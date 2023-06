Regentonnen-Sammelbestellung

So oder so ähnlich sehen die bei der Gemeinde bestellbaren Wassertonnen aus. © oh/Gemeinde

Die Höhenkirchen-Siegertsbrunner Bürger können sich nun bei der Gemeinde ihre eigene recycelte Regentonne bestellen. Eine Muster-Regentonne kann bereits im Rathaus besichtigt werden. Sie wird auch beim Straßenfest des Gewerbeverbands am Sonntag, 25.Juni, ausgestellt sein.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Trinkwasser ist das wichtigste Lebensmittel. Durch die vergangenen Dürrejahre und verminderten Schneefall sank jedoch der Grundwasserspiegel in ganz Deutschland. Auch im Gemeindegebiet von Höhenkirchen-Siegertsbrunn lässt sich dies beobachten.



Nach den laufenden Messungen des örtlichen Wasserwerkes ist der Grundwasserspiegel im Zeitraum von 2016 bis 2022 um etwa drei Meter gefallen. Ein sparsamer Umgang mit dem wertvollen Trinkwasser ist deshalb wichtiger denn je.



Das Wasserwerk Höhenkirchen-Siegertsbrunn hat in den vergangenen Jahren viel Arbeit aufgewendet, um den Wasserverlust im öffentlichen Rohrnetz der Gemeinde zu vermindern. Im Jahr 2016 lag dieser bei rund 17 Liter pro Sekunde, im Jahr 2022 konnte der Verlust auf 2,4 Liter pro Sekunde reduziert werden. Zurückzuführen ist dies auf die regelmäßigen Leckortungen und die umfangreichen Sanierungsarbeiten im Rohrnetz.



Für die Bürger ist eine Regentonne für das Gießwasser im Garten ein einfacher und effektiver Beitrag, um Wasser zu sparen. Die Gemeinde bietet ihren Bürgern darum eine Sammelbestellung für recycelte Regentonnen an. Die Tonnen bestehen aus recycelten Deckelfässern, fassen 200 Liter Wasser und haben einen Hahn, um das Gießwasser zu entnehmen.



Bei der Bestellung kann zwischen Regentonnen in blauer oder grüner Farbe gewählt werden. Die Kosten pro Tonne belaufen sich je nach Modell auf 100 bis 120 Euro. Die Regentonnen sind laut des Klimabonus Förderprogramms der Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn förderfähig. Die Fördersumme in Höhe von etwa 20 Euro pro Tonne ist bei diesem Bestellpreis bereits abgezogen, es kann also kein zusätzlicher Förderantrag gestellt werden.



Bei Bedarf kann ein Dreibeinpodest zum praktischen und stabilen Aufstellen dazu geordert werden.



Eine Muster-Regentonne kann für einen besseren Überblick im Rathaus besichtigt werden. Sie wird auch beim Straßenfest des Gewerbeverbands am Sonntag, 25.Juni, ausgestellt sein.



Bei Interesse an einer Regentonne können die Bürger entweder das in der Juniausgabe des Gemeindeblattes abgedruckte Formular nutzen oder es von der Website www.hoehenkirchen-siegertsbrunn.de/ herunterladen oder direkt im Rathaus abholen. Das Formular muss bis Freitag, 30. Juni, eingereicht werden.