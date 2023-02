Der Spielraum ist groß

Teilen

Die Gerüchteküche, was alles auf dem Grundstück der Kiesgrube „Am Kiesgrund“ beim Heim­stettener See entstehen könnte, ist groß. Konkrete Pläne gibt es dabei laut der Feldkirchner Gemeinde aber noch kaum. © oh

Kommt ein Wohngebiet, oder siedelt sich doch eine Raumfahrtfirma an: Die Möglichkeiten für die Fläche „Am Kiesgrund“ sind zahlreich. Die Gemeinde will jedoch keine vorschnellen Entscheidungen fällen.

Feldkirchen/Heimstetten – „Um es vorweg zu nehmen: Die Planung zur Kiesgrube ,Am Kiesgrund‘, die direkt an den Heimstettener See angrenzt, macht sich niemand einfach“, so die Gemeinde Feldkirchen. „Denn ein Bauvorhaben ist in der Regel immer langwierig und unterschiedliche Interessen müssen berücksichtigt werden“, so die Begründung.



Die Gemeinderäte beschäftigen sich bereits seit 15 Jahren mit der Entwicklung des Grundstücks. „Die Fläche bietet eine große Entwicklungsmöglichkeit für unseren Ort“, sagt Feldkirchens Bürgermeister Andreas Janson. Hier könne Wohnen, Arbeit, Freizeit und Erholung auf verträgliche Weise für die Zukunft miteinander verbunden werden.



Die Kiesgrube „Am Kiesgrund“, die sich auf 250.000 Quadratmetern zwischen dem Bahnhof Feldkirchen und dem Heimstettener See erstreckt, ist fast aufgefüllt, soweit der bisherige Stand. Grundstückseigentümer ist dabei seit 15 Jahren die österreichische Firma CA Immo. Ebenso lange macht sich das Unternehmen bereits Gedanken über die weitere Nutzung des ehemaligen Bahngeländes und kommt immer wieder mit Ideen auf die Gemeinde zu. Allerdings waren die Gedanken bislang nur vage, da die Kiesgrube bis heute nicht verfüllt war.



Dementsprechend brodelt bereits die Gerüchteküche rund um das Großprojekt: „Fakt ist, dass noch keinerlei Entscheidungen getroffen wurden. Das Projekt steht ganz am Anfang und der Spielraum ist groß“, erklärt dazu die Gemeinde.



Möglich sei, dass sich Wirtschaftsunternehmen auf dem Areal ansiedeln. Das Ottobrunner Raumfahrtunternehmen Isar Aerospace habe hier Interesse bekundet, aber noch keinerlei Absichten erklärt.



Genauso möglich sei Wohnungsbau auf dem Gelände des Kiesgrunds, mit guter Anbindung an die Stadt München.



Einzig sicher bei der Planung sei nach derzeitigem Stand, dass ein großer Teil der Kiesgrube zum Heimstettener See hin als erweiterte Erholungsfläche mit vielen Grünflächen ausgebaut werden soll. Wie groß dieser Teil genau sein könnte, darüber werde noch verhandelt.



Trotzdem versuche Feldkirchen bei der Planung auch die Bürger so früh wie möglich in den Prozess einzubinden. Darum hatte Bürgermeister Andreas Janson im Januar zu einer Bürgerinformationsveranstaltung mit dem Grundstückseigentümer CA Immo und mit dem von ihm beauftragten Planungsbüro Dragomir ins Rathausfoyer geladen (HALLO berichtete). Dabei waren auch Vertreter des Raumfahrtunternehmens Isar Aerospace.



Insgesamt sieben Redner führten dabei den rund 100 interessierten Bürgern anhand von Präsentationen vor Augen, was für das Areal am Kiesgrund vorstellbar sei. Dabei wurde von allen Seiten immer wieder betont, dass die eingezeichneten Gebäude auf den Plänen lediglich Platzhalter seien, um keine falschen Gerüchte aufkommen zu lassen. Es handelte sich bei der gezeigten Präsentation nicht um eine endgültige Planung und auch nicht um einen fertigen Entwurf. Deshalb könnten auch zum derzeitigen Status Quo keine Zahlen zu Wohnungen, Einwohnerentwicklung oder dergleichen genannt werden.



Bei der anschließenden Fragerunde für die Bürger wurden die Bereiche „Verkehrsplanung“, „Natur & Erholung“, „Isar Aerospace“, „Bauleitplanung“ dargestellt und die Mitarbeiter von CA Immo, dem Planungsbüro Dragomir, Isar Aerospace und dem Feldkirchner Bauamt standen für Gespräche und Anregungen bereit.



Um alle Fragen der Bürger zum Thema Bauprojekt „Am Kiesgrund“ entgegenzunehmen hat die Gemeinde eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet: Kiesgrund@feldkirchen.de. Dabei bittet sie um Verständnis, dass die Bearbeitung aller Anfragen jeweils ein paar Tage dauern könne.