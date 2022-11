Dreister Diebstahl in Gauting ‒ Mann lässt bei Bewerbungsgespräch in Bäckerei mehrere tausend Euro mitgehen

Von: Jonas Hönle

Bei einem Bewerbungsgespräch in Gauting entwendete ein dreister Dieb mehrere tausend Euro. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Bei einem Bewerbungsgespräch in einer Gautinger Bäckerei hatte der Dieb zwar keine Unterlagen dabei, am Ende ging er aber mit einer gestohlenen Geldtasche.

Die Polizei in Gauting wurde am Donnerstag zu einem äußerst frechen Diebstahl in einer Bäckerei gerufen. Ein Dieb brachte zwar keine Unterlagen zu einem Bewerbungsgespräch mit, ließ aber 3200 Euro mitgehen.

Dreister Dieb stiehlt bei Bewerbungsgespräch in Gauting mehrere tausend Euro

Der Inhaber teilte der Polizei mit, dass eine Angestellte am Morgen ein Gespräch mit einem 25-jährigen Mann aus Gilching hatte. Als sie kurz aus dem Büro ging, um dem Bewerber ein Glas Wasser zu holen, nutzte dieser diese Situation aus.

Er steckte eine Geldtasche mit 3200 Euro ein, die dort zum Abtransport abgelegt war.

Bewerber verlässt Bäckerei mit Geldtasche

Als der Bewerber das Büro verlassen hatte, war der Angestellten zunächst aufgefallen, dass dieser im Laufe des Gesprächs einen zunehmend nervöseren Eindruck machte. Kurze Zeit später bemerkte sie das Fehlen der Geldtasche.

Die Frau rief den 25-Jährigen daraufhin an und verlangte die Rückgabe des gestohlenen Geldes - jedoch erfolglos.

Der Mann wird laut Polizei in Kürze eine Vorladung zur Beschuldigtenvernehmung in seinem Briefkasten vorfinden.

