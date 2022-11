Das Kartenhaus wankt

Von: Iris Janda

Sparen ist das Gebot der Stunde in Unterhaching. Die nun verhängte Haushaltssperre wird vor allem auf den Haushalt 2023 Auswirkungen haben. © Patrick Pleul/dpa

Zwölf Millionen Euro weniger Gewerbesteuereinnahmen als geplant zwingen die Gemeinde Unterhaching zu einer Haushaltssperre für das laufende Haushaltsjahr. Doch vor allem auf den Haushalt für 2023 wird das Finanzloch Auswirkungen haben.

Unterhaching – Angesichts steigender Energiepreise und Inflation ist vielerorts sparen das Gebot der Stunde. Auch die Gemeinde Unterhaching hat sich nun den „Fahrplan zum Sparplan“ auferlegt, wie es SPD-Fraktionsvorsitzender Peter Wöstenbrink in der jüngsten Gemeinderatssitzung formulierte. In dieser wurde das Gremium über die Haushaltssperre für 2022 informiert, die der Haupt- und Finanzausschuss eine Woche zuvor mit knapper Mehrheit beschlossen hat.



Grund für diesen Schritt ist der Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen um insgesamt etwa zwölf Millionen Euro, das sind ein Drittel der gesamten Mehrwertsteuereinnahmen für 2022. Der Einbruch sei laut Verwaltung größtenteils auf ein Unternehmen zurückzuführen, zwei Millionen davon sind einer anderen Firma zuzuschreiben. Dieser Rückgang sei bei der Aufstellung des Haushalts vor einem Jahr nicht abzusehen gewesen, da die Steuerkraftzahlen immer rückwirkend gelten, erklärte Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD). „Wir haben den Haushalt damals nach bestem Wissen und Gewissen aufgestellt“, so der Rathauschef.



Die Haushaltssperre tritt mit der öffentlichen Bekanntgabe im Gemeinderat in Kraft und gilt bis zum Ende des Haushaltsjahres, also bis zum 31. Dezember 2022. Sie wirkt nach innen und soll dafür sorgen, dass die Deckungslücke im Verwaltungshaushalt, die voraussichtlich bei acht Millionen Euro liegen wird, so gering wie möglich gehalten wird. Es sei schwierig, Zahlen zu nennen, aber er gehe davon aus, dass etwa eine halbe Millionen Euro im Verwaltungshaushalt verschoben werden können, so Bürgermeister Panzer. Die Sperre habe keine Außenwirkung, das bedeutet, dass die Gemeinde weiterhin ihre vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen erfüllen wird.



Für die Deckungslücke im Verwaltungshaushalt müssen allgemeine Rücklagen verwendet werden. Die Rücklagen würden dafür laut Verwaltung im Jahr 2022 knapp ausreichen, danach seien dafür keine Rücklagen mehr vorhanden.



Dementsprechend wird der Schritt der Haushaltssperre vor allem Auswirkungen auf den Haushalt 2023 haben. Die Sperre soll eher dazu dienen, sich bereits mit den Einnahmen- und Ausgaben für das Jahr 2023 zu befassen. Bei den Ausgaben sollen dazu besonders die freiwilligen Leistungen in den Blick rücken.



Größere Bauprojekte, die noch nicht begonnen wurden, könnten erneut zur Diskussion stehen. „Wir werden alle Beschlüsse, die auf den Haushalt 23 Auswirkungen haben, nochmal besprechen“, erklärte Rathauschef Panzer. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die Gemeinde diese schwere Finanzlage meistern werde. Sie hätte bewusst die vergangenen Jahre „das Geld nicht in den Geldspeicher gelegt“, sondern immer weiter investiert. „Der Nachteil daran: Wenn man eine Karte aus diesem Kartenhaus rauszieht, kommt das Kartenhaus zumindest ins Wanken“, so Panzer weiter.



Die Vehemenz des Einbruchs habe seine Fraktion im Finanzausschuss überrascht, erklärte Michael Durach (CSU). Auf die Frage, wie schlimm es ist, wurde ihm auf einer Skala von eins bis fünf gesagt, dass es Stufe fünf ist. „Das bedeutet Krise. Jetzt müssen wir alle sachlich zusammenhelfen und schauen, wie wir die Gemeinde aus der Finanzkrise hinausführen können“, so der CSU-Mann.



Emil Salzeder von der NEO-Fraktion betonte die Wirkung der Haushaltssperre auch als Alarmsignal nach außen. Es komme eine mühsame Arbeit auf das Gremium zu, bei der es sich nicht beliebt machen werde. Salzeder kritisierte, dass sich manche Kollegen schon in Stellung bringen würden, um ihre Projekte in Schutz zu nehmen. Peter Hupfauer (FDP) wiederholte seine Position aus dem Ausschuss, dass die Sperre wenige Wochen vor Ende des Haushaltsjahres nichts mehr bringen würde und nur symbolischen Charakter habe. Das entscheidende sei, wie auch von der Verwaltung vorgeschlagen, bereits jetzt mit den Vorberatungen für den Haushalt 2023 zu beginnen. „Wenn man das Volumen der freiwilligen Leistungen anschaut, weiß man, was für schwierige Entscheidungen der Gemeinderat treffen muss“, so Hupfauer.



Die Grünen-Fraktion erkenne den Beschluss für die Haushaltssperre an, so Claudia Köhler. „Aber wir haben rote Linien. Beim Sparen bei Bildung, Kindern und im sozialen Bereich sind wird klar nicht dabei!“ Sie kritisierte eine „unangebrachte Panikmache“, mahnte vor überstürzten Handlungen und forderte eine klare Prioritätensetzung.



SPD-Finanzbeauftragter Peter Wöstenbrink schloss sich dem Kurs der CSU-Fraktion an. „Wir arbeiten jetzt konstruktiv zusammen und es werden keine parteipolitischen Themen nach vorne gedrängt“, so Wöstenbrink.



Die Freien Wähler zeigten sich ebenfalls bereit, ergebnisoffen zu diskutieren. „Wichtig ist, dass die Beratungen bald beginnen“, so Christa Helming. Und dem ist auch so – ein erstes Treffen der Finanzbeauftragten ist dazu für den 9. November geplant.



Mit den Vorsitzenden der örtlichen Vereine traf sich Bürgermeister Panzer einen Tag nach der Gemeinderatssitzung, um sie direkt über die Haushaltssperre und deren Auswirkungen zu informieren.

