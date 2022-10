Gemeinde Aying stellt zum 1250-jährigen Jubiläums Helfendorfs umfangreiche Ortschronik vor

Von: Iris Janda

Vom 7. Oktober 772 stammt die erste urkundliche Erwähnung Helfendorfs, deren Kopie Bürgermeister Peter Wagner in der Hand hält. Gemeindearchivarin Franziska Ahlborn (links) und Birgit Graßl von der Gemeindebücherei haben maßgeblich an der Chronik mitgearbeitet. © ija

1250 Jahre Helfendorf – das Jubiläum wird nicht nur mit einem feierlichen Jahr zelebriert. Auch die Ortschronik, die nun vorgestellt wurde, würdigt über 1000 Jahre Ortsgeschichte.

Für Ayings Bürgermeister Peter Wagner war der vergangene Freitag kein gewöhnlicher Tag. Nein, sogar als „historischen Moment“ bezeichnete er den Pressetermin zur Mittagszeit im Gasthof Oswald in Kleinhelfendorf. Denn der Anlass war ein besonderer, vom 7. Oktober 772, genau vor 1250 Jahren, stammt die erste urkundliche Erwähnung des Ortsteils Helfendorf.



Bei dem Schriftstück, das im Original im Bayerischen Staatsarchiv aufbewahrt wird, handelt es sich um eine Schenkung an Bischof Arbeo, den Abt von Freising. Der Edle Ortlaip übergab zu dieser Zeit die dem Heiligen Emmeram geweihte Kirche von Kleinhelfendorf an den Freisinger Bischof, in der Hoffnung, für sich und seine Angehörigen nach dem Tod das Seelenheil zu erlangen.



Damit war auch der Standort des Treffens gut gewählt, denn vom Gastraum der Wirtschaft hatten Bürgermeister wie Gäste stets die Kirche, mit der alles ihren Anfang nahm, im Blick. Mehr als um das Jubiläum ging es dabei um die Orts­chronik „Helfendorf – 1250 Jahre“, die anlässlich des Jubiläums am 25. September veröffentlicht wurde.



Gemeindearchivarin und Historikerin Franziska Ahlborn, die maßgeblich an der Erstellung der Chronik beteiligt war, berichtete den Anwesenden von der Entstehung der Chronik, an der in den vergangenen zwei Jahren intensiv gearbeitet wurde. Entstanden sind daraus 784 Seiten Ortsgeschichte mit über 900 anschaulichen Fotos.



Die Idee dazu gibt es schon deutlich länger. Bereits im Jahr 2016 habe der damalige Bürgermeister Johann Eichler Ahlborn darauf angesprochen, dass das Jubiläum 2022 ins Haus stehe und es schön wäre, dazu die Ortschronik zu erstellen. 2019 dann wurde die Pläne konkreter und als Bürgermeister Wagner das Amt seines Vorgängers übernahm, „erbte“ er auch das Projekt Ortschronik, das er gerne unterstützte. „Ich finde, dass auch so etwas zu den Pflichtaufgaben der Gemeinde gehört, wenn ein solches Jubiläum ansteht“, erklärt Wagner.



Die Chronik baue viel auf bereits bestehendes Material von Schullehrern, Pfarrern und Chronisten auf, verdeutlicht Ahlborn. Aber auch weitere Chronisten seien hinzugezogen worden. Zudem wurden die Erinnerungen von mittlerweile zum Teil schon verstorbenen Veteranen gesammelt. Den Anfang mache die Zeit der Urkunde, ebenso wurden große historische Ereignisse, die in Helfendorf Niederschlag gefunden haben, aufgegriffen.

Ein Schwerpunkt liegt auf dem Sozialgefüge im 19. Jahrhundert, zudem gibt es eigene Kapitel zur Kirche und den Bauern im Ort. Vor allem ab dem 20. Jahrhundert ist die Chronik mit umfassendem Fotomaterial versehen. Wichtig sei ihnen gewesen, dass die Menschen im Ort zu Wort kommen. So findet das vielseitige Vereinsleben in der Chronik seinen Platz, von alteingesessenen wie dem Veteranenverein bis zu neueren wie dem Kampfsportverein Bushido-Aying.

Die Hofgeschichte hätten sie zunächst weglassen wollen, berichtet die Gemeindearchivarin. Zu schwer sei es zunächst gewesen, Kontakte zu den Höfen herzustellen. Doch zwei Mitglieder des zehnköpfigen Chronistenteams hätten als „Türöffner“ zu den Höfen gedient und so konnte auch dieses Kapitel der Ortsgeschichte in der Chronik Niederschlag finden. Das sei besonders wertvoll, denn „vielen sind die alten Hofnamen zwar noch ein Begriff, aber das geht immer mehr verloren“, so Ahlborn.



„Das ist ein Wahnsinnswerk geworden“, lobt Rathauschef Wagner. Der strukturelle Wandel setze sich auch in Aying immer weiter durch und deshalb sei es wichtig, die Ortsgeschichte festzuhalten und an die nächste Generation weiterzugeben. Obwohl Aying eine kleine Gemeinde sei, lebten dort Kultur und Brauchtum. Und eben dieses lebendige Ortsleben spiegle sich auch in der Chronik wieder. „Es ist nicht die Geschichte, die Geschichte schreibt, sondern die Leute vor Ort“, fasst Wagner zusammen. Sein besonderer Dank gelte den ehrenamtlichen Chronisten, ohne deren unbezahlte Arbeitsstunden die Umsetzung nicht möglich gewesen wäre. Darüber hinaus dankte er dem Gemeinderat, der das Vorhaben bewilligte, sowie den ortsansässigen Firmen und dem Bezirk Oberbayern, die das Projekt als Sponsoren finanziell unterstützen.



Die Chronik kostet 50 Euro, 47 Euro würden die Produktionskosten betragen. „Das Buch ist locker 80 bis 100 Euro wert“, meint Wagner mit Blick auf die vielen Arbeitsstunden, die darin geflossen sind. Der Preis sei bewusst in einem erschwinglichen Rahmen gewählt, wie der Bürgermeister verdeutlicht: „Mein Ziel ist es, dass jede Helfendorfer Familie so ein Exemplar im Regal stehen hat.“



Und wer weiß, womöglich gibt es zum nächsten Jubiläum in 50 Jahren eine Ergänzung zum aktuellen Werk. Genug Material wäre zumindest da. Denn nachdem die Resonanz 2019 nach einem ersten Aufruf an die Bürger, ihre Geschichten zu erzählen und Fotomaterial beizusteuern, zunächst gering ausfiel, wurde es gegen Ende 2020 immer mehr. Vermutlich habe sich das Projekt erst nach und nach herumgesprochen und eine anfängliche Zurückhaltung gelöst, meint Ahlborn. Auch Corona könnte ihnen in die Karten gespielt haben. Schließlich hätten viele da einmal Zeit gehabt, Dachböden und Keller zu durchstöbern. Vorerst lagert nun alles im Gemeindearchiv – sorgsam archiviert und damit an einem sicheren Ort festgehalten für die kommenden Generationen.

