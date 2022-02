Lücken beim 262er schließen

Dorothea Wallura, CSU-Ortsvorsitzen Kirchheim, Beate Neubauer, Fraktionssprecherin CSU-Fraktion im Gemeinderat Kirchheim, Herbert Vanvolsem, CSU-Ortsvorsitzender Feldkirchen und Zweiter Bürgermeister Gemeinde Feldkirchen (v.l.). © oh

Die CSU-Ortsverbände Kirchheim und Feldkirchen setzen sich gemeinsam dafür ein, dass die aktuell bestehenden Bedienlücken bei der MVV-Regionalbuslinie 262 noch in diesem Jahr geschlossen werden und nicht erst ab 2023.

Ihr Anliegen haben die beiden Ortsverbände in einem gemeinsamen Schreiben an Landrat Christoph Göbel vorgetragen. Die Linie 262 wurde bereits im Dezember 2019 über den Gemeindebereich Kirchheim hinaus Richtung Messestadt Ost verlängert. Sie bedient in Kirchheim nun sowohl neu entstehende Wohnquartiere als auch bestehende Siedlungen, die bislang über die Linie 263 erschlossen wurden und stellt die Anbindung an die S-Bahn sowie die U2 sicher.



Ähnlich stellt sich die Situation in Feldkirchen dar, wo der 262er den bislang nicht vom ÖPNV erfassten Osten der Gemeinde entlang der Hohenlindner Straße erschließt und den Anschluss der Gewerbegebiete an die U2 gewährleistet.



„Leider bestehen bei der Regionalbuslinie 262 noch erhebliche Bedienlücken, zum Beispiel am Abend und an den Wochenenden. In Heimstetten sind besonders die Bewohner der Vogelsiedlung betroffen, die bislang über die Linie 263 mit wesentlicher höherer Taktfrequenz an-gebunden waren. Gerade ältere Menschen brauchen den Bus, um zur S-Bahn zu kommen. Deshalb setzen wir uns dafür ein, möglichst rasch den 20-Minuten-Takt und auch ein Angebot an den Wochenenden zu bekommen,“ führte Dorothea Wallura, CSU-Ortsvorsitzende in Kirchheim aus.



„Wenn wir mehr Menschen zum Umsteigen auf den ÖPNV bewegen wollen, brauchen wir ein attraktives Angebot. Eine höhere Taktfrequenz des 262 ist in Feldkirchen hierfür ein zentraler Schritt. Wenn der 262er regelmäßig fährt, ist eine optimale Verbindung zwischen Feldkirchen und der Messestadt Ost gewährleistet und es besteht eine echte Alternative zum Auto“, zeigt sich Herbert Vanvolsem, Ortsvorsitzender der CSU-Feldkirchen, überzeugt.



Auf ihr Schreiben haben die beiden Ortsverbände schon eine erste Rückmeldung aus dem Landratsamt erhalten: man werde das Anliegen prüfen. Für die CSU in Kirchheim und Feldkirchen steht fest, dass sie ihr Anliegen hartnäckig verfolgen werden.