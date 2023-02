Zu wenig Solaranlagen

Solaranlagen auf Dächern helfen, die Wärme- und Energieversorgung vor Ort auf regenerative Quellen umzustellen. © dpa

Der Kirchheimer Gemeinderat ist mehrheitlich gegen eine Förderung regenerativer Energieanlagen.

Kirchheim – Die CSU-Fraktion im Gemeinderat ist der Meinung, dass es in der Gemeinde zu wenig Photovoltaikanlagen und Solarthermie gibt. Deshalb hatte sie bereits im März 2022 einen Antrag zur Prüfung eines Förderprogramms für Photovoltaikanlagen und Solarthermie gestellt. Dazu schreibt Fraktionssprecherin Beate Neubauer: „Zur Orientierung kann das Förderprogramm der Landeshauptstadt München herangezogen werden. Zielgruppe sollen Privathaushalte sein. Zudem soll die AFK GmbH beauftragt werden, ein Konzept zur Nutzung von Alternativen zu Gas und Öl für die unterstützende Wärmeeinspeisung vorzulegen.“



Als Begründung steht im Antrag: „Die aktuellen geopolitischen Spannungen und die steigenden Energie- und Gaspreise sollen zum Anlass genommen werden, die Wärme- und Energieversorgung vor Ort noch stärker als bislang auf regenerative Quellen umzustellen. Neben Kostenersparnissen wird so auch eine autarke Versorgung erreicht.“



Im Mai 2022 wurde in der Gemeinderatsitzung die Verwaltung mit der inhaltlichen Prüfung des Antrags beauftragt und legte nun in der letzten Gemeinderatsitzung im Jahr 2022 das Ergebnis seiner umfangreichen Recherchen vor. Für die Verwaltung ist ein solches kommunales Förderprogramm keine Pflichtaufgabe, sondern eine freiwillige Leistung. Diese können und dürfen nur dann erbracht werden, wenn im Vorfeld die Pflichtaufgaben erfüllt werden beziehungsweise sind. Dieses kommunale Förderprogramm muss komplett mit Mitteln aus dem eigenen Haushalt bezahlt werden. Aufgrund der Tatsache, dass die Haushaltslage in den nächsten Jahren durch viele Projekte angespannt ist und bleibt, ist man der Ansicht, dass ein solches kommunales Förderprogramm nicht finanzierbar ist. Als weiteren Grund wird das Förderprogramme der KfW genannt, welches den Bau solcher Anlagen fördert und bei denen sich der Bürger direkt bewerben bzw. einen Antrag stellen kann. Insofern sieht man keinen Anlass, ein weiteres Programm zu erlassen, das den Haushalt weiter belasten würde. Abschließend wird auf einen damit verbundenen Personalengpass hingewiesen: „Bei der Finanzverwaltung und im Umweltamt müssten für die Erstellung und Abwicklung eines solchen kommunalen Förderprogramms personelle Ressourcen gebunden werden, die aufgrund der aktuellen Personalsituation nicht für diese zusätzliche Aufgabe zur Verfügung stehen.“ In Summe der vorgenannten Gründe lehnt die Verwaltung den Erlass eines solchen kommunalen Förderprogramms ab.



In der anschließenden Diskussion befürwortete Wolfgang Heinz-Fischer (VFW) den Antrag. Für ihn gibt es in der Gemeinde zu wenige Solar- und PV-Anlagen auf den Dächern älterer Häuser. „So ein Förderprogramm wäre jetzt ein großer Anreiz für diese Hausbesitzer, Anlagen zu installieren“ meinte Wolfgang Heinz-Fischer. Gegen den Antrag sprach sich Stephan Keck (SPD) aus, weil die Gemeinde schon in Vorleistung geht und eigene Hausdächer kostenfrei für PV-Anlagen zur Verfügung stellt. Auch Franz Glasl (JU) wollte dagegen stimmen, weil „die Förderung privater Solarprojekte nicht die Aufgabe der Gemeinde ist.“ Einer Ablehnung des Antrags schloss sich die Mehrheit des Rates an.