Frühführung über die Landesgartenschau-Baustelle Kirchheim

Besondere Lichtstimmung: Gerade die Frühführungen über die Landesgartenschau- Baustelle sind beliebt. © rawpixel.com

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Kirchheim 2024 GmbH, Stephan Keck, bietet am Samstag, 3. September, wieder eine Frühführung über die Landesgartenschau-Baustelle an.

Die maximale Teilnehmerzahl pro Gruppe liegt bei 25 Personen. Sollten mehr Anmeldungen vorliegen, wird nach Möglichkeit – je nach Verfügbarkeit der Mitarbeiter – eine parallele Führung für eine zweite Gruppe angeboten. Im Falle von kurzfristigen Ausfällen übernimmt ein anderes Teammitglied der Kirchheim 2024 GmbH die Führung. Der Spaziergang über das Gelände der Landesgartenschau dauert zirka 90 Minuten und ist kostenlos.



Treffpunkt ist um 7 Uhr, da zu dieser Zeit das Licht ganz besonders schön leuchtet und die Temperaturen an heißen Tagen noch sehr angenehm sind.



Anmeldungen sind ab sofort in der Geschäftsstelle der Kirchheim 2024 GmbH möglich, unter Telefon 90 909-2024 oder per E-Mail an info@lgs2024.de. Anmeldeschluss ist jeweils am Vortag der Führungen um 10 Uhr. Wer kurzfristig nicht teilnehmen kann, wird gebeten, abzusagen.



Treffpunkt ist der Parkplatz der Grund- und Mittelschule (Westseite). Die Zufahrt ist über die Baustraße Ludwigstraße/Ecke alte Hauptstraße möglich.



Die weiteren Termine für Baustellenführungen im September und Oktober sind Dienstag, 13. September, 16 bis 17.30 Uhr (Andreas Precht, Ausstellung und Betrieb), Mittwoch, 14. September, 16 bis 17.30 Uhr (Armin Wandschura, Technischer Leiter), Mittwoch, 12. Oktober, 16 bis 17.30 Uhr (Erste Gruppe Armin Wandschura, Technischer Leiter; Zweite Gruppe: Andreas Precht: Ausstellung und Betrieb), Freitag, 14. Oktober, 11 bis 12.30 Uhr (Maximilian Heyland, Geschäftsführer), Samstag, 15. Oktober, 10 Uhr bis 11.30 Uhr (Stephan Keck, Aufsichtsratsvorsitzender der Kirchheim 2024 GmbH). Von November bis April finden keine Baustellenführungen statt.

