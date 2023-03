Vorfreude erleben

Bei Führungen können Interessierte der Landesgartenschau Kirchheim beim „Wachsen“ zuschauen. © Kirchheim2024GmbH

Vorfreude erleben: Die Baustellen-Führungen der Landesgartenschau Kirchheim 2024 GmbH starten wieder.

Kirchheim – Baustellen-Führungen sind die perfekte Möglichkeit, dem Gelände der Bayerischen Landesgartenschau Kirchheim 2024 beim „Wachsen“ zuzusehen. Denn 2023, im Jahr vor der Eröffnung, tut sich besonders viel.



Zum Auftakt bringt der Aufsichtsratsvorsitzende der Kirchheim 2024 GmbH, Stephan Keck, alle Interessierten auf den neuesten Stand. Die Führung mit Keck findet am Samstag, 1. April, um 10 Uhr statt. Eine weitere Führung durch das LGS-Team folgt am Freitag, 28. April, um 10 Uhr.



Im Mai bietet das LGS-Team Führungen am Dienstag, 9. Mai, und am Donnerstag, 11. Mai, an. Sie beginnen jeweils um 16 Uhr. Außerdem findet am Samstag, 13. Mai, um 10 Uhr eine Führung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden der Kirchheim 2024 GmbH, Stephan Keck, statt.



Eine weitere Führung mit Keck steht am Samstag, 10. Juni, um 10 Uhr auf dem Programm. Außerdem bietet das LGS-Team Führungen am Dienstag, 13. Juni, um 16 Uhr, am Donnerstag, 22. Juni, um 16 Uhr und am Freitag, 23. Juni, um 10 Uhr an.



Im Juli besteht an drei Terminen die Möglichkeit, das Gelände der Landesgartenschau Kirchheim zu besichtigen: Am Freitag, 7. Juli, um 10 Uhr mit dem LGS-Team, am Samstag, 8. Juli, um 10 Uhr mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Kirchheim 2024 GmbH, Stephan Keck, und am Dienstag, 18. Juli, um 16 Uhr mit dem LGS-Team.



Im Ferienmonat August werden Führungen durch das LGS-Team am Dienstag, 1. August, um 16 Uhr und am Donnerstag, 3. August, um 16 Uhr angeboten. Der Aufsichtsratsvorsitzende der Kirchheim 2024 GmbH, Stephan Keck, informiert Interessierte am Samstag, 5. August, um 10 Uhr am Samstag, 26. August, um 10 Uhr.



Weitere Führungen stehen am Dienstag, 12. September, um 16 Uhr mit dem LGS-Team, am Donnerstag, 14. Sep-tember, um 16 Uhr mit dem LGS-Team, am Freitag, 15. September, um 10 Uhr mit dem LGS-Team und am Samstag, 16. September, um 10 Uhr durch den Aufsichtsratsvorsitzenden der Kirchheim 2024 GmbH, Stephan Keck, auf dem Programm. Am Samstag, 23. September, wird von 11 bis 17 Uhr ein Baustellen-Fest gefeiert. An diesem Tag ist das Gelände zum letzten Mal für alle Besucher geöffnet. Ab Mittag werden alle 30 Minuten Führungen angeboten. Nach dem Baustellenfest schließen sich die Bauzäune bis zum Eröffnungstag der Bayerischen Landesgartenschau Kirchheim am 15. Mai 2024.



Die maximale Teilnehmerzahl pro Gruppe liegt bei 25 Personen. Sollten mehr Anmeldungen vorliegen, bemüht sich die Kirchheim 2024 GmbH darum, eine parallele Führung für eine zweite Gruppe anzubieten. Der Spaziergang über das Gelände der Landesgartenschau dauert etwa 90 Minuten und ist kostenlos.



Treffpunkt ist am Haus für Kinder I (Navi-Adresse: 85551 Kirchheim, Hauptstraße 30) mit Blickrichtung Grund- und Mittelschule, also auf dem Gelände der Landesgartenschau. Autos können an der unmittelbar angrenzenden Hauptstraße, Verlängerung Hausener Holzweg, abgestellt werden.



Anmeldungen sind jederzeit in der Geschäftsstelle der Kirchheim 2024 GmbH möglich unter Telefon 90909-2024 oder per E-Mail an info@lgs2024.de. Anmeldeschluss ist jeweils am Vortag der Führungen um 10 Uhr.