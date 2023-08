Seite an Seite der Zukunft entgegen

Vorstand der Nachbarschaftshilfe Taufkirchen-Unterhaching über neue Herausforderungen

+ © oh Der neue Vorstand der Nachbarschaftshilfe Taufkirchen-Unterhaching : Veronika Cipic (li.), Hannelore Heinecke, Margit Dollansky, Dr. Michael Mrva, Gabriele Eggers, Ottmar Lobinger, Gudrun Weishäupl-Prokisch, Peter Schulz, Helga Ziemons und Michaela Hafner-Schindler. © oh

Die Nachbarschaftshilfe Unterhaching ist unter die Fittiche ihrer großen Schwester in Taufkirchen geschlüpft. Nach dem Zusammenschluss freut sich der neu gewählte Vorstand auf gemeinsame Aufgaben. HALLO führte ein Gespräch mit Gabriele Eggers, der Vorsitzenden der Nachbarschaftshilfe Taufkirchen Unterhaching und Ottmar Lobinger, ihrem Stellvertreter.

Taufkirchen/Unterhaching – „Es war höchste Zeit“, bekennt Ottmar Lobinger, der nun nach der Vereinigung der Nachbarschaftshilfen Taufkirchen und Unterhaching, die seit 10. Juli rechtskräftig ist, stellvertretender Vorsitzender ist. Den Vorsitz hat weiterhin Gabriele Eggers von der Nachbarschaftshilfe Taufkirchen inne. Aus Unterhaching ist außerdem noch Veronika Cipic Mitglied des neuen Vorstandes. „Wir sind sehr froh, dass wir diese Fusion zustandegebracht haben“, so Lobinger aus Sicht der Unterhachinger, „denn wir hätten als ‚Amateurverein‘ keine Überlebenschance gehabt.“ Die Nachbarschaftshilfe in Unterhaching hat bis zur Fusion ausschließlich mit ehrenamtlichem Personal gearbeitet. Damit sei es unmöglich gewesen, auf Dauer die wachsenden Herausforderungen zu bewältigen, ist er sich sicher. Durch den Anschluss an die Taufkirchner Nachbarschaftshilfe mit hauptamtlichen Mitarbeitern sei es nun möglich, mit den Pflegekassen abzurechnen. Lobinger nennt damit einen der wichtigsten Punkte, die den Fortbestand der Unterhachinger Nachbarschaftshilfe sichern. „Dazu kommt, dass unser Vorstand deutlich älter als 70 war, Nachwuchs schwer zu finden“, gibt er zu bedenken. Für Unterhaching bringt die Fusion nur Vorteile: „Wir arbeiten künftig auf einem ganz anderen Niveau“, so Lobinger.



Herangetreten an die Taufkirchner mit der Bitte um Hilfe ist der ehemalige Unterhachinger Vorstand nämlich auch aus finanziellen Nöten. „Wir schaffen das nicht mehr alleine. Wärt ihr bereit, uns als große Schwester aufzunehmen“, lautete vor einem Jahr die Frage. Gabriele Eggers berichtet aus Taufkirchner Sicht: „Wir haben uns dann mehrmals getroffen, abgewogen und dann beschlossen, dass wir gerne ‚Nachbarschaftshilfe für die Nachbarschaftshilfe‘ leisten wollen. Im Bereich der Tageseltern sind wir schon lange in Unterhaching aktiv, es sind also keine Unbekannten an der Gemeindegrenze.“



Für die Taufkirchner bedeutet die Fusion allerdings, dass sich der Arbeitsbereich deutlich erweitert. „Unsere Intention war es dennoch, unseren Nachbarn nicht alleine zu lassen und ihm zu helfen“, erklärt Eggers. Seit September hat die Nachbarschaftshilfe Taufkirchen die Geschäftsstelle in Unterhaching, die jetzt Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, jeweils von 10 bis



12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr fürs Publikum geöffnet ist, übernommen. Dort sind drei festangestellte Mitarbeiterinnen als Ansprechpartnerinnen vor Ort eingesetzt. Eine kümmert sich zusätzlich um die Familienhilfe und das Betreute Wohnen. „Das Betreute Wohnen ist so mit das Erste, was in Unterhaching neu entwickelt wird. Auch Haushaltshilfen, die man gut über die Pflegekassen abrechnen kann — das ist etwas, was bislang in Unterhaching vollkommen gefehlt hat“, erklärt Eggers, wie die „große Schwester“ der „kleinen“ Aufbauhilfe leistet.



„Die anderen Angebote zu entwickeln, das geht nur stückweise“, gibt sie zu bedenken. „Bislang haben wir Taufkirchen versorgt, aber um auch die Nachbargemeinde mitversorgen zu können, suchen wir Mitarbeiter, auch ehrenamtliche. Da ist jetzt die Bürgerschaft in Unterhaching gefragt, sich dort zu engagieren, aufmerksam zu werden und sich dort anzustellen zu lassen.“



Den Fachkräftemangel benennt auch Lobinger als Hauptgrund dafür, dass der Ausbau der Angebote in Unterhaching nicht so schnell vorangehen könne, wie es nötig wäre. Die Vorgänger Lobingers sahen die Inhalte einer Nachbarschaftshilfe immer als ehrenamtliche Aufgabe an. Deshalb hatten die anderen Einrichtungen der Gemeinden im Landkreis einen „riesigen Vorsprung“, so Lobinger.



Um haushaltsnahe Dienstleistungen mit den Pflegekassen abrechnen zu können, ist eine 30-stündige Ausbildung nötig. „Dazu waren aber die wenigsten der ehrenamtlichen Mitarbeiter bereit“, erklärt Lobinger. „Da lag es nahe, in Taufkirchen anzufragen, ob wir auch da gemeinsam agieren wollen, nachdem es bereits andere Kooperationen gibt.“



Bereits im September vergangenen Jahres wurde ein neuer Spielkreis für Kinder im Alter von anderthalb bis zwei Jahren in Unterhaching etabliert. „Das ist ein Angebot, das vorher bereits in Unterhaching bestanden hat, aber unter Corona zusammengebrochen ist“, sagt Eggers. „Und natürlich steht den Unterhachingern jetzt vieles, was wir in Taufkirchen anbieten, offen“, ergänzt sie. Weitere Angebote werden aber auch direkt in Unterhaching entstehen. „Eine Mittagsbetreuung, die es bei uns gibt, wird in Unterhaching nicht benötigt, da diese Aufgabe dort ein anderer Träger übernimmt. Andererseits wird ganz sicher im Bereich der Großtagespflege Neues in Unterhaching entstehen“, so Eggers. Zudem könne Unterhaching auf die gute Geschäftsführung und Verwaltung in Taufkirchen zurückgreifen. Beispielsweise gibt es bei der „großen Schwester“ Ehrenamtsmanager. „Die machen den Unterschied: Man muss für jeden ehrenamtlichen Mitarbeiter den richtigen Platz finden.“



Bisher arbeiten in der hoch professionalisierten Nachbarschaftshilfe Taufkirchen 70 Festangestellte, rund 30 Minijobber und etwa 220 Ehrenamtliche. Damit ist Taufkirchen die größte Nachbarschaftshilfe im Landkreis München. „Meine Vorgänger waren der Auffassung, dass eine Organisation wie eine Nachbarschaftshilfe immer auf ehrenamtlichem Engagement beruhen muss“, so Lobinger. Dass das Probleme mit sich bringen würde, habe Lobinger immer gesehen. Seit sieben Jahren gehört er dem Vorstand an und kann nun als einer von zwei Stellvertretern von Eggers (als Stellvertreter wurde auch



Dr. Michael Mrva von den Mitgliedern gewählt) die Geschicke in die richtige Richtung lenken. Die Nachbarschaftshilfe gliedert ihre Angebote in drei Bereiche: Altenpflege mit Senioren- und Demenzbetreuung, Familienunterstützung und Kinderbetreuung sowie Bürgerschaftliches Engagement für Kinder,Jugendliche, Senioren und geflüchtete Menschen. Das Projekt gegen Alterseinsamkeit und Altersarmut „Gemeinsam statt einsam“ steht ganz oben auf der Agenda der Nachbarschaftshilfe Taufkirchen-Unterhaching. „Wir sind hauptsächlich für die ganz Kleinen und die ganz Großen da“, sagt Eggers und hat dafür einen starken Partner an ihrer Seite.



Um die Finanzierung aller Aktivitäten der Nachbarschaftshilfe künftig auf solide Beine zu stellen und finanzielle Ausfälle ausgleichen zu können, soll eine Förderstiftung eingerichtet werden. Informationen gibt es unter www.nachbarschaftshilfe-tfk-uhg.de.