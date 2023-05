Badesaison steht an: Sommerbad in Gauting öffnet am Freitag

Von: Romy Ebert-Adeikis

Christian Ruhdorfer (v.li.), Brigitte Kössinger und Andreas Laubenstein freuen sich auf die neue Badesaison in Gauting. © Romy Ebert-Adeikis

In Gauting steht am Freitag die Eröffnung des Sommerbads an. Wegen Sanierungsarbeiten könnten zunächst nur das Schwimmer- und das Kinderbecken geöffnet sein.

Gauting ‒ Aktuell ist die Sehnsucht nach Abkühlung wohl noch nicht so groß ‒ dennoch eröffnet das Gautinger Sommerbad am Freitag, 26. Mai. Ob dann bereits alle Becken nutzbar sind, ist aber noch unklar. Wegen des Dauerregens in den vergangenen Wochen konnten einige Instandhaltungsarbeiten erst später starten als geplant.

So müssen im Warmwasserbecken noch Edelstahl-Sitzflächen montiert werden. „Da konnte man bisher wenig machen“, erläutert Christian Ruhdorfer von der Gemeindeverwaltung. Saniert wird auch noch die Treppe neben dem Hauptgebäude. Betriebsleiter Andreas Laubenstein verspricht aber: „Das Schwimmer- und das Kinderbecken sind auf jeden Fall fertig.“

Größere Umbauten hat es über den Winter nicht gegeben ‒ auch aus finanziellen Gründen. „Eine Komplettsanierung kann sich Gauting nicht leisten“, betont Bürgermeisterin Brigitte Kössinger (CSU). Aus Kostengründen entfalle dieses Jahr auch der freie Eintritt am ersten Badetag. „Da bitten wir um Verständnis.“

Die Eintrittspreise und Öffnungszeiten an sich seien aber unverändert. „Die beste Hilfe zum Erhalt des Sommerbads ist, eine Jahreskarte zu kaufen“, wirbt Kössinger.

