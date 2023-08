Gemeinderat befasst sich mit offenen Fragen und Planungen zum Haarer Schulcampus

Von: Roland Friedl

Hinter den beiden Fußballplätzen in Eglfing, nördlich der Gleise, liegt der eine Standort, der für die Gemeinde beim Schulcampus in Frage kommt. © rf

Schon seit ein paar Jahren ist der Schulcampus mit eigener Realschule in Haar ein wichtiges Thema. Nun empfahl die Gemeindeverwaltung, sich bei der Standortsuche auf das Gebiet westlich des Eglfinger Sportparks zu fokussieren. Doch der Gemeinderat will sich auch die Option in Gronsdorf offenhalten.

Haar – Ja, man müsse sich darüber im Klaren sein, dass der geplante Schulcampus ein Marathonlauf wird, sagte der FDP-Ortsvorsitzende Peter Siemsen in der jüngsten Sitzung des Haarer Gemeinderats. Jetzt aber schon über Probleme zu spekulieren, die irgendwann dabei auftreten könnten und deswegen bestimmte Möglichkeiten auszuschließen, halte er für unseriös. Insbesondere eine Realschule sei ein ganz wichtiges Element in einer komplettierten Bildungslandschaft, der Schulcampus Haar sei dringend notwendig und man müsse dafür Sorge tragen, nicht aus dem Rennen herauszufallen.



Zuvor hatte es im Gemeinderat Diskussionen über offene Fragen bei Finanzierung, Verkehr und Standort gegeben. Konkret diskutierte der Gemeinderat über die beiden möglichen Schulcampus-Standorte in Gronsdorf östlich der Schneiderhofstraße und in Eglfing westlich der Fußballplätze des Sportparks.



Zum Standort in Gronsdorf gab Bürgermeister Andreas Bukowski den Standpunkt der Gemeindeverwaltung wieder, wonach dieser immer unwahrscheinlicher werde. In einem Strukturkonzept hatte die Stadt München bereits 2021 veranlasst, dass im Zuge des Campus weder auf Stadt- noch auf Gemeindegebiet zusätzliche Straßen gebaut werden können. Das führte seitens der Verwaltung zu Bedenken hinsichtlich der Verkehrssituation. Außerdem sei unklar, was die Bahn auf dem Gebiet plane und bisher konnten keine möglichen Ausgleichsflächen nachgewiesen werden.



Aus diesen Gründen empfahl die Verwaltung, sich auf den Standort westlich des Sportparks zu fokussieren. Hier hätten die Grundstückseigentümer ihr Einverständnis zur weiteren Planung erklärt, zudem gebe es geeignete Ausgleichsflächen. Daher formulierte die Gemeindeverwaltung die Beschlussvorlage, den Standort westlich des Sportparks wieder ins Rennen mit aufzunehmen und den Bürgermeister mit weiteren Verhandlungen zu beauftragen. Der Standort Gronsdorf sollte demgegenüber erst mal links liegen gelassen werden.



Die Formulierung des Antrags löste Unklarheiten im Gemeinderat aus, insbesondere bei der Grünen-Fraktion. Henry Bock wendete ein, dass doch zunächst einmal mit dem Landkreis München über die Finanzierung des Schulcampus gesprochen werden müsse. Dies werde im Antrag allerdings nicht erwähnt.



Mike Seckinger ergänzte die Wortmeldung seines Parteikollegen und sagte, es klinge im Antrag so, als seien bei den Verhandlungen nur die Grundstückseigentümer gemeint, und nicht Verhandlungen über die Finanzierung oder die Verkehrssituation.



Andreas Bukowski entgegnete, die zusätzlichen Verhandlungsparteien stünden sehr wohl im Antrag, in den „weiteren Verhandlungen“ sei der Landkreis natürlich inkludiert. Um es klarer zu machen, willigte er jedoch ein, im Antrag zu ergänzen, dass es sich um „weitere Verhandlungen mit allen notwendigen Beteiligten“ handle, nicht nur um Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern des Standorts.



Bukowski wollte zu einer Abstimmung kommen und auch Thomas Reichel von der CSU-Fraktion betonte, es müsse sich beim Schulcampus nun was bewegen. Er glaube nicht, dass der Verkehr bei Schülerinnen und Schülern, die ja größtenteils mit dem Bus oder Fahrrad in den Unterricht kämen, ein großes Problem darstelle. Reichel appellierte an die Gemeinderatsmitglieder, beim Schulcampus ein positives Signal zu senden.



Einen wichtigen Einwand gab es allerdings noch, bevor abgestimmt werden konnte. Der Zweite Bürgermeister Ulrich Leiner von den Grünen sagte, es sei strategisch dumm, sich vorschnell auf einen Standort festzulegen. Daher forderte er, über den zweiten Teil der Beschlussvorlage, den Standort Gronsdorf erst mal nicht weiter zu verfolgen, gesondert abzustimmen. Auch wenn dieser Standort vielleicht unwahrscheinlicher geworden sei, dürfe er nicht aus dem Rennen geworfen werden.



In der Abstimmung schließlich sprach sich der Gemeinderat für den ersten Teil der Beschlussvorlage aus. Die Bemühungen um den Standort in Eglfing werden also wieder aufgenommen und Bürgermeister Bukowski hat ein Mandat, zu verhandeln. Der zweite Teil, den Standort Gronsdorf nicht weiter zu verfolgen, wurde abgelehnt. Somit bleibt Gronsdorf im Rennen.

