Die Mithilfe der Bürger ist gefragt

Gemeindearchivar arbeitet an Buch zu Neubiberger Straßennamen

Von: Iris Janda

Gemeindearchivar Christian Petrzik arbeitet gerade am Manuskript zum Neubiberger Straßenbuch. Eine der wichtigsten Quellen ist der Baulinienplan von 1912. © ija

In Neubiberg wird derzeit an einem Buch zur Herkunft der Straßennamen gearbeitet. Die Publikation soll im September 2023 erscheinen und auch umfangreich bebildert werden. Dafür ist die Gemeinde auf die Mithilfe der älteren Bürger angewiesen.

Warum gibt es eine Schopenhauerstraße in Neubiberg? Welchen Bezug hatte der Philosoph zur Landkreisgemeinde? Und weshalb wurden mehrere Straßen nach den Figuren der Nibelungen-Sage benannt? Antworten auf diese und weitere Fragen zu den Straßennamen in der Gemeinde soll das „Neubiberger Straßenbuch“ liefern – ein Projekt, dem jüngst der Sozial- und Kulturausschuss zustimmte.



Gemeindearchivar Dr. Christian Petrzik hat dafür bereits in den Archivunterlagen intensiv Recherche betrieben und arbeitet derzeit am Manuskript. „Ich bin damit aktuell bei den 1930ern angekommen und hoffe in zwei bis drei Wochen bei der Nachkriegszeit angekommen zu sein“, erklärt der Landeshistoriker. Er durchforstet dazu die Protokolle der Gemeinderatssitzungen seit 1931 sowie die der freien Interessenvereinigung, einem Zusammenschluss der Siedler, die Anfang des 20. Jahrhunderts begannen, eine Gartenstadt im Wald vor den Toren Münchens aufzubauen.



Denn dort, wo heute Haus an Haus steht, war zur Jahrhundertwende noch dichter Wald. Als die Bahnlinie Perlach-Aying 1903 errichtet werden sollte, bestand die Unterbiberger Gemeindeverwaltung darauf, einen eigenen Haltepunkt zu bekommen. Dieser sollte östlich einer kleinen Siedlung von sechs Häusern entstehen, deren Bewohner ihre Ansiedlung bereits als Neubiberg bezeichneten. Vor allem seit 1912, als der Bereich östlich der Bahnlinie erschlossen wurde, wuchs die Siedlung rasant an. Schnell schon überholte Neubiberg Unterbiberg bei den Einwohnerzahlen, denn der ältere Ortsteil blieb lange unverändert und wuchs nennenswert erst Ende der 1990er-Jahre mit dem Bau des Vivamus-Parks.



Für den Ausbau und die Namensfindung der Straßen war die freie Interessenvereinigung verantwortlich. Die Graf-Toerring-Straße, die heutige Hauptstraße, erhielt genauso wie die Cramer-Klett-Straße ihre Bezeichnung, weil ihre Namensgeber als Förderer der Gartenstadt-Bewegung galten.



Auch bei einigen weiteren Straßennamen sei die Zuordnung so eindeutig, etwa bei der Kameterstraße. Diese trägt den Mädchennamen der Frau des ehemaligen Bürgermeisters Josef Kyrein. Bei anderen Straßen wie der Schopenhauer könnten wiederum nur Mutmaßungen angestellt werden. So gab es in der Straße in den 1920er-Jahren einen buddhistischen Verlag und Arthur Schopenhauer galt als großer Buddhismus-Freund. „Aber das ist nur eine Vermutung, es steht nirgends explizit“, betont Petrzik. Wann die Neubiberger Straßen genau benannt wurden, sei nicht klar.

Viele Namen würden einfach irgendwann in den Protokollen auftauchen. Ein Großteil sei aber bereits sehr früh benannt worden und würde schon im Gesamtplan von 1936 vorkommen. In der Publikation sollen die Straßen chronologisch von der ersten Landvermessung 1808 bis in die Gegenwart geordnet und in verschiedene Kapitel eingeteilt werden. Diese orientieren sich wiederum an den Baubewegungen im Ort.

Die Mithilfe der Bürger ist gefragt

Eine der wichtigsten Quellen ist für den Gemeindearchivar der Baulinienplan vom Juli 1912. Auch wenn der Plan damals mit dem Vermerk „verfrüht“ an die Siedler zurückkam, habe sich im späteren Verlauf die Anordnung und der Aufbau des Straßennetzes an diesem Plan orientiert. Darauf fehlen allerdings noch die Namen, lediglich die einzelnen Parzellen sind mit den Namen der Grundstückseigentümer beschriftet. Häufig zu lesen sind dabei die Namen Kyrein und Fink, zwei Bauern aus dem Unterbiberger Ortskern, die viel Grundbesitz hatten.



Auch wenn der Baulinienplan und die Protokolle sehr wichtig seien, um der Namensherkunft auf die Spur zu kommen, sind das nicht die einzigen Quellen, die Petrzik für das Buch benötigt. „Eine solche Publikation lebt vor allem auch von schönen Bildern“, erklärt der Fachmann. Einige Fotos der Straßen von früher seien bereits im Bestand des Gemeindearchivs. „Letztens haben wir erst um die 100 Bilder von einer Dame aus Berlin erhalten, die von 1938 bis 1941 hier gewohnt hat“, berichtet Petrzik begeistert.



Es sei ein glücklicher Zufall, dass sich die Frau bei der Gemeinde gemeldet habe und die Fotos nun zugleich beim Straßenbuchprojekt verwendet werden können. „Das Schlimmste ist, wenn Menschen versterben und solche Bilder bei Wohnungsräumungen unachtsam weggeworfen werden“, erklärt der Archivar. Er ist sich sicher: „Es schlummert hier noch viel!“



Damit die schlummernden Bilder nicht in Vergessenheit geraten und womöglich sogar einen Platz im Straßenbuch finden können, veranstaltet die Gemeinde am Freitag, 3. Juni, um 14 Uhr im großen Saal des Hauses für Weiterbildung ein Geschichtscafé. Wer noch interessante Fotos von der Gemeinde aus der Kriegs- und Nachkriegszeit besitzt, ist eingeladen sie zum Geschichtscafé mitzubringen und seine Erinnerungen an die Zeit zu teilen. „Der ideale Teilnehmer wäre jemand, der 150 ist und viel in seiner Jugend fotografiert hat“, meint Petrzik scherzend. Es gehe darum, noch die Erinnerungen an die 30er- und 40er-Jahre bis hin zu den 60er-Jahren einzufangen. So lange dauerte es, bis viele Straßen erst ausgebaut wurden.



Anlass zum Straßenbuch-Projekt gab ein Senior aus der Gemeinde, der sich an den früheren Zweiten Bürgermeister Prof. Hermann Rumschöttel wandte. Dieser wiederum kontaktierte die Gemeinde, wo die Idee bei Petrzik, Bürgermeister Thomas Pardeller und dem Gemeinderat auf große Zustimmung traf. „Ein glücklicher Umstand“ sei es laut Petrzik, dass die Idee nun und nicht erst in zehn Jahren aufkam, da die Zeitzeugen immer weniger werden.



Zum Geschichtscafé kam er über einen Studienkollegen, der als Geschichtskoordinator beim Landratsamt im Landkreis Mühldorf solche Treffen bereits erfolgreich veranstaltet hat. Er plane, etwa zweimal im Jahr ein solches Geschichtscafé auch zu anderen Themen wie etwa der Landwirtschaft in Unterbiberg oder der Wasserversorgung zu veranstalten. „Oft haben die älteren Bürger viel aus der Vergangenheit zu berichten, aber keine Möglichkeit“, meint der Historiker. Ihm sei es wichtig, so mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen und auf die Arbeit im Archiv aufmerksam zu machen. „Ich will das Bild vom Archivar, der im dunklen, verstaubten Keller sitzt und mit niemandem sprechen will, aus den Köpfen der Leute bringen.“

