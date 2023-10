Wegen Einsturzgefahr eines Gebäudes ‒ Abschnitt der Pasinger Straße in Planegg komplett gesperrt

Da ein Gebäude an der Pasinger Straße einstürzen könnte, kommt es zwischen Bahnhofstraße und Amtmannstraße zu einer Sperrung. © Romy Ebert-Adeikis

An der Pasinger Straße in Planegg ist ein Abschnitt komplett für den Verkehr gesperrt, da ein Gebäude einstürzen könnte. Wie lange die Sperrung dauert...

Planegg ‒ Wegen der akuten Einsturzgefahr eines Gebäudes ist ein Teil der Staatsstraße 2063 in Planegg mit sofortiger Wirkung voll gesperrt. Das teilt das Landratsamt München in einer Mitteilung am Dienstag mit.

Da ein Gebäude an der Pasinger Straße einstürzen könnte, könne dort aus Sicherheitsgründen ab sofort keinerlei Verkehr mehr zugelassen werden. Betroffen ist die Einbahnstraße zwischen Bahnhofstraße und Amtmannstraße.

Wegen einem einsturzgefährdetem Gebäude ist ein Teil der Pasinger Straße in Planegg gesperrt. © Romy Ebert-Adeikis

Die Sperrung werde zunächst bis zum Jahresende 2023 andauern und betreffe auch die beiden an der Pasinger Straße liegenden Gehwege.



Eine Umleitung wird kleinräumig über die Bahnhofstraße und die Münchner Straße ausgeschildert.

