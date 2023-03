Der gleiche Blick, 50 Jahre später

Helmut Dworzak hat Bildmotive, die der Fotograf Peter Eisfeld in den 1970er-Jahren gemacht hat, erneut fotografiert. © Janina Kufner/oh

Der Fotograf Peter Eisfeld fotografierte Haar in den 1970er-Jahren. Helmut Dwor­zak hat dessen Motive erneut abgelichtet. In einer Ausstellung im Rathaus werden die Bilder gegenübergestellt.

Haar – Die Gemeinde Haar in den frühen 1970er-Jahren – wie hat sie ausgesehen? Selbst die Menschen, die damals schon im Ort unterwegs waren, haben im Laufe der Jahrzehnte die eine oder andere Ecke mit Sicherheit vergessen. Die Fotoausstellung „Identität und Wandel 1972 | 2020“ gibt durch fotografisch-künstlerische Gegenüberstellungen jede Menge „Erinnerungshilfen“ für alteingesessene Haarer – und neue Einblicke für Zugezogene und junge Menschen.



Die Fassade der Bahnhofswirtschaft bröckelte ab, in der Ortsmitte prangte statt dem Wort „Bürgersaal“ der Schriftzug „Insel-Film“, im frischgebauten Jagdfeld kämpften unscheinbare Bäumchen gegen viel Mauerwerk an. Dafür gab es einige legendäre Wirtschaften und Cafés, die heute verschwunden sind.



Städtebaulich waren die 1970er vor allem der Startschuss für einen Umschwung: Zum einen entstand das Jagdfeld, auch die Bäume sind mittlerweile groß und ortsbildprägend. Zum anderen startete vor 50 Jahren eine besondere Idee in Haar: Hier sollte „Altes“ nicht mehr nur einfach abgerissen, sondern erhalten, ergänzt und damit aufgewertet werden. Die Bilder im Foyer des neuen Technischen Rathauses an der Salmdorfer Straße 2 im ehemaligen Maria-Stadler-Haus erzählen Geschichten. Und das in vielerlei Hinsicht: menschliche, politische, städteplanerische.



Genau für all das steht auch derjenige, der das Projekt angelegt hat: Altbürgermeister und Ehrenbürger Helmut Dworzak. Er ist 2020 mit seiner Kamera losgezogen und hat fotografiert. Aber keinesfalls wahllos oder nach eigenem Geschmack. Denn diese Fototour hatte er knapp 50 Jahre zuvor schon einmal gemacht – allerdings war Dworzak nur die Begleitung für den, der damals am Auslöser war: Peter Eisfeld war Dworzaks Weggefährte —ein herausragender, leider verstorbener Fotograf. Anlässlich der 900-Jahr-Feier hatte Eisfeld echte „Alltagsecken“ in Haar abgelichtet —mit einer Hasselblad-Kamera.



„Peter Eisfeld hatte keine inhaltlichen Vorgaben, auch nicht die Absicht, besonders Hässliches zu dokumentieren“, betont Dworzak auf der Vernissage. Es ging ihm schlichtweg um einen objektiven Spiegel. Die Motive waren mehr zufällig als strukturiert. Er entschied sich für Schwarzweiß-Fotografie, nahm die Fassaden direkt, minimalistisch im Stil. Die Jahreszeit: Spätherbst. Tris­tesse obendrauf. „Die Ausstellung löste — vorsichtig ausgedrückt — keine große Begeisterung aus“, erklärt Dworzak lachend. „Was einen alltäglich umgibt, wird zur Gewohnheit. In der Bahnhofswirtschaft gab es den besten Schweinebraten, den baulichen Zustand nahm man hin. Aber diese Bilder aus Peters Blickwinkel wirkten wie ein Brennglas: Haar grau in grau, oft banale Architektur, keine gestalteten öffentlichen Räume“, erinnert er sich.



Was daraus geworden ist? Helmut Dworzak hat es aus dem gleichen Blickwinkel nachfotografiert, somit dokumentiert und gemeinsam mit Ute Dechent – ehemals Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit – und Archivarin Kirsten Stahmann in eine Ausstellung gepackt.



Die Ausstellung ist bis 21. April Montag bis Freitag von 7.30 bis 12 Uhr, Mittwoch auch von 15 bis 18 Uhr zu sehen. Führungen mit Helmut Dworzak am Donnerstag, 30. März, um 15 Uhr sowie am Donnerstag, 13. April, um 19 Uhr. Anmeldungen sind über die Vhs Haar möglich. Weitere Termine sind in Planung.