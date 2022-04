Quartier soll Orte der Begegnung schaffen

Von: Iris Janda

Bürgermeister Ullrich Sander und Architekt Johannes Ernst von Steidle vor dem Modell des neues Quartiers am Taufkirchner Bahnhof. © Iris Janda

Viel Grün, eine Flaniermeile und ein eindrucksvolles Hochhaus gegenüber des Bahnhofs – für diesen Entwurf von Steidle Architekten sprach sich nach einem Fachgremium nun auch der Taufkirchner Gemeinderat aus. Am 7. April sollen die Pläne den Bürgern vorgestellt werden.

Platz „Unter den Linden“, „Lindenpromenade“ und „Technikforum“ – diese Namen könnten in Zukunft das Quartier westlich des Bahnhofs in Taufkirchen schmücken. Nachdem der Gemeinderat sich im Herbst 2021 für die Überplanung des Bereichs ausgesprochen hatte, entschied er nun, welches der von den drei Architekturbüros Kehrbaum, Steidle und Henn erarbeiteten städtebaulichen Konzepte weiterverfolgt werden soll. Das Gremium sprach sich in seiner jüngsten Sitzung für den Entwurf von Steidle Architekten aus, der bereits von einem Fachgremium als Favorit gewählt wurde.



Viel grün haben die Architekten für das zwölf Hektar große Quartier vorgesehen – sowohl in Form von Parks und Plätzen als auch auf den Dächern. „Die Gebäude heizen sich dadurch nicht so auf und funktionieren als Wasserspeicher“, erklärte Johannes Ernst von Steidle Architekten bei einem Pressegespräch. Sein Büro hat bereits verschiedene Projekte im Werksviertel am Ostbahnhof realisiert und zeichnet auch für dessen städtebauliche Rahmenplanung verantwortlich.



Ein Hauch von Werksviertel könnte nun auch durch Taufkirchen wehen. Die Visualisierungen versprühen zumindest ein großes Maß an Urbanität. Wegen der Lage am Bahnhof sei Taufkirchen zwar in gewisser Weise damit vergleichbar, meinte Ernst. Gleichzeitig gebe es durch den speziellen Mix aus dörflichem Charakter und Hochhausgebieten aber auch einige Unterschiede, die im Entwurf berücksichtigt wurden.

Der Plan sieht eine Transformation der heterogenen städtebaulichen Struktur zu einem lebendigen Quartier vor. Es sollen wahrnehmbare Räume entstehen, die eine eigene Identität aufweisen, aber zugleich eine Verknüpfung zur umgebenden Bebauung herstellen. Die Aufgabe sei durchaus herausfordernd gewesen, meint Ernst. Schließlich schließt das Gelände im Norden und Westen an Hochhäuser an, im Süden grenzt es dagegen an Einfamilienhäuser und im Osten an Alt-Taufkirchen. Durch den vielfältigen Nutzungsmix aus Arbeiten, Gewerbe, Wohnen und sozialen Einrichtungen sowie Orten mit Aufenthalts­charakter soll ein Raum der Begegnung entstehen. Die Bebauung passt sich in dem Entwurf der umgebenden Bauhöhe an. Außerdem sollen unattraktive Gebäuderückseiten mit Anlieferungszonen von Einzelhändlern, wie sie derzeit an der Eschenstraße zu sehen sind, vermieden werden.

Den wichtigsten und größten Platz des Quartiers stellt der Bereich gegenüber des Bahnhofs dar. Als Sichtpunkt soll am Ende des Platzes mit einem 56-Meter-Turm das höchste Gebäude des Viertels stehen. „Wie hoch es letztendlich ist, wird Teil der Diskussion, aber an dieser Stelle soll ein Gebäude mit Bedeutung stehen“, so Architekt Ernst.



Über zwei Ost-West-Achsen im Norden und Süden wird das Quartier städtebaulich angeschlossen. Die südliche Verbindung, die Lindenpromenade, soll als autofreie Flaniermeile vom Park im Wald über den neuen, zentralen Bahnhofsplatz weiter nach Alt-Taufkirchen führen. Auch eine Verbindung zur Ostseite des Bahnhofs, etwa über eine Brücke, fließe in die Überlegungen mit ein, erklärte Bürgermeister Ullrich Sander (parteilos). Der motorisierte Individualverkehr wird innerhalb des Quartiers stark beschränkt. Parkraum entsteht in mehreren Tiefgaragen.



„Grundidee ist mit Gebäudetypen zu arbeiten, die alle die Funktionen erfüllen können“, verdeutlichte Ernst. Dadurch bestehe jederzeit die Möglichkeit, diese umzunutzen. Das sei im Sinne von Nachhaltigkeit und Langlebigkeit besonders wichtig. Außerdem könnte das Projekt nach Entwurf stückweise umgesetzt werden. Dadurch könnte beispielsweise der mögliche Bau eines Ärztehauses, wie er für das Quartier diskutiert wird, vorzeitig realisiert werden.



Auch wenn der Entwurf von Steidle Architekten überzeugen konnte, sehen Expertengremium und Gemeinderat noch an manchen Stellen Überarbeitungsbedarf. So erscheine die Ost-West-Verbindung in ihrer Größe und Breite überdimensioniert und stellenweise „zu wenig ausdifferenziert“. Darüber hinaus müsse über das Ausmaß des Hochhauses am Bahnhofsplatz noch diskutiert werden.



Mit diesen Anregungen und dem Beschluss im Gepäck geht es mit dem Projekt nun weiter in die Feinplanung. Dort sollen die Überarbeitungspunkte und weitere Details wie etwa eine Verbindung zur Ostseite des Bahnhofs geklärt werden. Auch die Bürger sollen in dieser Projektphase mit einbezogen werden.



Daher findet für alle Interessierten am Donnerstag, 7. April, um 18 Uhr im Kultur & Kongress Zentrum eine Informationsveranstaltung statt. Dort werden die Teilnehmer über die Grundzüge der städtebaulichen Entwürfe und den weiteren Ablauf des Prozesses informiert. Im Rahmen der Veranstaltung haben Bürger die Möglichkeit, eigene Anregungen und Ideen zum Entwurf abzugeben. Außerdem gibt es die E-Mail-Adresse bauverwaltung@meintaufkirchen.de, an die Bürger Anregungen zum Projekt schicken können. Die Ideen der Bürger sollen nach fachlicher Prüfung in die Feinplanung mit einfließen.

Iris Janda

