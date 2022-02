Ottobrunn will früheren Friedhofsteil neu gestalten

Von: Iris Janda

Teilen

Die Weidenkirche in Pappenheim ist die erste in Bayern und wurde 2007 gebaut. In Ottobrunn wird es allerdings keine Naturkirche geben. © dpa/Andreas Drouve

Beim Projekt „Lebensgarten“ sollen Bürger gemeinschaftlich am Parkfriedhof einen Ort zum Besinnen, für Kreativität und das Gärtnern schaffen. Für den Bau einer Weidenkirche fand sich dagegen keine Mehrheit.

Was soll künftig auf dem entwidmeten Teil des Parkfriedhofs in Ottobrunn entstehen? In den vergangenen Wochen und Monaten musste sich der Ottobrunner Gemeinderat mit dieser Frage beschäftigten.



Ende Oktober fand ein Vortrag der Ottobrunner Bürgerin Sabine Klee im Gremium großen Anklang. Sie stellte ihre Projektidee „Lebensgarten“ vor. Ziel davon sei es, auf dem nicht mehr als Friedhof genutzten Teil Orte der Andacht, Meditation und Besinnung, aber auch Anregungen für Fantasie, Kreativität und Sinneswahrnehmung zu schaffen. Außerdem soll es Gelegenheit zum Gärtnern geben.



Dahinter steckt ein Bürgerparkkonzept, also die Umsetzung mithilfe von bürgerschaftlichen Engagement unter Federführung von Initiatorin Klee. Externe Fachkräfte sollen nur in Ausnahmefälle hinzugezogen werden – etwa bei der Anlage eines Teichs. Zu der Idee, eine Wasserstelle auf dem Gelände zu schaffen, sowie weiteren Maßnahmen wurden noch keine konkreten Beschlüsse gefasst. Die sollen in diesem Jahr folgen.

Anders als der Lebensgarten fiel die Möglichkeit, eine Weidenkirche auf dem entwidmeten Teil zu errichten, bei Verwaltung wie Gremium in der Dezember Sitzung des Haupt-, Kultur- und Werkausschusses durch. Einen entsprechenden Antrag hatte die BVO-Fraktion im Juli 2021 gestellt.



Als Referenz nannte die BVO eine Weidenkirche im mittelfränkischen Pappenheim im Altmühltal, die sie bei einem Besuch im Sommer 2012 kennenlernte. Die Weidenkirche besteht aus einem Stahlgerüst, an dem entlang sich Weidenruten ranken. Dort könnten Gottesdienste im Freien abgehalten werden, Trauergespräche und Musik- oder Kunstveranstaltung stattfinden oder die naturnahe Kirche könnte zum meditativen Rundgang dienen, so die Vorstellung der Antragsteller.



Die Gemeinde ließ das Vorhaben von einem Landschaftsarchitekturbüro prüfen und stellt in der Sitzung die Ergebnisse vor. Das Fachbüro orientierte sich an dem Beispiel aus Pappenheim. Dort handle es sich um eine zirka 30 Meter lange und zehn Meter hohe Kuppelkonstruktion, die für rund 150 Personen Platz bietet.



Für die Errichtung und die Pflege würden auf die Gemeinde hohe Kosten zukommen. Je nachdem, welche Konstruktion gewählt wird und ob die Maßnahme durch Ehrenamtliche oder externe Experten umgesetzt sollen, würden sich die Kosten für die Errichtung wischen 180.000 und 280.000 Euro belaufen.



Lesen Sie auch Walijewa darf bei Medaillengewinn im Schaulaufen starten Trotz ihres positiven Dopingtests vor den Olympischen Winterspielen in Peking darf die Russin Kamila Walijewa im Fall eines Medaillengewinns im Damen-Einzel am Sonntag am Schaulaufen der Eiskunstläufer teilnehmen. Walijewa darf bei Medaillengewinn im Schaulaufen starten MAN stellt E-Laster vor: Söder und Aiwanger besuchen Werk Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) wollen sich am heutigen Tag im Nürnberger Lkw-Werk des Herstellers MAN ein Bild vom Wandel des Unternehmens hin zur E-Mobilität machen. MAN will seine Lastwagen künftig stärker mit emissionsarmen Antrieben ausstatten. MAN sieht in Elektrofahrzeugen auf Batteriebasis ebenso eine Zukunft wie in der Wasserstofftechnik. MAN stellt E-Laster vor: Söder und Aiwanger besuchen Werk

Für die Gerüstkonstruktion werde ein erfahrener Statiker benötigt. Die Weidenstecklinge, die entlang der Konstruktion gezogen werden, benötigen einen ausreichend guten Boden. Der bestehende müsste im Wurzelbereich womöglich ausgetauscht werden.



Hinzu kommen Kosten für die alljährliche intensive und kontinuierliche Pflege. Neben dem Rückschnitt oder Auslichtungsmaßnahmen an den Weiden, die ein- bis zweimal im Jahr durchgeführt werden müssen, entstünden auch Kosten durch die alltägliche Pflege, etwa durch das Laubkehren oder Entfernen trockener Äste. Auch müsste der Bereich womöglich bewässert werden, da Weidenkirchen in der Regel in Flussauen oder in Regionen stehen, in denen der Boden feuchter ist.



Die hohe Kosten sind einer der Gründe, warum die Verwaltung empfahl, die Idee nicht weiter zu verfolgen. Außerdem sei kein Bedarf nach einer Weidenkirche ersichtlich. Auch ein Nutzungskonzept, wer und in welcher Form die Kirche für Veranstaltungen nutzen möchte, bestehe nicht.



Auch sieht die Verwaltung eine gewisse Konkurrenzsituation mit der Idee des Lebensgartens. „Ein vergleichsweise großes Einzelprojekt wie die Errichtung einer Weidenkirche würde hier nicht integrativ wirken, sondern eher eine Verdrängungssituation (Konkurrenz) erzeugen“, heißt es in der Beschlussvorlage.



Das sah auch mit einer Gegenstimme die deutliche Mehrheit des Gremiums so. Sie lehnte die Weidenkirche ab, aber sprach sich erneut ausdrücklich dafür aus, das Projekt „Lebensgarten“ weiter zu verfolgen und dafür Haushaltsmittel einzuplanen.

ija

Weitere Nachrichten aus der Region finden Sie in unserer Übersicht.

Besuchen Sie HALLO auch auf Facebook.