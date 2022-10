In Gauting spricht ein Unbekannter Kinder auf dem Schulweg an ‒ Polizei ermittelt vor Ort

Polizei mit Streifen und in Zivil vor Ort

In Gauting wurden zuletzt mehrere Mädchen von einem unbekannten Mann angesprochen. (Symbolbild)

In Gauting hat ein Mann auf dem Weg zur Schule mehrere Mädchen angesprochen. Die Polizei zeigt erhöhte Präsenz rund um die Grundschule Gauting.

Der Gautinger Polizei wurde seit dem 17. Oktober mehrere Fälle gemeldet, bei denen Kinder auf dem Schulweg von einem Fremden angesprochen wurden. Die Mitteilungen stammten dabei unabhängig voneinander von der Grundschule in Gauting, vom Elternbereit der Grundschule sowie einem Kinderhort und dem Vater einer 7-jährigen Schülerin.

Kinder in Gauting angesprochen: Mann redet Mädchen aus weißem SUV an

Demnach soll der Mann am 17. Oktober ein siebenjähriges Mädchen in der Schrimpfstraße um 7.30 Uhr aus einem fahrenden weißen SUV angesprochen haben und dabei angeboten haben, das Mädchen in die Schule zu fahren.

Das Kind hat das Angebot des circa 40‒70-jährigen Mannes ignoriert und ist weiter seinen üblichen Schulweg weitergegangen, ohne dass ein Kontaktversuch erfolgte.

Unbekannter trug schwarzen Hoodie und Camouflage-Hose

Am gestrigen Mittwoch soll ebenfalls um 7.30 Uhr ein circa 180 cm großer, ca. 50-jähriger Mann mit gewellten schulterlangen Haaren ein Mädchen gefragt haben, wie alt es sei, wo es wohne und mit welchem Bus es wohin fahre. Der Mann habe einen schwarzen Hoodie, eine grau-schwarze Camouflage-Hose und einen schwarzen Rucksack bei sich gehabt.

Die Achtjährige war in Begleitung von zwei weiteren Mädchen aus der dritten Klasse. Sie soll sehr selbstbewusst und entschieden geantwortet haben, dass ihn das nichts angehe, und lief anschließend mit ihren beiden Freudinnen in Richtung Schulstraße weg. Der Unbekannte folgte den Mädchen dabei nicht.

Grundschule will Kinder für solche Situationen sensibilisieren

Die Gautinger Polizei hat heute Früh und heute Mittag bei den entsprechenden Örtlichkeiten sowie an den Schulgebäuden selbst sehr starke uniformierte und zivile Präsenz gezeigt und ist dabei ohne Feststellungen geblieben.

Die Gautinger Inspektion überwacht weiterhin sowohl sichtbar als auch verdeckt den relevanten Gemeindebereich und versucht auch im Rahmen der Jugendverkehrserziehung den Kindern das richtige Verhalten in solchen Situationen zu vermitteln. Eine Sensibilisierung der Kinder für das Thema wurde zudem durch die Grundschule vorgenommen.

