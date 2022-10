Arbeit am Rathaus

Modell der Planung für das neue Rathaus, Blick von Kirchheim nach Heimstetten.

Für den Neubau des Rathaus Kirchheim stehen immer wieder Entscheidungen für die Vergabe von Aufträgen an. Jüngst ging es um die Einzelheiten von fünf Ausschreibungen und deren weiterem Procedere.

Kirchheim – Im Juni wurde die Ausschreibung für die Leistung des Gewerkes „WDVS und Putz“ auf der Vergabeplattform der EU veröffentlicht. Bis zum Submissionstermin am 12. Juli 2022 gingen insgesamt zwei Angebote ein. Beide konnten uneingeschränkt gewertet werden. Nach rechnerischer, technischer und wirtschaftlicher Prüfung durch das Architekturbüro Dürschinger ergibt sich ein Bestbieter. Gemäß Kostenberechnung inklusive Gewerkeumbruch steht für die Leistung des Gewerkes WDVS und Putz ein Budget in Höhe von 34.468 Euro brutto zur Verfügung.



Ebenfalls am 21. Juni wurde die Ausschreibung für die Leistung des Gewerkes „Putz- & Spachtelarbeiten Innen“ auf der Vergabeplattform der EU veröffentlicht. Auch gingen hier bis zum Submissionstermin am 12. Juli insgesamt zwei Angebote ein. Gemäß Kostenberechnung steht für die Leistung des Gewerkes Putz-Spachtelarbeiten Innen ein Budget in Höhe von 81.100 Euro brutto zur Verfügung.



Für das Gewerk „Sicht­estricharbeiten“ wurde eine nationale beschränkte Ausschreibung mit 15 Firmen durchgeführt. Zum Submissionstermin am 26. Juli sind fünf Angebote eingegangen.



Die rechnerische, technische und wirtschaftliche Prüfung wird durch das Architekturbüro Dürschinger durchgeführt. Gemäß Kostenberechnung inklusive Indizierung der Preissteigerungen steht für die Leistung des Gewerkes Sichtestricharbeiten ein Budget in Höhe von 389.049 Euro brutto zur Verfügung.



Auch beim Gewerk „Estricharbeiten“ wurde eine nationale beschränkte Ausschreibung mit neun Firmen durchgeführt und es gingen bis zum 26. Juli zwei Angebote ein. Gemäß Kostenberechnung inklusive Indizierung der Preissteigerungen steht für die Leistung des Gewerkes Sichtestricharbeiten ein Budget in Höhe von 231.252,30 Euro brutto zur Verfügung.



Als letzte Ausschreibung stand das Gewerk „Schrankenanlage inklusive Kassenautomat“ auf der Tagesordnung. Bei dem wurden bei der national beschränkten Ausschreibung fünf Firmen angeschrieben bis zum 15. Juli gingen zwei Angebote ein. Gemäß Kostenberechnung steht für die Leistung der Schrankenanlage ein Budget in Höhe von 59.517,85 Euro brutto inklusive Wartung zur Verfügung.