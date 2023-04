Emotionslandschaften eröffnen

Von: Roland Friedl

Sophie Pacini ist in Aying aufgewachsen. Dort richtet sie nun vom 14. bis 16. April ihr eigenes Musikfestival aus. Dabei lädt sie ihre Künstlerkollegen sowie das Publikum ins Alpenvorland ein, um gemeinsam eine Kulturlandsc

Aying – Kulturveranstaltungen würden derzeit oft als Luxus wahrgenommen, den sich die Menschen nicht mehr leisten wollen, sagt Sophie Pacini. Vor allem in teuren Städten wie München setzten die Bewohner Prioritäten und gingen nicht mehr oft ins Theater, in die Oper oder ins Konzert. In Aying, ihrem Heimatort, sei das anders, berichtet die 31-jährige Pacini aus ihrer Erfahrung. Bereits bei der Organisation des Festivals habe sie gespürt, dass es da eine andere Art der Aufnahme gebe. Die Leute wollten mithelfen, das Musikfestival in die Tat umzusetzen. Gemeinsam mit Politikern wie Ayings Bürgermeister Peter Wagner, der Ayinger Brauerei Inselkammer und der Ayinger Gmoa-Kultur stellte sie „Nuancen“ auf die Beine, welches vom 14. bis 16. April stattfinden wird.

Es sollen drei Tage für Aying und die Region, am Wochenende nach Ostern, werden. Freitag, Samstag und Sonntag, drei Konzerte mit drei Künstlerinnen und Künstlern in unterschiedlicher Besetzung. Außerdem gibt es am Sonntag um 11 Uhr im Ayinger Sixthof einen kostenlosen Kulturtalk, bei dem Pacini mit dem Kabarettisten Andreas Rebers und Peter Wagner über die Relevanz der Kultur in der Politik, im Alltag der Stadt und auf dem Land ins Gespräch kommen möchte.



Die Kunst in den Alltag der Menschen bringen, dafür setzt sich Pacini leidenschaftlich ein. Als Kulturvermittlerin möchte sie die Prioritäten der Menschen ein Stück weit verschieben und zeigen, wie wichtig die Kunst für das Zusammenleben einer Gesellschaft sein kann. In ihrem Fall natürlich besonders die Musik. Anfang des Jahres kam ihr Album „Puzzle“ heraus und seitdem reist sie auf der Release-Tour von Klavierabend zu Klavierabend, spricht dabei über ihre Stücke und gibt Radiointerviews. Sie erklärt, warum sie welche Stücke ausgesucht hat, was diese Stücke in ihr für Emotionen auslösen und hofft, den Zuhörenden den Zugang zur klassischen Musik zu erleichtern. Damit sich bei ihnen dank der Musik vielleicht Emotionsräume öffnen, die diese vorher noch gar nicht gekannt haben.



Sie selbst werde beispielsweise ihr ganzes Leben von Frédéric Chopin begleitet. Viele Stücke des neuen Albums sind von ihm. Auch während der Corona-Pandemie habe sie ihn immer wieder privat gespielt. Sie habe bei Chopin aber keinen romantischen Zugang, sondern eher einen realistischen, kantigen.



Und diesem realistischen, kantigen Chopin wolle sie beim Festival wieder einen Besuch abstatten. Beim Eröffnungskonzert am Freitag, 14. April, um 19 Uhr. Es wird ein Solo-Klavierabend mit Werken von Skrjabin, Liszt und eben Chopin. Über die Musik möchte sie mit den Zuhörenden in einen Dialog treten. Sie möchte alle möglichen Gefühlsnuancen erlebbar machen.



Das zweite Konzert bestreitet Pacini zusammen mit ihrem Musikerkollegen Sebastian Manz. Sebastian Manz ist Klarinettist und die Pianistin und er kennen sich schon mehrere Jahre. Sie haben sich bei den Salzburger Festspielen kennengelernt und haben seitdem schon einige gemeinsame Konzerte gespielt. Das Kammermusikkonzert am Samstag, 15. April, um 19 Uhr, werde auch jazzige Elemente enthalten. „Es wird nicht die Hardcore-Klassik“, sagt Pacini. Die beiden spielen Werke wie die Sonaten beziehungsweise Sonatinen für Klarinette und Klavier von Leonard Bernstein und Joseph Horovitz. Mit diesem Programm wollen Pacini und Manz auch und insbesondere ein jüngeres Publikum ansprechen. Zum letzten Konzert am Sonntag um 17 Uhr holt Pacini noch einen ihrer Musikerkollegen mit dazu. Den Cellisten Maximilian Hornung. Pacini, Manz und Hornung spielen zum Abschluss den norwegischen Komponisten Edvard Grieg sowie das Trio für Klavier, Klarinette und Cello von Johannes Brahms.



Pacini wünscht sich, dass möglichst viele ihrer Künstlerkollegen an den drei Tagen nach Aying kommen, einige hätten ihr Kommen, auch ohne Auftritt, bereits zugesagt. Und natürlich ein großes, breites Publikum. Das erste Konzert ist bereits ausverkauft, für die anderen Konzerte gibt es, zum Preis von 38 Euro, noch Karten unter www.sophie-pacini.com. Auf der Website kann das komplette Programm der Konzerte nachgelesen werden. Alle Konzerte finden im Ayinger Sixthof statt. Dieses Jahr wird das Festival nur aus den Kartenverkäufen finanziert. Zudem ist fest geplant, dass es im nächsten Jahr zur gleichen Zeit wieder stattfinden wird. Dafür gebe es bereits Fördergelder vom Land Bayern. Pacini spielt mit dem Image Ayings als Postkartenidyll. Sie hofft auf viele Ausflügler, damit die Kulturlandschaft Aying, so wie es auf dem Schild an der Autobahn steht, an diesen drei Tagen, eine Woche nach Ostern, mit Leben gefüllt wird.