FFW Brunnthal kann mit neuem First Responder-Wagen ausrücken

Teilen

Dank dem Einsatz vieler Unterstützer ist es gelungen, das gespendete Fahrzeug zum Einsatzwagen für die Freiwillige Feuerwehr Brunnthal umzurüsten. Die First Responder können dank des neuen Autos schneller vor Ort sein, da sie den Wagen in der Bereitschaftszeit mit nach Hause nehmen können, statt es bei der Wache abholen zu müssen. © Freiwillige Feuerwehr Brunnthal

Viele haben geholfen, damit die Freiwillige Feuerwehr Brunnthal schneller mit ihrem Einsatzfahrzeug ausrücken kann.

Brunnthal – Die ehrenamtlichen First Responder der Freiwilligen Feuerwehr Brunnthal sind zufrieden und freuen sich über ein neue Einsatzfahrzeug, auch wenn es ein gebrauchtes Auto ist. Während eines Empfangs im Brunnthaler Feuerwehrhaus lobte Bürgermeister Stefan Kern die Bereitschaft der Spender und Unterstützer, das Fahrzeug schnellstmöglich in Einsatz zu bringen.



Das Fahrzeug wurde von Aicher Ambulanz außer Dienst gestellt und gespendet. Der BMW Meisterbetrieb Hohenbrunn steckte viele Stunden in das Fahrzeug, und hat es auf neuesten technischen Stand gebracht. „Czölder & Lierze“r aus Kirchstockach hat die Lackierung übernommen und im Anschluss wurde es in besonderem Design mit teils reflektierenden Folien von Brunnhuber Folientechnik aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn beklebt.

Nun vier Minuten schneller am Einsatzort

Der Blaulichtbalken wurde von der Firma Bertrandt gespendet und Funkausstattung von Pharmacare in Unterhaching. Das Navigationssystem wurde vom Feuerwehrverein übernommen. Durch diese engagierte Zusammenarbeit und die Großzügigkeit aller beteiligten Firmen konnte innerhalb kurzer Zeit das neue First Responder Fahrzeug fertiggestellt werden und ist ab sofort im Einsatz.

Die Freiwillige Feuerwehr Brunnthal bedankte sich bei allen Spendern und Unterstützern für das neue Fahrzeug, das den ehrenamtlichen Einsatzkräften ermöglicht, das Fahrzeug in der Bereitschaftszeit nach Hause zu nehmen. Bei einem Notruf kann somit die Anfahrtszeit um bis zu vier Minuten verkürzt werden, da kein Fahrzeugwechsel am Feuerwehrhaus nötig ist, sondern direkt zum Notfall gefahren werden kann.

Unverzichtbarer Bestandteil des Gesundheitssystems

Die First Responder sind ein unverzichtbarer Bestandteil des öffentlichen Gesundheitssystems und sind in erster Linie dafür verantwortlich, in Notfällen und Katastrophen schnellstmöglich medizinische Erstversorgung und Unterstützung zu leisten. In vielen Notfällen sind gerade diese Maßnahmen in den ersten Minuten entscheidend über den weiteren Verlauf wie bei schwerwiegenden Verletzungen.