mündige Bürger die Entscheidung treffen würden, zu lernen, gut zu kochen.

Kochen in Fremdsprachen

Man bekäme außer der Rezeptanleitung Informationen über gesunde, regionale und fair gehandelte Zutaten. Es gab Kochkurse, an denen man während der Pandemie online teilnehmen konnte. Im aktuellen Programm seien sogar Kochkurse enthalten, in denen man eine Fremdsprache lernen könne.



Gäste der 50-Jahr-Feier waren Feldkirchens Bürgermeister und erster Vorsitzender der Vhs olm, Andreas Janson, die stellvertretende Landrätin Annette Ganssmüller-Maluche und Christian Hörmann vom Bayerischen Volkshochschulverband. Und die Gäste des Abends freuten sich über den Besuch von Kabarettist Christian Springer, der auf den gesellschaftlichen Bildungsauftrag einer Vhs hinwies, einerseits zur Sicherung der demokratischen Werte, andererseits zur Integration verschiedener Menschen.

Mehr als reines Erlernen

Nicht zuletzt ermahnte er, Menschen aus anderen Ländern — aus welchen Gründen auch immer sie hierher kämen — keinesfalls zu unterschätzen. Damit betonte er den politischen Bildungsauftrag der Volkshochschule, der sich nicht auf das reine Erlernen von Fachkenntnissen reduzieren ließe.

Im Rahmen des Festabends wurden langjährige verdiente Mitarbeiter geehrt. Einen Blumenstrauß für 50-jährige Zugehörigkeit erhielt unter anderem Agnes Ulrich. Als „Frau der ersten Stunde“ initiierte sie 1973 das Französisch-Angebot an der Vhs. Bis heute unterrichtet sie, denn die Nachfrage ist nach wie vor hoch.