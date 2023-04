Erstes Heimspiel schon am 4. Juni

Footballteam Munich Ravens spielt im Unterhachinger Sportpark

Von: Raffael Scherer

Das Stadion im Unterhachinger Sportpark steht künftig nicht nur der SpVgg Unterhaching, sondern auch der American Football Mannschaft Munich Ravens zur Verfügung. © ve

Die Gemeinde Unterhaching stellt der American-Football-Mannschaft Munich Ravens für die Spielsaison 2023/24 das Stadion zur Verfügung.

Unterhaching – Der Unterhachinger Sportpark ist für die Spielsaison 2023/24 neben der SpVgg Unterhaching auch Heimat des American Football Teams der Munich Ravens. Am Freitag, 14. April, wurden die dazu notwendigen Vertragswerke im Unterhachinger Rathaus unterzeichnet. Die Gemeinde Unterhaching stellt den Munich Ravens zunächst für die Heimspiele der Saison 2023 den Unterhachinger Sportpark zur Verfügung.

„Als die Munich Ravens vor etwa einem halben Jahr mit der Idee zu uns kamen, hier im Sportpark American Footballspiele auszutragen, waren wir von an Anfang an davon überzeugt, dass dies einen Mehrwert für die Gemeinde, die Region und die Spielvereinigung haben wird. Neben dem Spielbetrieb der SpVgg Unterhaching wird der Standort vor allem in der Sommerpause des Fußballs nun durch die Munich Ravens genutzt und dadurch aufgewertet“, so Peter Wagstyl vom der Hachinger Sportpark GmbH.

Bürgermeister ist mit von der Partie

Und der Vizepräsident der SpVgg Unterhaching ergänzt: „ Als Trendsportart mit friedlichen Fans, familiärem Umfeld und dem Eventcharakter passt die Zusammenarbeit mit den Ravens perfekt zu den Werten der Spielvereinigung.“ Auch Bürgermeister Wolfgang Panzer ist mit von der Partie: „Damit ist der Weg frei für die gemeinsame Nutzung des Sportparks. Unterhaching ist schon lange für sein hochklassiges Sportangebot bekannt, ich freue mich sehr darüber, dass nun auch American Football dazugehört. Wir alle haben nun auch ausreichend Zeit, um uns mit der langfristigen Zukunft des Sportparks zu beschäftigen.“

Die Haching Sportpark GmbH bleibt Pächterin des Stadions. Der neue Pachtvertrag mit nahezu unveränderten Konditionen hat eine Laufzeit von einem Jahr. Damit ist sichergestellt, dass das Stadion der SpVgg Unterhaching im Lizenzierungsverfahren für die kommende Saison zur Verfügung steht.



Erstes Heimspiel schon am 4. Juni

Auch Sebastian Stolz, General Manager der Munich Ravens ist erleichtert: „Wir sind froh darüber, unsere Heimspiele in unserer ersten Saison in der European League of Football im Sportpark Unterhaching austragen zu können. American Football boomt und wir sind stolz darauf, ganz Bayern in der höchsten europäischen Spielklasse in diesem traditionsreichen Stadion repräsentieren zu dürfen. Wir freuen uns auf die weitere, enge Zusammenarbeit mit der SpVgg Unterhaching und der Gemeinde.“ In einem verbindenden Vertrag mit allen Beteiligten wird die konkrete Durchführung der American Football Spiele geregelt. Die Stadionpächterin soll hier für einen reibungslosen Ablauf sorgen.

Die Gemeinde wird beide Parteien dabei nach Kräften unterstützen. Das erste Heimspiel der Munich Ravens wird bereits am Sonntag, 4. Juni, stattfinden. Von den Verträgen ausdrücklich nicht berührt ist die langfristige Zukunft des Unterhachinger Sportparks. Eine Kommission aus allen Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderates soll zusammen mit dem Bürgermeister hier künftig die Verhandlungen führen.