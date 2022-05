Von Taufkirchen in den Weltraum

Von: Iris Janda

Neuer Standort in Taufkrichen für die Weltraum-Projekt-Planung. © dpa

Die beiden Start-Ups Isar Aerospace Technologies und Blackwave wollen in Taufkirchen auf einer 5,5 Hektar großen Fläche nördlich der Jochen Schweizer Arena neue Betriebsstätten errichten. Der Gemeinderat gab dafür nun grünes Licht.

Isar Aerospace Technologies blickt auf erfolgreiche vier Jahre zurück. Von drei Studenten der Technischen Universität München (TUM) gegründet, verfügt das Unternehmen, das kleinere Trägerraketen anbietet, mittlerweile über ein Kapital in Höhe von 17 Millionen Euro. Auch der Carbon-Hersteller Blackwave, der ebenfalls von TUM-Studenten gegründet wurde und mit Isar Aerospace kooperiert, ist ein erfolgsversprechendes Start-Up aus der High-Tech-Branche. Beide Firmen haben derzeit ihren Sitz nahe des Technik- und Innovationsparks Taufkirchen. Isar Aerospace hat seit September 2020 Hallen am Finsinger Feld in Ottobrunn, Blackwave hat Anfang 2022 ein Gebäude am Rotwandweg in Taufkirchen bezogen.



Doch weil sich beide Unternehmen „noch über alle Erwartungen hinaus“ in kurzer Zeit so dynamisch entwickelt haben, werden bis spätestens 2025 neue Betriebsstätten benötigt. Das erklären die Firmen in einem Antrag, den sie an den Taufkirchner Gemeinderat gestellt haben. Sie bitten darin darum, im Parallelverfahren zur bereits begonnen Änderung des Flächennutzungsplanes zwischen A8 und Ludwig-Bölkow-Allee die Vorbereitungen für einen Bebauungsplan einzuleiten.



Als neuer Standort schwebt ihnen die derzeit landwirtschaftlich genutzte Fläche zwischen der A8 und der Ludwig-Bölkow-Allee, nördlich der Jochen Schweizer Arena, vor. Das Areal von 5,5 Hektar würden die Unternehmen für den neuen Firmensitz komplett benötigen. Die Lage biete sich auch wegen der unmittelbaren Nähe zum Universitätsverbund der Universität der Bundeswehr und der TUM sowie dem geplanten europäischen Luft- und Raumfahrtzentrum, das in dem Bereich entstehen soll, an. Mit den Grundstückseigentümern sei bereits Kontakt aufgenommen und über ein Realisierungskonzept gesprochen worden.



Wegen des engen Zeitplans sei es wichtig, das Verfahren bereits jetzt einzuleiten. So hätten die Firmen die Möglichkeit, die ersten Bauplanungen in Auftrag zu geben. Sollte der angestrebte Zeitraum nicht eingehalten werden, müssten sie sich nach Alternativen umsehen, um auch ihren Mitarbeitern realistische Zukunftsperspektiven bieten zu können. Von Seiten der Verwaltung wurden die Vorzüge des Standorts in der Nähe von Betrieben wie Airbus, Ariane oder IABG sowie der künftigen TUM-Fakultät betont. Die Ansiedlung der beiden Unternehmen sei eine „Chance, um die Entwicklung dieser Sparte zu forcieren und den Standort Taufkirchen zum wesentlichen Kern der Entwicklung zu machen“, so die Verwaltungsvorlage. Der Beschlussvorschlag lautete daher, einen Bebauungsplan aufzustellen und dem Ansinnen der beiden Unternehmen zu entsprechen.



Die Mehrheit des Gemeinderates schloss sich diesem Vorschlag an und begrüßte die Ansiedlung von Isar Aerospace und Blackwave. Lediglich die Grünen-Fraktion stimmte gegen die Bebauung, auch weil sie im Bereich des Regionalen Grünzugs Hachinger Tal liegt.